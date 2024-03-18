https://ukraina.ru/20240318/1053943052.html

Атака на выборы – у Украины не получилось

Атака на выборы – у Украины не получилось - 18.03.2024 Украина.ру

Атака на выборы – у Украины не получилось

С формальной точки зрения Украине, конечно, российские выборы безразличны. Официальную точку зрения выразил Зеленский в обращении 17 марта: "никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может". Однако даже Зеленскому должно быть понятно, что его признание интересует Россию в последнюю очередь

2024-03-18T13:39

2024-03-18T13:39

2024-03-18T13:39

украина

россия

война

президентские выборы

информационная война

информационная безопасность

наступление

мнения

москва

владимир зеленский

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Вопрос, разумеется, не в международной легитимности. Как отметил сам Владимир Путин в ночь на 18 марта: "А вы что хотели: чтобы они встали и аплодировали, что ли? Они же борются с нами. Причём вооружённым путём. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и укрепления суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие".Шансы Украины на "победу" состоят исключительно в том, чтобы спровоцировать внутриполитический кризис в России, а выборы, как момент кризиса легитимности, создаёт для этого возможности. На Украине это отлично понимают, учитывая, что из-за отмены выборов в стране приближается свой собственный кризис легитимности, причём обусловленный не только чисто юридическими моментами (на них, в конце концов, можно наплевать – не впервой), но и сменой рейтингового лидера.Соответственно, Украина предприняла новый "контрнаступ", направленный на подрыв легитимности российских выборов.Главным направлением стала украинская военная операция в белгородском и курском приграничье.Судя по всему, целью операции было сорвать выборы хотя бы в нескольких населённых пунктах и, таким образом, поставить под сомнение способность российской власти контролировать территорию страны и обеспечивать права избирательные права граждан. При исключительно благоприятном развитии ситуации можно было взять под контроль псевдорусских формирований ВСУ какое-то из приграничных сёл и провозгласить его столицей "прекрасной России будущего" (если честно, у нас не создалось впечатления, что такая цель действительно ставилась – попыток удержать населённые пункты, в которые проникли украинские ДРГ, не делалось).Операция имела мощную информационно-пропагандистскую составляющую – украинские каналы дезинформации постоянно вываливали информацию о захвате то того, то другого пограничного села. Впрочем, отсутствие реальных военных успехов сыграло злую шутку с организаторами информационной кампании. Доходило до анекдотов – УНИАН, которое вот уж вообще может не беспокоиться о своей репутации, вынуждено было опровергнуть собственную новость о взятии приграничного села Тёткино в Курской области, сообщив, что видео было снято террористами на территории Украины… Ну а позже появились уже совсем низкопробные фейки в духе "сама я крымчанка, дочь офицера". Особенно доставил молодой человек, лично видевший в центре Орла (!) колонну ВСУ, шедшую на Москву, который подписался как… "Андрій". Дежурные же "тролли", ведущие агитацию в чатах, были какие-то ленивые, причём безымянные – буква и номер…Самое интересное, что военная операция определённый эффект имела, приграничные сёла пришлось эвакуировать, и выборы в них были сорваны. Но в целом по областям… Явка в Белгородской области на 18:00 17 марта составила 83,77% (в 2018 году полная явка – 73,24%). Причём даже западные журналисты были вынуждены признать, что мобилизация избирателей в определённой степени стала реакцией граждан на обстрелы со стороны ВСУ…Так же нельзя сказать, что ВСУ преуспели в нанесении ударов по территории России. Медийно успешными были только налёты на ряд нефтеперерабатывающих заводов. Не было ожидавшегося массового налёта на Москву (силами ПВО перехвачены только несколько БПЛА).Попытки наносить удары по избирательным участкам на новых территориях тоже не были массовыми. Говорить о срыве голосования ни в одном случае не приходится, хотя в той же Авдеевке, например, голосование проводилось при помощи переносных урн. Активность населения во всех четырёх новых регионах была гораздо выше 80%.Информационная кампания на Украине в связи с российскими выборами тоже производила впечатление некоторой лени. Большая часть пропагандистских материалов была ориентирована на внутреннюю аудиторию.Примитивные ролики, ничем не напоминающие российские реалии, явно не предполагали, что их будут смотреть граждане России. Даже сторонники экстремистской организации ФБК*, обычно не отличающие умом и сообразительностью, признавали, что вооружённые солдаты через плечо избирателям не заглядывали, занавески на избирательных кабинках должны быть белыми, а не синими, "но в основном-то ролик правдив".Пожалуй, наибольший медийный успех пришёлся на колл-центры т.н. "службы безопасности сбербанка" (они функционируют на Украине по частной инициативе и при частном же финансировании, связь их со спецслужбами не доказана). Им удалось организовать несколько диверсий на избирательных участках – заливание зелёнкой бюллетеней в урнах, пара случаев поджога избирательных кабинок и даже подобие теракта (взрыв петарды) в Перми. Однако, при всей шумности, размах операции был на удивление мал – зафиксировано всего 52 случая проноса на избирательные участки красящих веществ, заведено 33 дела. Скромно. Впрочем, эти факты заставили власти более предметно интересоваться вопросами информационной гигиены граждан.В целом можно сделать вывод, что украинская спецоперация, направленная против выборов в России, провалилась. Причин тут, скорее всего, две.Во-первых, слишком большая ставка была сделана на военное вторжение, на осуществление которого была брошена полноценная армейская бригада и затрачено значительное число остродефицитных боеприпасов. Когда же операция завершилась ничем, информационная составляющая оказалась обезоруженной.Во-вторых, возникло впечатление, что сама по себе эффективность украинской информационно-пропагандистской машины снизилась. С одной стороны, исчерпаны её собственные внутренние ресурсы, с другой – российское общество за два года войны стало намного менее чувствительным к влиянию вражеской пропаганды.* - организация признана экстремистской и террористической, её деятельность в РФ запрещена

https://ukraina.ru/20240315/1053910909.html

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