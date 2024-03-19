https://ukraina.ru/20240319/1053951861.html

За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта

За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта - 19.03.2024 Украина.ру

За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта

ВСУ также создали на Северском направлении хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться операторы БПЛА и ПТУР. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T03:10

2024-03-19T03:10

2024-03-19T03:10

новости

авдеевка

всу

вс рф

северск

сво

кременная

бпла

оборона

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На Северском направлении идут ожесточенные бои, для ВС РФ складывается непростая ситуация в Белогоровке. Там у ВСУ господствующие высоты, где они за два года СВО хорошо окопались, рассказал военный.Я бы не стал говорить о том, что более важно: Авдеевка или Северск. Все направления важны, везде есть свои сложности. По факту сейчас ВС РФ заходят на плато, которое возвышается над российскими позициями, добавил эксперт.ВСУ также создали на Северском направлении хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться операторы БПЛА и ПТУР. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240316/1053914404.html

авдеевка

северск

кременная

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новости, авдеевка, всу, вс рф, северск, сво, кременная, бпла, оборона