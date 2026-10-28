https://ukraina.ru/20261028/limit-ne-dlya-elit-rada-odobrila-byudzhet-i-otkazalas-rezat-zarplaty-chinovnikov-1084127115.html
Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников - 28.10.2026 Украина.ру
Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
Парламент Украины в первом чтении поддержал проект госбюджета на 2027 год. При этом народные избранники провалили инициативу об ограничении зарплат госслужащих до 80 тысяч гривен (около 155 тысяч рублей)
2026-10-28T14:13
2026-10-28T14:13
2026-10-28T14:25
новости
украина
киев
сергей корецкий
рада
нацбанк
верховная рада
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103140/02/1031400200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a18eec07c6891d4604b80910f0bb740a.jpg
Правка №1003, которая должна была установить месячный лимит для нардепов, судей, прокуроров и сотрудников Нацбанка, не набрала минимально необходимых 226 голосов — "за" высказались лишь 157 парламентариев. Ограничения не распространялись на тех, кто задействован в обороне, но даже в таком виде идея ограничить аппетиты чиновников депутатам не понравилась.Среди поддержанных предложений – повышение зарплат военным.Также парламент отдельной поправкой прекратил финансирование программы "Национальный кэшбек" в 2027 году. Это госпрограмма, известная как "Тысяча Зеленского" и инициированная главой киевского режима, позволяла гражданам получать компенсацию за покупку товаров украинского производства и некоторые выплаты от государства."Правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению", — сказал премьер-министр Сергей Корецкий и поблагодарил коллег за проделанную работу.Накануне глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о рекордном за последние 24 года количестве поправок к проекту государственного бюджета Украины. Она уточнила, что поступило ровно 5236 предложений. По ее словам, для их реализации стране потребовалось бы где-то изыскать дополнительные 13,5 триллиона гривен (около 296,5 миллиарда долларов), что фактически эквивалентно двум годовым бюджетам государства. В итоге комитет предложил утвердить всего 90 правок.Согласно утверждённому проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов.В свою очередь, Еврокомиссия не теряет надежду найти решение проблемы финансирования Украины на следующий год. Речь идёт о дополнительных €70 млрд, которых не хватает Киеву даже с учётом ранее одобренного кредита на €90 млрд. Из новой суммы €40 млрд предполагается направить на военные расходы, ещё €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита. Подробнее – в материале Украине ищут ещё €70 млрд: ЕС рассчитывает договориться до конца декабря на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/103140/02/1031400200_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_dd48b9877baa299889afbaed799f9d81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сергей корецкий, рада, нацбанк, верховная рада, бюджет
Новости, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Рада, Нацбанк, Верховная Рада, бюджет
Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
14:13 28.10.2026 (обновлено: 14:25 28.10.2026)
Парламент Украины в первом чтении поддержал проект госбюджета на 2027 год. При этом народные избранники провалили инициативу об ограничении зарплат госслужащих до 80 тысяч гривен (около 155 тысяч рублей)
Правка №1003, которая должна была установить месячный лимит для нардепов, судей, прокуроров и сотрудников Нацбанка, не набрала минимально необходимых 226 голосов — "за" высказались лишь 157 парламентариев. Ограничения не распространялись на тех, кто задействован в обороне, но даже в таком виде идея ограничить аппетиты чиновников депутатам не понравилась.
Среди поддержанных предложений – повышение зарплат военным.
Также парламент отдельной поправкой прекратил финансирование программы "Национальный кэшбек" в 2027 году. Это госпрограмма, известная как "Тысяча Зеленского" и инициированная главой киевского режима, позволяла гражданам получать компенсацию за покупку товаров украинского производства и некоторые выплаты от государства.
"Правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению", — сказал премьер-министр Сергей Корецкий и поблагодарил коллег за проделанную работу.
Накануне глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о рекордном за последние 24 года количестве поправок к проекту государственного бюджета Украины. Она уточнила, что поступило ровно 5236 предложений. По ее словам, для их реализации стране потребовалось бы где-то изыскать дополнительные 13,5 триллиона гривен (около 296,5 миллиарда долларов), что фактически эквивалентно двум годовым бюджетам государства. В итоге комитет предложил утвердить всего 90 правок.
Согласно утверждённому проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов
, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов.
В свою очередь, Еврокомиссия не теряет надежду найти решение проблемы финансирования Украины на следующий год. Речь идёт о дополнительных €70 млрд, которых не хватает Киеву даже с учётом ранее одобренного кредита на €90 млрд. Из новой суммы €40 млрд предполагается направить на военные расходы, ещё €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита. Подробнее – в материале Украине ищут ещё €70 млрд: ЕС рассчитывает договориться до конца декабря
на сайте Украина.ру.