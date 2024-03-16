Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки - 16.03.2024 Украина.ру
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Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки
Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки - 16.03.2024 Украина.ру
Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки
ВСУ должны всегда наносить какой-то ущерб Вооруженным силам РФ, иначе на Западе откажутся помогать Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-16T04:00
2024-03-16T04:00
новости
россия
запад
украина
пётр скоробогатый
вооруженные силы украины
украинская армия
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Украинской армии постоянно нужно доказывать Западу, что они могут вести полноценные боевые действия, считает эксперт.У ВСУ сейчас нет столько ресурсов, чтобы нанести значительный урон ВС РФ, рассказал редактор. Но на Западе живут по своим законам, и если ВСУ не будут наносить урон ВС РФ, то Запад прекратит поставки и поддержку. Им приходится напоминать о себе, считает он."Мы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины. "Ястребы" прокачивают идею об усилении эскалации на этом направлении хотя бы за счет европейских сил и ресурсов. А "голуби" предпринимают усилия (хотя они не так заметны в СМИ) по гипотетическим переговорам с Россией. Эта борьба "ястребов" и "голубей" продолжится", – резюмировал эксперт.Попытки прорыва в Белгородской и Курской областях, а также удары по российскому тылу – НПЗ и Черноморский флот, по его словам, именно такие "напоминания" ВСУ о своей боеспособности.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, украинская армия
Новости, Россия, Запад, Украина, Пётр Скоробогатый, Вооруженные силы Украины, украинская армия

Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки

04:00 16.03.2024
 
© YouTube / SportArenaМи-24 ВСУ
Ми-24 ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© YouTube / SportArena
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ВСУ должны всегда наносить какой-то ущерб Вооруженным силам РФ, иначе на Западе откажутся помогать Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Украинской армии постоянно нужно доказывать Западу, что они могут вести полноценные боевые действия, считает эксперт.
"Если они уходят в оборону и не предпринимают никакой активности, то на Западе и о самом конфликте начинают забывать, и не видят смысла дальше помогать Киеву, потому что он проигрывает", – объяснил Скоробогатый.
У ВСУ сейчас нет столько ресурсов, чтобы нанести значительный урон ВС РФ, рассказал редактор. Но на Западе живут по своим законам, и если ВСУ не будут наносить урон ВС РФ, то Запад прекратит поставки и поддержку. Им приходится напоминать о себе, считает он.
"Мы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины. "Ястребы" прокачивают идею об усилении эскалации на этом направлении хотя бы за счет европейских сил и ресурсов. А "голуби" предпринимают усилия (хотя они не так заметны в СМИ) по гипотетическим переговорам с Россией. Эта борьба "ястребов" и "голубей" продолжится", – резюмировал эксперт.
Попытки прорыва в Белгородской и Курской областях, а также удары по российскому тылу – НПЗ и Черноморский флот, по его словам, именно такие "напоминания" ВСУ о своей боеспособности.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаПётр СкоробогатыйВооруженные силы Украиныукраинская армия
 
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04:10"Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего
04:00Запад начинает забывать о войне: Скоробогатый рассказал, что приходится делать Украине, ради поддержки
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