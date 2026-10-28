https://ukraina.ru/20261028/doch-kelloga-nashla-novuyu-vozmozhnost-zarabotat-na-ukraintsakh-pogibshikh-1084121940.html

Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших

Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших - 28.10.2026 Украина.ру

Дочь Келлога нашла новую возможность заработать на украинцах. Погибших

Дочь генерала США Кита Келлога, Меган Моббс, решила помочь Украине с идентификацией тел военнослужащих ВСУ. Её Фонд R.T. Weatherman Foundation готов присоединиться к работе по установлению их личностей. Возможности сотрудничества Моббс обсудила с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко

2026-10-28T14:01

2026-10-28T14:01

2026-10-28T14:01

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По словам Клименко, одной из главных тем переговоров стала идентификация тел украинских военных, погибших во время боевых действий. Он отметил, что СНБО координирует работу в этом направлении, привлекая государственные учреждения и экспертов. Моббс, в свою очередь, подтвердила готовность фонда помочь. "Мы обсудили возможности будущего сотрудничества", — сообщил Клименко. Правда, о подписании конкретного соглашения или начале отдельной программы помощи так и не объявили.Ещё 3 октября Клименко сообщал, что вопрос идентификации ликвидированных вэсэушников стоит действительно остро. По его словам, при СНБО создадут специальный рабочий орган, который будет координировать работу госучреждений в этом направлении. Тогда же говорилось о необходимости укрепить систему судебно-медицинской экспертизы, увеличить количество специалистов и создать в регионах специализированные подразделения. 15 октября прошло отдельное совещание с участием Минздрава, МВД, Нацполиции и Офиса президента, во время которого обсуждалось взаимодействие ведомств, ускорение экспертиз и привлечение международных специалистов. А недавний законопроект должен усовершенствовать розыск пропавших без вести и идентификацию неопознанных тел в условиях военного положения.Но самое интересное в этой истории далеко не шаги дочери американского генерала, которая вызвалась якобы помочь ВСУ, а её фонд, который зарабатывает на их гибели. Ещё в сентябре Моббс рассказывала, что её фонд помогает возвращать тела погибших иностранных "добровольцев" (наёмников - Ред.) в их страны. Однако известен он не только этим. Фонд Моббс, по данным The Washington Post, занимается поставками помощи на Украину, создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной, вывозит тела погибших американских наёмников и помогает эвакуировать раненых в американский военный госпиталь в Германии. То есть дочь Келлога зарабатывает на войне, которая уносит жизни украинцев. И при этом смело упрекает тех, кто не хочет умирать за чужие интересы. Не так давно Моббс, комментируя гибель 32-летнего мужчины, который скончался во время побега от сотрудников ТЦК, Моббс упрекнула украинца в выборе: "Умер трусом. А мог бы умереть героем". По логике дочери Келлога, единственный правильный путь для украинца — не спасаться от людоловов, а погибнуть в окопах, став еще одним центом в ее кармане. Помимо этого, Моббс возмущалась, что при экс-президенте США Джо Байдене помощь Киеву поступала слишком медленно. А в январе 2023 года её фонд стал спонсором визита Келлога на Украину.После циничных слов Моббс на неё, что неудивительно, обрушилась волна возмущений. Тогда некоторые комментаторы предположили, что склонность к подобным высказываниям у нее "от папочки". Ещё в августе Келлог, рассуждая о мобилизации на Украине, предлагал призывать в ВСУ женщин — и в качестве примера приводил собственную дочь, которая, по его словам "закончила военную академию и воевала в Афганистане". Правда, позже украинские СМИ выяснили пикантную подробность: и жена Келлога, и его дочь, которые якобы "воевали", на самом деле служили в штабах. Подробнее об истории, которая в сентября потрясла весь интернет своей циничностью, — в публикации "Умер трусом" и не принес мне денег: дочь Келлога упрекает украинцев за жажду к жизни.

https://ukraina.ru/20261023/molochnyy-reys-do-moldavii-desyat-ukraintsev-dostali-iz-gruzovika--1084012823.html

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новости, украина, сша, кит келлог, игорь клименко, снбо, вооруженные силы украины, всу, потери всу, румыния, джо байден, минздрав