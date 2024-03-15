Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек
08:35 15.03.2024 (обновлено: 08:49 15.03.2024)
Мы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины
"Ястребы" прокачивают идею об усилении эскалации на этом направлении хотя бы за счет европейских сил и ресурсов. А "голуби" предпринимают усилия (хотя они не так заметны в СМИ) по гипотетическим переговорам с Россией. Эта борьба "ястребов" и "голубей" продолжится, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее известный военный эксперт Владислав Шурыгин написал у себя в ТГ-канале, что бои на границе Белгородской и Курской области - это не просто террористические вылазки украинских ДРГ, а попытки командования противника оттянуть силы армии России с основных направлений. Но проблема, по его словам, состоит в том, что Главное управление разведки Украины (ГУР) недооценила прочность системы российской обороны, которую нельзя проломить силами спецназа. Шурыгин считает, что если в ближайшие 48 часов врагу не удастся продавить здесь российскую оборону, то активность здесь просто начнёт угасать за неимением ресурсов для дальнейшего наступления, а главное - перспектив.
- Петр, так ли все просто в этой ситуации?
- Конечно, мы имеем дело не с отдельными диверсионными вылазками Украины. Это полноценная операция оперативного значения с привлечением нескольких родов войск и довольно внушительных сил.
По тем небольшим отрядам, которые идут впереди, еще рано судить о численности вражеской группировки. Это пока лишь попытка прощупать переднюю линию обороны российских сил. Мы же знаем, что нашу границу охраняют самые разные подразделения. Вот противник и пытается найти слабину в наших позициях.
Мы не можем однозначно сказать, когда эти подразделения ВСУ выдохнутся. Но мы уже сейчас можем сказать, что это масштабная войсковая операция с целью нанесения удара по российскому приграничью.
- Мы, кстати, уже с вами обсуждали, что поскольку на Харьковско-Белгородском направлении ни у ВС РФ, ни у ВСУ нет мощных оборонительных линий, то рано или поздно стороны его начнут прощупывать. Получается, противник стал это делать первым.
- Конечно, у Украины нет таких сил, которые бы позволили вклиниться в наши оборонительные линии и пройти несколько десятков километров. У нее нет задач, связанных с контролем территорий. Это задачи пропагандистского формата под президентские выборы. Частью этой системной операции также являются удары по российскому тылу (НПЗ и Черноморский флот), которые были весьма болезненными.
Украинской армии всегда нужно показывать свои возможности вести полноценные боевые действия. Если они уходят в оборону и не предпринимают никакой активности, то на Западе и о самом конфликте начинают забывать, и не видят смысла дальше помогать Киеву, потому что он проигрывает. Все и так знают, что у ВСУ сейчас нет значительного потенциала для нанесения урона ВС РФ. Но медийная реальность живет по совсем другим законам. И им приходится постоянно напоминать о себе.
Мы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины. "Ястребы" прокачивают идею об усилении эскалации на этом направлении хотя бы за счет европейских сил и ресурсов. А "голуби" предпринимают усилия (хотя они не так заметны в СМИ) по гипотетическим переговорам с Россией. Эта борьба "ястребов" и "голубей" продолжится.
Украина давно и прочно стоит на позициях эскалации, потому что от этого зависит судьба всего киевского режима. Он пытается всеми силами показать, что они могут нанести какой-то ущерб России. Да, они не могут выйти на границы 1991 года. Но такие политические удары по нам им тоже важны. Пока Украина будет показывать, что она в состоянии это делать, она будет получать определенные инвестиции от Запада.
- Вернемся к границе. Когда будет понятно, что там все затихло? И какие возможны варианты, если не затихнет?
- Это очень сложно прогнозировать. Во-первых, Украина отрядила на эту операцию значительный наряд сил. Во-вторых, мы имеем дело с большой протяженностью границы. Пока основное наше внимание приковано к Белгородской области (отчасти к Курской), но мы пока ничего не слышали про Брянскую область, хотя там тоже возможны такие вылазки.
Все же делается очень просто. Обстрелял территорию, выдвинул несколько десятков человек на прощупывание местности, и у тебя уже есть медийный повод заявить, что Россия не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности собственных рубежей.
Так что я в этом вопросе бы банально привязывался к проведению выборов. До конца этой недели мы будем наблюдать попытки ВСУ пройти на территорию РФ в этих регионах. Более того, я вполне допускаю куда более существенный накат гораздо более значительными силами в части бронетехники и в части личного состава. В день проведения выборов противник может решить, что это хороший повод организовать такую большую диверсию.
То, что сейчас происходит в Белгороде – это отдельная тема для разговора. Мы опускаем этот момент, но наш крупный областной центр фактически затерроризирован. Там гибнут мирные жители. Да, они гибнут в новых регионах и на приграничье. Но Украина может показать, что она может затерроризировать наши города. А, учитывая, что у нее сейчас возросли возможности в части дронов, есть серьезное опасение, что судьбу Белгорода могут повторить сразу несколько городов.
Конечно, никакого военного результата такие атаки не дадут. Но угрозы возрастают, и надо искать решения этих проблем. Другое дело, что эти решения не должны мешать нашему общему замыслу в рамках СВО. ВСУ бы очень хотели, чтобы наши резервы были применены не на основных направлениях, а в пограничье или в Харьковской области. Заход туда незначительными силами явно не в наших интересах. Вряд ли нам там удастся добиться серьезных результатов.
Так что необходимо искать баланс между военной целесообразностью и политической стабильностью.
- Сможем мы найти этот баланс?
- До сих пор российское руководство выдерживало эту линию. Оно показывало, что у нее есть четкий военно-стратегический план в зоне СВО, который не могут сорвать никакие диверсии или замыслы врага в медийной сфере. Мы же помним атаки беспилотников на Москву и Крым. Они принципиально ничего не поменяли.
Кстати, многие это пропустили, но сегодняшние атаки на приграничье начались не в понедельник, а раньше. Сосредоточения украинских войск в Харьковской области были нами вскрыты еще в субботу. По ним уже тогда наносились удары. Мы контролировали все перемещения противника. Это уже иная ситуация по сравнению с тем, что было год назад, когда ВСУ удалось найти на территорию РФ и затерроризировать местное население. Тут у нас есть серьезный прогресс.
Единственная тема, которую я не могу не поднять, потому что мы этим занимались последние две недели – так это вопрос выплат нашим ребятам из самых разных ведомств (не только срочникам), которые до сих пор не получают боевые. Несмотря на то, что там идет настоящая война, в которой гибнут люди.
Вчера, 15:45Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной УкраиныРоссийские подразделения отразили очередную попытку прорыва украиской ДРГ на территорию России. На это раз у села Сподарюшино. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц другой бронетехники.
Это обусловлено исключительно бюрократической проблемой. Для них просто-напросто не разработан механизм финансовых доплат за участие в таких мероприятиях. И дело тут не в том, что государству жалко денег. Государство на СВО денег не жалеет. Военнослужащие всех родов войск там получают достойные деньги. А то, что их не получают конкретные люди, которые сражаются на границе – проблема бюрократии самых разных уровней (от Госдумы и Совета Федерации до военных ведомств). Тут должны включаться ФСБ, Росгвардия и Минобороны.
- Каковы ваши прогнозы по остальным направлениям в ходе СВО? Потому что мы взяли Невельское под Донецком, но на фоне всех остальных событий никто на это даже внимания не обратил.
- А так всегда бывает. Когда на фронте случается большой прогресс вроде взятия Артемовска, общество начинает ожидать больших свершений. Оно забывает, что армии нужна некоторая пауза для перегруппировки войск и переключения внимания на другие направления. А теперь у нас есть успехи. Да, они не столь значительны для большой аудитории, но для фронта они важны.
Теперь насчет Невельского. Давайте не будем с ним спешить. До сих пор идут споры о том, действительно ли оно взято (фото и видео оттуда мы не видели). Бойцы с мест говорят, что там все не так просто.
В целом на этом направлении ВСУ несколько отошли и пытаются обновить линию обороны. Когда говорят, что противник сейчас пытается судорожно строить ее в полях – это неверно. У него изначально была эшелонированная оборона на всем Донецком направлении. Да, она не такого качества, как передние линии, но это логично. В этом и смысл эшелонированной обороны. Кроме того, ВСУ там бросили в бой крупные резервы.
Я вообще считаю, что в последние полторы недели мы наблюдаем контрнаступательную операцию ВСУ. Она не такая масштабная, как прошлым летом. Тем не менее, противник ввел в бой резервы абсолютно на всех направлениях. Ему удалось остановить наше продвижение под Работино. На Лиманском направлении в районе Терн мы тоже остановились.
- Я уже целый месяц каждый день читаю в телеграм-каналах сообщения, что мы вплотную приблизились к Тернам.
- Там у нас что-то вроде лягушачьих подскоков. Там у нас нет значительных войск для серьезного продвижения. ВСУ туда тоже бросили в бой резервы. То же самое касается Артемовского направления. Наши телеграм-каналы давно "штурмуют" Часов Яр, но на самом деле там уже давно статичная линия фронта. Бои в Красном (Ивановское) пока что тоже статичного формата.
На мой взгляд, стратегически нам интересно Южно-Донецкое направление, потому что успехи там позволят выйти нам на Угледарскую операцию. Потому что в плане угрозы российским коммуникациям и российской обороне именно Угледар представляет для нас очень болезненную точку, поскольку он образует неприятный выступ вглубь наших позиций. А его взятие позволит нам наладить логистику и сформировать полноценную оборонительную линию.
Там у нас уже есть ряд успехов в нескольких важных точках. Если мы эти успехи разовьем, то получим перспективный для нас участок, где мы сможем организовать Угледарскую операцию.
Еще я не исключаю, что в ходе боевых действий будет образована новая точка притяжения и российских, и украинских усилий. (Сначала это был Херсон, потом Артемовск, потом Авдеевка). На удержание этих направлений противник бросал много сил. Они концентрировались в одной точке, а нам было удобно работать с этой концентрацией, потому что у нас есть преимущество в воздухе и других средствах.
Со временем эти точки становились медийно значимыми. Они постоянно высасывали резервы и ресурсы противника, которые у него не бесконечные. А мы получали возможность за счет своего превосходства по силам и средствам, чтобы организовывать интересные операции там, где у врага меньше возможностей для обороны.
Такой точкой могут стать Терны или Красногоровка. Она очень напрашивается, потому что мы вошли в населенный пункт. Если мы действительно добьемся успехов с Невельским, под угрозой будет не только Первомайское. Мы выровняем фронт и выйдем на северо-восточные окраины Красногоровки. Это позволит взять город в охват. А мы же знаем, как российская армия любит охватывать города с двух сторон и выжимать противника под угрозой окружения.
Резюмирую. Нам по-прежнему не стоит ждать никаких прорывов нахрапом. ВСУ не подают никаких признаков того, что прямо сейчас они начнут рушиться и покидать свои насиженные укрепрайоны. Они у них хорошие. В обороне сидеть с нынешними средства борьбы очень удобно. Враг может небольшими силами удерживать значительные куски территорий. Поэтому мы увидим продолжение нашей работы по истощению противника.
Вчера, 04:18Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит вытьНа Украине больше не осталось добровольцев. Этот импульс заглох. Теперь Киев может пополнять войска только принудительно отловленными. А в России даже после мобилизации никаких проблем с личным составом не возникает. У нас в месяц большое число людей, которые идут служить добровольно.
Запад действительно подкидывает Украине все меньше ресурсов. Даже если предположить, что в ближайшее время кто-то подбросит ей крупные пакеты вооружений, потребуются месяцы, чтобы они до нее дошли. И это время российская армия будет использовать для выбивания живой силы противника. Нам нужно выбивать хорошо обученных солдат и специалистов противника. С ними у него и так проблемы. И они будут только нарастать.