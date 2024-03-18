"Наконец-то мы его взяли": Угольный рассказал, как армия РФ давит ВСУ в Невельском и Красногоровке
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Невельское – это важная точка на карте возле Донецка. Важен не сам населенный пункт, а поля и посадки вокруг него, где ВСУ оборудовали линии обороны. Теперь ВС РФ могут угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что армия РФ освободила населенный пунктом Невельское на Донецком направлении. Наблюдатели отметили, что этот успех позволяет наступающим российским подразделениям выпрямить линию фронта.
Невельское – для российских военных это важная точка на карте возле Донецка. Важен не сам населенный пункт, а поля и посадки вокруг него, где ВСУ оборудовали линии обороны, рассказал обозреватель.
"Противник там [в Невельском] сдерживал нашу армию на протяжении полутора лет, наконец-то мы его взяли. Теперь мы действительно можем угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке", - подчеркнул Угольный.
После взятия Марьинки войска продвигаются там по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке. И сейчас Красногоровка действительно попала в полуокружение. Теперь российские военные будут давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
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