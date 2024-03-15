https://ukraina.ru/20240315/1053882672.html

Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке

Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке - 15.03.2024 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке

На Северском и Краснолиманском направлении нас ждут ожесточенные бои. ВСУ будут бросать сюда крупные резервы. Они понимают, что если мы их оттуда выбьем, то это приведет к серьезнейшему моральному удару по войскам. Тем не менее, мы освободим нашу землю, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-15T08:58

2024-03-15T08:58

2024-03-15T08:58

интервью

всу

россия

северск

сво

запад

украина

артиллерия

дроны

пво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент России Владимир Путин впервые за долгое время оценил обстановку, которая складывается на Северском направлении, где наши войска продвигаются со стороны Веселого (от Соледара) и со стороны Белогоровки (от Лисичанска). По его словам, несмотря на то, что ВСУ выстроили там прочную оборону, российские военнослужащие "воюют здорово".Более того, некоторые вражеские источники уже на протяжении нескольких недель бьют тревогу по поводу обстановки на этом участке фронта. Они говорят, что ВС РФ подтянули туда крупные резервы и впервые стали применять свои новейшие системы (реактивный огнемет "Тосочка" и самоходку "Малка"). Кто-то из них даже считает, что основным направлением нашего удара станет не Донецкое, а Луганское направление.- Виталий Викторович, действительно ли в ваших родных краях сейчас происходит что-то более важное, чем в тех точках на карте, на которые обычно обращают внимание СМИ?- На Северском направлении сейчас действительно идут ожесточенные бои. Ситуация в Белогоровке для нас непростая. Там у ВСУ господствующие высоты, где они за два года СВО хорошо окопались. Они там создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник там может переждать наши авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от наших дронов.ВСУ не только перебросили туда крупные резервы. Они сконцентрировали там большое количество операторов БПЛА. Если дневное время они не так заметны, то в ночное время на нас нападает целый комариный рой FPV-дронов. Противник не дает поднять головы нашим бойцам, чтобы они куда-то там продвинулись. Это серьезная проблема. Нам придется перенастраивать системы РЭБ, чтобы эти беспилотники заглушить.Запад извлек большую выгоду от поставок на Украину своих новейших беспилотных систем. Они их тестируют относительно того, как они поведут себя, когда наши средства РЭБ попытаются их подавить. Противник вообще пытается привлечь на сторону киевского режима компании, специализирующиеся на компьютерных играх. Беспилотником можно научить управлять любого человека от 18 лет. Для него это как игра, за которую он еще и получает хорошие деньги.Это оружие будущего. Мне кажется, со временем армии мира будут производить беспилотные танки, самолеты и снаряды-камикадзе. Мы будем переходить на искусственный интеллект и нейросети, когда средствами борьбы будет управлять человек, находящийся за 100 километров от линии фронта.Я бы не стал говорить о том, что более важно: Авдеевка или Северск. Все направления важны, везде есть свои сложности. Мы по факту заходим на плато, которое возвышается над нашими позициями. Кстати, в Великую Отечественную войну наша армия не продвигалась к Торскому выступу со стороны со стороны Кременских лесов, потому что немцы там выстроили хорошую оборону.ВСУ тоже создали там хороший укрепрайон с замаскированными артиллерийскими орудиями и танками, за которыми сейчас вынуждены охотиться наши дронщики и ПТУРисты. Это очень сложный участок из-за перепадов высот и мелких речушек.Короче говоря, все эти технологические ресурсы противника пока не дают нам возможности прорваться вперед. Но какие бы средства против нас не применялись, наш танк это не остановит. Метр за метр мы освобождаем нашу землю.- Вы сказали, что ВСУ применяют против нас рой FPV- дронов. Насколько нам удается охотиться за их операторами БПЛА?- У нас это неплохо получается. Это доставляет проблемы ВСУ. Наша разведка работает хорошо. У нее есть системы, которые мониторят местность, изучают радиоканалы и места радиоизлучений. Когда мы засекаем эту активность, в этот район мы наносим удар из БМ-21 ("Град"), накрывая целые площади. А если мы знаем точные координаты местонахождения вражеского оператора БПЛА, мы используем высокоточные боеприпасы типа "Краснополь". Это весьма эффективные снаряды, которые на большой дистанции уничтожают любой объект.Давайте еще не будем забывать, что небо принадлежит нам. Где-то мы точно бьем, где-то неточно. Но в целом ситуация выравнивается. Наши ВКС используют ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Они накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника, которые собираются выдвинуться на наши позиции для контратаки.Кроме того, мы постоянно обучаемся в ходе СВО. Наша беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на передовой. Наши инженеры сразу понимают, как именно сделать дрон более эффективным. Например, поменять конфигурацию, усилить двигатель, поменять боеприпас или найти способ противостоять РЭБу противника.Все это в комплексе влияет на морально-психологическое состояние ВСУ.- Прокомментируйте еще, пожалуйста, момент с "Тосочкой" и "Малкой". Когда можно будет судить об их эффективности?- "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка") мы применяем уже давно против укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров. Если "Малка" до них не достанет, то ТОС выжжет всю эту площадь. У противника там не будет шансов выжить. Чтобы у него был хоть какой-то шанс уцелеть, ему нужно сделать кучу перекрытий, две-три бронированных двери и закопаться на еще большую глубину. Постоянно этим заниматься невозможно. Один-два таких удара, и эти укрепления рухнут.А "Малка" будет ставить точку в этом восклицательном знаке, добив этот укрепрайон. Это мощное орудие с серьезным калибром. Я сам видел, как она уничтожает цели на полигоне. Это и идеальное средство для работы на Луганском оперативном направлении.ТОСы мы применяем еще в начале СВО. Они зарекомендовали себя на "пятерку". Я не скажу, что это "пять с плюсом", потому что с ними не все гладко. Но это хорошее оружие, которого боится противник. Если раньше оно било на 5-6 километров, до теперь дальность его действия увеличилась в два раза. Я уверен, что оно будет стрелять еще дальше, чтобы наши подразделения работали с безопасной дистанции и вовремя уходили с позиций.- Когда вы говорите об укрепрайонах Белогоровки, вы имеете в виду меловой карьер, о котором часто пишут в телеграм-каналах? Или ВСУ еще где-то окопались?- Вся Белогоровка – это сплошной укрепрайон. Карьер – это лишь малая его часть. У ВСУ там достаточно замаскированных огневых точек, которые прикрываются старыми артиллерийскими установками "Мста-Б" 152-калибра. Технику они хорошо прячут. И боеприпасы у противника все равно есть. Они же долго готовились к войне. Это не так, что они только что сюда пришли, а завтра мы их уже выбьем. Там идут тяжелейшие сражения.Запад и Украина ни на какие переговоры не пойдут. Подписываются сумасшедшие контракты на поставку вооружений, за которые Киев будет рассчитываться живыми деньгами (пенсионным фондом и поступлениями от налогов). У Запада в планах поставить на Украину 8 тысяч "Хаймарсов", которыми будут управлять офицеры НАТО. Украинцам Запад не доверит такую сложную технику. Запад доверит им только погибнуть на поле боя.Почему из ВСУ убрали Залужного и ряд генералов? Потому что они сами хотели управлять войсками. А Европе надо, чтобы украинская армия напрямую им подчинялась. Чтобы Запад им указывал, где наступать и какое оружие применять.Так что на Северском и Краснолиманском направлении нас ждут ожесточенные бои. ВСУ будут бросать сюда крупные резервы. Они понимают, что если мы их оттуда выбьем, то это приведет к серьезнейшему моральному удару по войскам. Тут погибнет много украинцев.Мы же уже видим эту тотальную мобилизацию. Погранвойска Украины вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте.- Вы затронули тему ФАБов. На последнем этапе Авдеевской операции мы бросали на ВСУ от 100 до 250 таких бомб. Что нам нужно сделать, чтобы снова накопить такие ресурсы?- У нас нет проблем с боеприпасами и вооружением. Их производство выросло в разы. Евросоюз сейчас пытается возродить свою оборонную промышленность (патроны, гранаты и снаряды). Но это – ничтожное количество по сравнению с нами.Проблема состоит еще и в том, что высококачественный порох изготовить сложно. Под него необходим чистейший хлопок и другое сырье, чтобы использовать для высокоточных боеприпасов. У Европы таких ресурсов нет. А если и есть, то для нее очень дорого это производить. У нас все это есть.Теперь про ФАБы. У нас полно их запасов в глубоком тылу, чтобы использовать их на поле боя. Это большая трагедия для противника. Он рассчитывал, что сможет победить Россию на поле боя и дошагать до Москвы. Но даже если бы у нас не было такого оружия, у нас бы прозвучал набат "Вставай, страна огромная", как и 80 лет назад. Другого варианта у нас нет.Наша основная задача – освободить территорию некогда единой страны и привести в чувство Европу.- Насколько нам удается поражать вражескую ПВО? Когда вам станет понятно, что ВСУ вывезли с тыла всех своих "Патриотов" и отправили на передовую?- ЗРК Patriotизначально были нужны Украине для защиты портовой инфраструктуры Одессы, где они изготовляют подводные и надводные беспилотники для нанесения ударов по Крыму и Черноморскому флоту, а также для прикрытия Киева, где находится вся их система управления. На передовой они их используют только в крайнем случае.Вы же помните, что было с Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Они подтянули под Харьков свои ЗРК, сбили наш самолет и откатили его. Они убили собственных сограждан. Но потом они поверили в себя и решили перебросить "Патриотов" южнее. Но мы вычислили их местонахождение и накрыли. Это был существенный удар по репутации американского ВПК.Таких современных зенитных систем не так много в мире. Стянуть их на территорию Украины не так просто. Не каждая страна на это согласится. Ракет тоже не так много. Поэтому противник будет использовать их в самом крайнем случае – для удара по нашим ВКС и вертолетчикам.Я считаю, что Запад попытается заменить натовские ПВО и артиллерию большим числом ракет для "Хаймарсов" и современными беспилотниками. И нам понадобится комплексный подход для купирования этой угрозы.- Если я правильно понял, то нам нужно готовиться к долгой войне, потому что и киевский режим готов к сопротивлению, и Запад планирует более массированные поставки нового оружия вместе со своими специалистами.- Безусловно. Запад не намерен прекращать войну. Мы же видите, какой градус русофобии сегодня на Западе.Кстати, украинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы захвате ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Это рассчитано на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Ничего у них не получится мы уничтожим киевскую хунту.И дело не в том, что у нас нет выбора. В нас заложен ген победителей. Мы воспитывались на героических подвигах наших предков. Ребята на передовой это прекрасно понимают.

https://ukraina.ru/20240111/1052622159.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, северск, сво, запад, украина, артиллерия, дроны, пво, авиабомбы, владимир путин