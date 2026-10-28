Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников - 28.10.2026 Украина.ру
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Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников - 28.10.2026 Украина.ру
Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников
Парламент Украины в первом чтении поддержал проект госбюджета на 2027 год. При этом народные избранники провалили инициативу об ограничении зарплат госслужащих до 80 тысяч гривен (около 155 тысяч рублей)
2026-10-28T14:13
2026-10-28T14:25
новости
украина
киев
сергей корецкий
рада
нацбанк
верховная рада
бюджет
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Правка №1003, которая должна была установить месячный лимит для нардепов, судей, прокуроров и сотрудников Нацбанка, не набрала минимально необходимых 226 голосов — "за" высказались лишь 157 парламентариев. Ограничения не распространялись на тех, кто задействован в обороне, но даже в таком виде идея ограничить аппетиты чиновников депутатам не понравилась.Среди поддержанных предложений – повышение зарплат военным.Также парламент отдельной поправкой прекратил финансирование программы "Национальный кэшбек" в 2027 году. Это госпрограмма, известная как "Тысяча Зеленского" и инициированная главой киевского режима, позволяла гражданам получать компенсацию за покупку товаров украинского производства и некоторые выплаты от государства."Правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению", — сказал премьер-министр Сергей Корецкий и поблагодарил коллег за проделанную работу.Накануне глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о рекордном за последние 24 года количестве поправок к проекту государственного бюджета Украины. Она уточнила, что поступило ровно 5236 предложений. По ее словам, для их реализации стране потребовалось бы где-то изыскать дополнительные 13,5 триллиона гривен (около 296,5 миллиарда долларов), что фактически эквивалентно двум годовым бюджетам государства. В итоге комитет предложил утвердить всего 90 правок.Согласно утверждённому проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов.В свою очередь, Еврокомиссия не теряет надежду найти решение проблемы финансирования Украины на следующий год. Речь идёт о дополнительных €70 млрд, которых не хватает Киеву даже с учётом ранее одобренного кредита на €90 млрд. Из новой суммы €40 млрд предполагается направить на военные расходы, ещё €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита. Подробнее – в материале Украине ищут ещё €70 млрд: ЕС рассчитывает договориться до конца декабря на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сергей корецкий, рада, нацбанк, верховная рада, бюджет
Новости, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Рада, Нацбанк, Верховная Рада, бюджет

Лимит не для элит: Рада одобрила бюджет и отказалась резать зарплаты чиновников

14:13 28.10.2026 (обновлено: 14:25 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная Рада вид
Верховная Рада вид - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Парламент Украины в первом чтении поддержал проект госбюджета на 2027 год. При этом народные избранники провалили инициативу об ограничении зарплат госслужащих до 80 тысяч гривен (около 155 тысяч рублей)
Правка №1003, которая должна была установить месячный лимит для нардепов, судей, прокуроров и сотрудников Нацбанка, не набрала минимально необходимых 226 голосов — "за" высказались лишь 157 парламентариев. Ограничения не распространялись на тех, кто задействован в обороне, но даже в таком виде идея ограничить аппетиты чиновников депутатам не понравилась.

Среди поддержанных предложений – повышение зарплат военным.
Также парламент отдельной поправкой прекратил финансирование программы "Национальный кэшбек" в 2027 году. Это госпрограмма, известная как "Тысяча Зеленского" и инициированная главой киевского режима, позволяла гражданам получать компенсацию за покупку товаров украинского производства и некоторые выплаты от государства.
"Правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению", — сказал премьер-министр Сергей Корецкий и поблагодарил коллег за проделанную работу.
Накануне глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о рекордном за последние 24 года количестве поправок к проекту государственного бюджета Украины. Она уточнила, что поступило ровно 5236 предложений. По ее словам, для их реализации стране потребовалось бы где-то изыскать дополнительные 13,5 триллиона гривен (около 296,5 миллиарда долларов), что фактически эквивалентно двум годовым бюджетам государства. В итоге комитет предложил утвердить всего 90 правок.
Согласно утверждённому проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов.

В свою очередь, Еврокомиссия не теряет надежду найти решение проблемы финансирования Украины на следующий год. Речь идёт о дополнительных €70 млрд, которых не хватает Киеву даже с учётом ранее одобренного кредита на €90 млрд. Из новой суммы €40 млрд предполагается направить на военные расходы, ещё €30 млрд — на покрытие бюджетного дефицита. Подробнее – в материале Украине ищут ещё €70 млрд: ЕС рассчитывает договориться до конца декабря на сайте Украина.ру.
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