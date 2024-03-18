https://ukraina.ru/20240318/1053918499.html

"Наконец-то мы его взяли": Угольный рассказал, как армия РФ давит ВСУ в Невельском и Красногоровке

"Наконец-то мы его взяли": Угольный рассказал, как армия РФ давит ВСУ в Невельском и Красногоровке - 18.03.2024 Украина.ру

"Наконец-то мы его взяли": Угольный рассказал, как армия РФ давит ВСУ в Невельском и Красногоровке

Невельское – это важная точка на карте возле Донецка. Важен не сам населенный пункт, а поля и посадки вокруг него, где ВСУ оборудовали линии обороны. Теперь ВС РФ могут угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-03-18T03:50

2024-03-18T03:50

2024-03-18T03:50

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Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что армия РФ освободила населенный пунктом Невельское на Донецком направлении. Наблюдатели отметили, что этот успех позволяет наступающим российским подразделениям выпрямить линию фронта.Невельское – для российских военных это важная точка на карте возле Донецка. Важен не сам населенный пункт, а поля и посадки вокруг него, где ВСУ оборудовали линии обороны, рассказал обозреватель.После взятия Марьинки войска продвигаются там по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке. И сейчас Красногоровка действительно попала в полуокружение. Теперь российские военные будут давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053918048.html

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