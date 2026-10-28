https://ukraina.ru/20261028/doch-kelloga-nashla-novuyu-vozmozhnost-zarabotat-na-ukraintsakh-pogibshikh-1084121940.html
Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших
Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших - 28.10.2026 Украина.ру
Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших
Дочь генерала США Кита Келлога, Меган Моббс, решила помочь Украине с идентификацией тел военнослужащих ВСУ. Её Фонд R.T. Weatherman Foundation готов присоединиться к работе по установлению их личностей. Возможности сотрудничества Моббс обсудила с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко
2026-10-28T14:01
2026-10-28T14:01
2026-10-28T14:01
новости
украина
сша
кит келлог
игорь клименко
снбо
вооруженные силы украины
всу
потери всу
румыния
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По словам Клименко, одной из главных тем переговоров стала идентификация тел украинских военных, погибших во время боевых действий. Он отметил, что СНБО координирует работу в этом направлении, привлекая государственные учреждения и экспертов. Моббс, в свою очередь, подтвердила готовность фонда помочь. "Мы обсудили возможности будущего сотрудничества", — сообщил Клименко. Правда, о подписании конкретного соглашения или начале отдельной программы помощи так и не объявили.Ещё 3 октября Клименко сообщал, что вопрос идентификации ликвидированных вэсэушников стоит действительно остро. По его словам, при СНБО создадут специальный рабочий орган, который будет координировать работу госучреждений в этом направлении. Тогда же говорилось о необходимости укрепить систему судебно-медицинской экспертизы, увеличить количество специалистов и создать в регионах специализированные подразделения. 15 октября прошло отдельное совещание с участием Минздрава, МВД, Нацполиции и Офиса президента, во время которого обсуждалось взаимодействие ведомств, ускорение экспертиз и привлечение международных специалистов. А недавний законопроект должен усовершенствовать розыск пропавших без вести и идентификацию неопознанных тел в условиях военного положения.Но самое интересное в этой истории далеко не шаги дочери американского генерала, которая вызвалась якобы помочь ВСУ, а её фонд, который зарабатывает на их гибели. Ещё в сентябре Моббс рассказывала, что её фонд помогает возвращать тела погибших иностранных "добровольцев" (наёмников - Ред.) в их страны. Однако известен он не только этим. Фонд Моббс, по данным The Washington Post, занимается поставками помощи на Украину, создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной, вывозит тела погибших американских наёмников и помогает эвакуировать раненых в американский военный госпиталь в Германии. То есть дочь Келлога зарабатывает на войне, которая уносит жизни украинцев. И при этом смело упрекает тех, кто не хочет умирать за чужие интересы. Не так давно Моббс, комментируя гибель 32-летнего мужчины, который скончался во время побега от сотрудников ТЦК, Моббс упрекнула украинца в выборе: "Умер трусом. А мог бы умереть героем". По логике дочери Келлога, единственный правильный путь для украинца — не спасаться от людоловов, а погибнуть в окопах, став еще одним центом в ее кармане. Помимо этого, Моббс возмущалась, что при экс-президенте США Джо Байдене помощь Киеву поступала слишком медленно. А в январе 2023 года её фонд стал спонсором визита Келлога на Украину.После циничных слов Моббс на неё, что неудивительно, обрушилась волна возмущений. Тогда некоторые комментаторы предположили, что склонность к подобным высказываниям у нее "от папочки". Ещё в августе Келлог, рассуждая о мобилизации на Украине, предлагал призывать в ВСУ женщин — и в качестве примера приводил собственную дочь, которая, по его словам "закончила военную академию и воевала в Афганистане". Правда, позже украинские СМИ выяснили пикантную подробность: и жена Келлога, и его дочь, которые якобы "воевали", на самом деле служили в штабах. Подробнее об истории, которая в сентября потрясла весь интернет своей циничностью, — в публикации "Умер трусом" и не принес мне денег: дочь Келлога упрекает украинцев за жажду к жизни.
https://ukraina.ru/20261023/molochnyy-reys-do-moldavii-desyat-ukraintsev-dostali-iz-gruzovika--1084012823.html
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новости, украина, сша, кит келлог, игорь клименко, снбо, вооруженные силы украины, всу, потери всу, румыния, джо байден, минздрав
Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших
Дочь генерала США Кита Келлога, Меган Моббс, решила помочь Украине с идентификацией тел военнослужащих ВСУ. Её Фонд R.T. Weatherman Foundation готов присоединиться к работе по установлению их личностей. Возможности сотрудничества Моббс обсудила с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко
По словам Клименко, одной из главных тем переговоров стала идентификация тел украинских военных, погибших во время боевых действий. Он отметил, что СНБО координирует работу в этом направлении, привлекая государственные учреждения и экспертов. Моббс, в свою очередь, подтвердила готовность фонда помочь.
"Мы обсудили возможности будущего сотрудничества", — сообщил Клименко. Правда, о подписании конкретного соглашения или начале отдельной программы помощи так и не объявили.
Ещё 3 октября Клименко сообщал, что вопрос идентификации ликвидированных вэсэушников стоит действительно остро. По его словам, при СНБО создадут специальный рабочий орган, который будет координировать работу госучреждений в этом направлении. Тогда же говорилось о необходимости укрепить систему судебно-медицинской экспертизы, увеличить количество специалистов и создать в регионах специализированные подразделения.
15 октября прошло отдельное совещание с участием Минздрава, МВД, Нацполиции и Офиса президента, во время которого обсуждалось взаимодействие ведомств, ускорение экспертиз и привлечение международных специалистов. А недавний законопроект должен усовершенствовать розыск пропавших без вести и идентификацию неопознанных тел в условиях военного положения.
Но самое интересное в этой истории далеко не шаги дочери американского генерала, которая вызвалась якобы помочь ВСУ, а её фонд, который зарабатывает на их гибели. Ещё в сентябре Моббс рассказывала, что её фонд помогает возвращать тела погибших иностранных "добровольцев" (наёмников - Ред.) в их страны.
Однако известен он не только этим. Фонд Моббс, по данным The Washington Post, занимается поставками помощи на Украину, создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной, вывозит тела погибших американских наёмников и помогает эвакуировать раненых в американский военный госпиталь в Германии.
То есть дочь Келлога зарабатывает на войне, которая уносит жизни украинцев. И при этом смело упрекает тех, кто не хочет умирать за чужие интересы. Не так давно Моббс, комментируя гибель 32-летнего мужчины, который скончался во время побега от сотрудников ТЦК, Моббс упрекнула украинца в выборе: "Умер трусом. А мог бы умереть героем".
По логике дочери Келлога, единственный правильный путь для украинца — не спасаться от людоловов, а погибнуть в окопах, став еще одним центом в ее кармане. Помимо этого, Моббс возмущалась, что при экс-президенте США Джо Байдене помощь Киеву поступала слишком медленно. А в январе 2023 года её фонд стал спонсором визита Келлога на Украину.
После циничных слов Моббс на неё, что неудивительно, обрушилась волна возмущений. Тогда некоторые комментаторы предположили, что склонность к подобным высказываниям у нее "от папочки".
Ещё в августе Келлог, рассуждая о мобилизации на Украине, предлагал призывать в ВСУ женщин — и в качестве примера приводил собственную дочь, которая, по его словам "закончила военную академию и воевала в Афганистане". Правда, позже украинские СМИ выяснили пикантную подробность: и жена Келлога, и его дочь, которые якобы "воевали", на самом деле служили в штабах.
Подробнее об истории, которая в сентября потрясла весь интернет своей циничностью, — в публикации "Умер трусом" и не принес мне денег: дочь Келлога упрекает украинцев за жажду к жизни.