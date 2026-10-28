Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева - 28.10.2026 Украина.ру
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Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева
Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева - 28.10.2026 Украина.ру
Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева
Народный депутат Ярослав Железняк во время выступления в Верховной раде оговорился и призвал увеличить должностные оклады парламентариям вместо военнослужащих
2026-10-28T14:53
2026-10-28T14:53
новости
ярослав железняк
верховная рада
украина.ру
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Заявляя с трибуны, что рост выплат народным избранникам является консолидированной позицией всего парламента, депутат спровоцировал всеобщий смех среди присутствующих в зале заседаний. В конечном счете курьезный инцидент не повлиял на итоговое голосование, и к проекту государственного бюджета была утверждена поправка, предусматривающая повышение денежного довольствия для военных.Подробнее о доходах депутатов - в материале Обнародовано имущественное состояние депутата Бурмича, отстаивавшего повышение зарплат нардепов на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, ярослав железняк, верховная рада, украина.ру
Новости, Ярослав Железняк, Верховная Рада, Украина.ру

Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева

14:53 28.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк / Перейти в фотобанкЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Народный депутат Ярослав Железняк во время выступления в Верховной раде оговорился и призвал увеличить должностные оклады парламентариям вместо военнослужащих
Заявляя с трибуны, что рост выплат народным избранникам является консолидированной позицией всего парламента, депутат спровоцировал всеобщий смех среди присутствующих в зале заседаний.
В конечном счете курьезный инцидент не повлиял на итоговое голосование, и к проекту государственного бюджета была утверждена поправка, предусматривающая повышение денежного довольствия для военных.
Подробнее о доходах депутатов - в материале Обнародовано имущественное состояние депутата Бурмича, отстаивавшего повышение зарплат нардепов на сайте Украина.ру.
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