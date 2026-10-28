https://ukraina.ru/20261028/vmesto-okopov--v-karman-ogovorka-deputata-rady-vskryla-appetity-kieva--1084128137.html

Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева

Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева - 28.10.2026 Украина.ру

Вместо окопов — в карман: оговорка депутата Рады вскрыла аппетиты Киева

Народный депутат Ярослав Железняк во время выступления в Верховной раде оговорился и призвал увеличить должностные оклады парламентариям вместо военнослужащих

2026-10-28T14:53

2026-10-28T14:53

2026-10-28T14:53

новости

ярослав железняк

верховная рада

украина.ру

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Заявляя с трибуны, что рост выплат народным избранникам является консолидированной позицией всего парламента, депутат спровоцировал всеобщий смех среди присутствующих в зале заседаний. В конечном счете курьезный инцидент не повлиял на итоговое голосование, и к проекту государственного бюджета была утверждена поправка, предусматривающая повышение денежного довольствия для военных.Подробнее о доходах депутатов - в материале Обнародовано имущественное состояние депутата Бурмича, отстаивавшего повышение зарплат нардепов на сайте Украина.ру.

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новости, ярослав железняк, верховная рада, украина.ру