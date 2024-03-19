За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
ВСУ также создали на Северском направлении хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться операторы БПЛА и ПТУР. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Северском направлении идут ожесточенные бои, для ВС РФ складывается непростая ситуация в Белогоровке. Там у ВСУ господствующие высоты, где они за два года СВО хорошо окопались, рассказал военный.
Я бы не стал говорить о том, что более важно: Авдеевка или Северск. Все направления важны, везде есть свои сложности. По факту сейчас ВС РФ заходят на плато, которое возвышается над российскими позициями, добавил эксперт.
"Кстати, в Великую Отечественную войну наша армия не продвигалась к Торскому выступу со стороны со стороны Кременских лесов, потому что немцы там выстроили хорошую оборону", - отметил Киселев.
ВСУ также создали на Северском направлении хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться операторы БПЛА и ПТУР. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек, заключил собеседник издания.
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