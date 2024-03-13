https://ukraina.ru/20240313/1053856511.html

Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города

Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города - 13.03.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города

Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем реже ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но российским войскам с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Придется выстраивать новые логистические маршруты

2024-03-13T14:29

2024-03-13T14:29

2024-03-13T14:29

интервью

всу

россия

оборона

укрепления

донбасс

донецк

славянск

украина

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Как эти вопросы будут решаться, покажет летняя кампания, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что российская армия овладела населенным пунктом Невельское на Донецком направлении. Наблюдатели отметили, что этот успех позволяет наступающим российским подразделениям выпрямить линию фронта . В частности, произошедшее может облегчить жизнь войскам, которые ведут бои за Красногогоровку, а также заставить отойти ВСУ из Тоненького и Орловки, где они еще держатся.- Владислав, насколько эти теоретические расклады соответствуют действительности?- Я сейчас плотно общаюсь с бойцами из 110-й бригады, которая сражается в районе Невельского. Они говорят, что ситуация там сложная из-за постоянных контратак ВСУ. Кто-то из них даже считает, что сообщение Минобороны было несколько поспешным. Надеюсь, у нас там все будет хорошо.Невельское – это действительно важная точка на карте возле Донецка. Важен не сам населенный пункт, а поля и посадки вокруг него, где ВСУ оборудовали линии обороны. Противник там сдерживал нашу армию на протяжении полутора лет, наконец-то мы его взяли.Теперь мы действительно можем угрожать северному флангу ВСУ в Красногоровке. После взятия Марьинки мы там продвигаемся по южному флангу, дожимая противника в Георгиевке. Красногоровка действительно попала в полуокружение. На севере к Красногоровке нашего продвижения не было. А теперь мы будем давить на врага с двух сторон, вынуждая его отходить.Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После ее потери они будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города, а это помешает им вести террористические обстрелы.Кроме того, мы оказываем давление на ВСУ в районе Первомайского (вроде бы мы заняли большую часть самого поселка).Все эти тактические успехи в совокупности поддерживает наше давление на противника в районе Тоненького и Орловки, а также осложняет положение противника в районе Карловки.- Вы сказали, что ВСУ еще предпринимают контратаки на наши позиции в районе Невельского. Как они это делают?- Как обычно. Отправляют туда свою пехоту при поддержке артиллерии и брони. Ребята просили меня не разглашать конкретные детали боевых действий. Просто они говорят, что им тяжело. Они действительно опасаются не закрепиться.- В какой степени успех с Невельским обусловлен нашей силой, а в какой – слабостью противника?- Как я уже сказал, у нас на этом направлении давно работает 110-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го Армейского корпуса (бывшая Республиканская гвардия ДНР). Это люди с огромным боевым опытом. К тому же, ВСУ постепенно готовятся отходить от Донецка. Они понимают, что стоять возле самого города они больше не смогут.- За счет чего ВСУ еще удерживают район Тоненького и Орловки? Просто у нас было много прогнозов, что после взятия Авдеевки мы их моментально оттуда выбьем.- Тоненькое и Орловка разделены. Мы контролируем больше половины этих поселков.Нашим войскам была нужна перегруппировка. А сейчас сами украинские источники жалуются, что наши войска перегруппировались и возобновили давление.К тому же, нельзя забывать, что противник перебросил туда большие резервы. Мы сожгли там четыре "Абрамса", которые есть у 47-й бригады ВСУ. Этих танков им передали не так много – чуть больше роты. По соображениям репутационного риска (удар по престижу американского ВПК и проблемы коммуникации с Вашингтоном) они не хотели их использовать. Но если они отправили туда эти машины, значит, им необходимо было срочно закрывать Авдеевское направление.Короче говоря, противник точно вытащил последний козырь из рукава. Посмотрим, что из этого получится.- Сейчас всех интересует один вопрос. Что у ВСУ с оборонительными линиями за Авдеевкой? Они бросают в бой "Абрамсы", потому что они там ничего не построили? Или там что-то все же есть?- Почему мы назвали нашу систему обороны на Запорожье "линией Суровикина"? Потому что она представляет собой сплошную линию обороны, выполненную по единой задумке. У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны.- Насколько я понимаю, часть оборонительных линий у них копают военные, а часть – областные администрации.- Совершенно верно. Я только уточню некоторые детали.Первую линию обороны (передовые укрепления) Украина делает на уровне бригад. Всего на фронте у противника около 100 бригад, каждая из которых выстраивает оборону на вверенном ей участке. Как они взаимодействуют со своими соседями – большой вопрос.Оборонительная глубина построения бригады составляет порядка 20 километров. За этими 20 километрами начинается зона ответственности военно-гражданских администраций (Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская). Как они будут координироваться между собой – тоже большой вопрос.Украина может накопать много опорников. Некоторые опорники могут быть очень хорошими. Например, один из их укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз. Он и со спутника смотрится очень серьезно. Там много бетона и укрепленных позиций. Это серьезная преграда для нас.За Авдеевкой у ВСУ есть такие опорники в районе Очеретино и Новоселовки Первой. Они их копали еще в 2017 году. Другое дело, что они никак не связаны с другими линиями обороны. Учитывая, что у нас стало больше управляемых модулей для ФАБ-1500, мы сможем совершать их охваты.- Вернемся к карте. При каких условиях мы сможем всерьез обсуждать сценарии взятия Карловки и Курахово?- Чтобы обсуждать бои за Карловку, нам необходимо проломить линию обороны ВСУ Орловка-Тоненькое-западная окраина Водяного-западная окраина Первомайского. Этим мы сейчас занимаемся. После этого фронт приблизится к Карловке. У ВСУ останется рубеж обороны возле Яснобродово и Нетайлово. По самым оптимистичным оценкам, мы начнем решать эти вопросы за месяц.С Курахово ситуация тяжелее. Над нами нависает Красногоровка и Угледар. Для более эффективного продвижения нам надо хотя бы обеспечить фланги, взяв Новомихайловку и Константиновку.Эти вопросы за один день явно не решить.- В целом для освобождения Донбасса мы должны будем взять еще три крупных города: Красноармейск (Покровск), Дзержинск (Торецк) и Славянск/Краматорск. Что тут первично, а что вторично?- Ряд украинских экспертов считают, что им надо готовиться к обороне Дзержинска. Но для этой операции нам нужна серьезная подготовка. Необходимо взять Часов Яр, за который прямо сейчас идут тяжелые бои, необходимо взять под контроль высоты в районе Очеретино, а также взять Новгородское (Нью-Йорк).Красноармейск – это еще более тяжелая цель, сравнимая со Славянском/Краматорском. Это две крупные агломерации, где в довоенное время жили по 500 тысяч человек. Там много промышленных объектов и многоэтажных застроек. Причем наступать ни на Славянск/Краматорск, ни на Красноармейск невозможно без взятия Дзержинска.В первую очередь нам необходимо перерезать дорогу Красноармейск-Константиновка, чтобы ВСУ не могли снабжать и перемещать войска по самому короткому маршруту. Без взятия Дзержинска это невозможно.Есть еще один важный момент. Чем дальше мы будем отходить от Донецкой агломерации, мы тем меньше ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Надеюсь, что до Донецка враг хотя бы не будет доставать гаубицами. Но нашим войскам с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Нам придется выстраивать новые логистические маршруты.Короче говоря, работы очень много. Ждем нашу летнюю кампанию. Может, тогда картина будет более понятна.

https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html

https://ukraina.ru/20240313/1053847560.html

https://ukraina.ru/20240312/1053815743.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, оборона, укрепления, донбасс, донецк, славянск, украина