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ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico
ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico - 19.03.2024 Украина.ру
ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico
Евросоюз секретно готовится к расширению блока, чтобы не усугубить недовольство фермеров, пишет издание Politico
2024-03-19T11:54
2024-03-19T11:54
2024-03-19T11:54
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В Евросоюзе не хотят публично говорить о приеме в блок новых стран на фоне массовых протестов фермеров. Протестующие недовольны тем, что им приходится конкурировать с дешевым импортом из-за пределов ЕС. При этом их беспокоят высокие цены на топливо и экологические нормы Брюсселя.Европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить разгневанных фермеров, и сводят разговоры о расширении к минимуму, пишет издание.Один из чиновников ЕС заявил, что никто не хочет говорить о расширении блока перед европейками выборами. "Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы", - добавил он.Выборы в Европейский парламент состоятся в июне 2024 года.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая баллотируется на второй срок, пообещала подготовить блок к Украине, пишет Politico.На саммите, который пройдет 21-22 марта, главы европейских государств "почти не коснутся внутренней домашней работы" по расширению ЕС. Они собираются лишь "подвести итоги" того, что необходимо сделать.Издание отмечает, что в случае вступления Украины в Евросоюз, это была бы одна из самых больших по территории стран, а Киев обладал бы влиянием в Европарламенте и Совете ЕС. При этом у Украины один из самых низких показателей ВВП, это создало бы нагрузку на блок.Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС “придется платить больше и получать меньше”, говорится в статье.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.
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новости, украина, молдавия, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, евросоюз, зарубежье, politico
Новости, Украина, Молдавия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, Politico
ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico
Евросоюз секретно готовится к расширению блока, чтобы не усугубить недовольство фермеров, пишет издание Politico
В Евросоюзе не хотят публично говорить о приеме в блок новых стран на фоне массовых протестов фермеров. Протестующие недовольны тем, что им приходится конкурировать с дешевым импортом из-за пределов ЕС. При этом их беспокоят высокие цены на топливо и экологические нормы Брюсселя.
Европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить разгневанных фермеров, и сводят разговоры о расширении к минимуму, пишет издание.
"Некоторые официальные ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда стран Западных Балкан", - говорится в статье.
Один из чиновников ЕС заявил, что никто не хочет говорить о расширении блока перед европейками выборами. "Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы", - добавил он.
Выборы в Европейский парламент состоятся в июне 2024 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
, которая баллотируется на второй срок, пообещала подготовить блок к Украине, пишет Politico.
На саммите, который пройдет 21-22 марта, главы европейских государств "почти не коснутся внутренней домашней работы" по расширению ЕС. Они собираются лишь "подвести итоги" того, что необходимо сделать.
Издание отмечает, что в случае вступления Украины в Евросоюз, это была бы одна из самых больших по территории стран, а Киев обладал бы влиянием в Европарламенте и Совете ЕС. При этом у Украины один из самых низких показателей ВВП, это создало бы нагрузку на блок.
Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС “придется платить больше и получать меньше”, говорится в статье.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.