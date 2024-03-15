https://ukraina.ru/20240315/1053891912.html

Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек

Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек - 15.03.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек

Мы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины

2024-03-15T08:35

2024-03-15T08:35

2024-03-15T08:49

интервью

россия

всу

белгородская область

выборы

сво

украина

запад

авдеевка

угледар

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"Ястребы" прокачивают идею об усилении эскалации на этом направлении хотя бы за счет европейских сил и ресурсов. А "голуби" предпринимают усилия (хотя они не так заметны в СМИ) по гипотетическим переговорам с Россией. Эта борьба "ястребов" и "голубей" продолжится, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее известный военный эксперт Владислав Шурыгин написал у себя в ТГ-канале, что бои на границе Белгородской и Курской области - это не просто террористические вылазки украинских ДРГ, а попытки командования противника оттянуть силы армии России с основных направлений. Но проблема, по его словам, состоит в том, что Главное управление разведки Украины (ГУР) недооценила прочность системы российской обороны, которую нельзя проломить силами спецназа. Шурыгин считает, что если в ближайшие 48 часов врагу не удастся продавить здесь российскую оборону, то активность здесь просто начнёт угасать за неимением ресурсов для дальнейшего наступления, а главное - перспектив.- Петр, так ли все просто в этой ситуации?- Конечно, мы имеем дело не с отдельными диверсионными вылазками Украины. Это полноценная операция оперативного значения с привлечением нескольких родов войск и довольно внушительных сил.По тем небольшим отрядам, которые идут впереди, еще рано судить о численности вражеской группировки. Это пока лишь попытка прощупать переднюю линию обороны российских сил. Мы же знаем, что нашу границу охраняют самые разные подразделения. Вот противник и пытается найти слабину в наших позициях.Мы не можем однозначно сказать, когда эти подразделения ВСУ выдохнутся. Но мы уже сейчас можем сказать, что это масштабная войсковая операция с целью нанесения удара по российскому приграничью.- Мы, кстати, уже с вами обсуждали, что поскольку на Харьковско-Белгородском направлении ни у ВС РФ, ни у ВСУ нет мощных оборонительных линий, то рано или поздно стороны его начнут прощупывать. Получается, противник стал это делать первым.- Конечно, у Украины нет таких сил, которые бы позволили вклиниться в наши оборонительные линии и пройти несколько десятков километров. У нее нет задач, связанных с контролем территорий. Это задачи пропагандистского формата под президентские выборы. Частью этой системной операции также являются удары по российскому тылу (НПЗ и Черноморский флот), которые были весьма болезненными.Украинской армии всегда нужно показывать свои возможности вести полноценные боевые действия. Если они уходят в оборону и не предпринимают никакой активности, то на Западе и о самом конфликте начинают забывать, и не видят смысла дальше помогать Киеву, потому что он проигрывает. Все и так знают, что у ВСУ сейчас нет значительного потенциала для нанесения урона ВС РФ. Но медийная реальность живет по совсем другим законам. И им приходится постоянно напоминать о себе.Мы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины. "Ястребы" прокачивают идею об усилении эскалации на этом направлении хотя бы за счет европейских сил и ресурсов. А "голуби" предпринимают усилия (хотя они не так заметны в СМИ) по гипотетическим переговорам с Россией. Эта борьба "ястребов" и "голубей" продолжится.Украина давно и прочно стоит на позициях эскалации, потому что от этого зависит судьба всего киевского режима. Он пытается всеми силами показать, что они могут нанести какой-то ущерб России. Да, они не могут выйти на границы 1991 года. Но такие политические удары по нам им тоже важны. Пока Украина будет показывать, что она в состоянии это делать, она будет получать определенные инвестиции от Запада.- Вернемся к границе. Когда будет понятно, что там все затихло? И какие возможны варианты, если не затихнет?- Это очень сложно прогнозировать. Во-первых, Украина отрядила на эту операцию значительный наряд сил. Во-вторых, мы имеем дело с большой протяженностью границы. Пока основное наше внимание приковано к Белгородской области (отчасти к Курской), но мы пока ничего не слышали про Брянскую область, хотя там тоже возможны такие вылазки.Все же делается очень просто. Обстрелял территорию, выдвинул несколько десятков человек на прощупывание местности, и у тебя уже есть медийный повод заявить, что Россия не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности собственных рубежей.Так что я в этом вопросе бы банально привязывался к проведению выборов. До конца этой недели мы будем наблюдать попытки ВСУ пройти на территорию РФ в этих регионах. Более того, я вполне допускаю куда более существенный накат гораздо более значительными силами в части бронетехники и в части личного состава. В день проведения выборов противник может решить, что это хороший повод организовать такую большую диверсию.То, что сейчас происходит в Белгороде – это отдельная тема для разговора. Мы опускаем этот момент, но наш крупный областной центр фактически затерроризирован. Там гибнут мирные жители. Да, они гибнут в новых регионах и на приграничье. Но Украина может показать, что она может затерроризировать наши города. А, учитывая, что у нее сейчас возросли возможности в части дронов, есть серьезное опасение, что судьбу Белгорода могут повторить сразу несколько городов.Конечно, никакого военного результата такие атаки не дадут. Но угрозы возрастают, и надо искать решения этих проблем. Другое дело, что эти решения не должны мешать нашему общему замыслу в рамках СВО. ВСУ бы очень хотели, чтобы наши резервы были применены не на основных направлениях, а в пограничье или в Харьковской области. Заход туда незначительными силами явно не в наших интересах. Вряд ли нам там удастся добиться серьезных результатов.Так что необходимо искать баланс между военной целесообразностью и политической стабильностью.- Сможем мы найти этот баланс?- До сих пор российское руководство выдерживало эту линию. Оно показывало, что у нее есть четкий военно-стратегический план в зоне СВО, который не могут сорвать никакие диверсии или замыслы врага в медийной сфере. Мы же помним атаки беспилотников на Москву и Крым. Они принципиально ничего не поменяли.Кстати, многие это пропустили, но сегодняшние атаки на приграничье начались не в понедельник, а раньше. Сосредоточения украинских войск в Харьковской области были нами вскрыты еще в субботу. По ним уже тогда наносились удары. Мы контролировали все перемещения противника. Это уже иная ситуация по сравнению с тем, что было год назад, когда ВСУ удалось найти на территорию РФ и затерроризировать местное население. Тут у нас есть серьезный прогресс.Единственная тема, которую я не могу не поднять, потому что мы этим занимались последние две недели – так это вопрос выплат нашим ребятам из самых разных ведомств (не только срочникам), которые до сих пор не получают боевые. Несмотря на то, что там идет настоящая война, в которой гибнут люди.Это обусловлено исключительно бюрократической проблемой. Для них просто-напросто не разработан механизм финансовых доплат за участие в таких мероприятиях. И дело тут не в том, что государству жалко денег. Государство на СВО денег не жалеет. Военнослужащие всех родов войск там получают достойные деньги. А то, что их не получают конкретные люди, которые сражаются на границе – проблема бюрократии самых разных уровней (от Госдумы и Совета Федерации до военных ведомств). Тут должны включаться ФСБ, Росгвардия и Минобороны.- Каковы ваши прогнозы по остальным направлениям в ходе СВО? Потому что мы взяли Невельское под Донецком, но на фоне всех остальных событий никто на это даже внимания не обратил.- А так всегда бывает. Когда на фронте случается большой прогресс вроде взятия Артемовска, общество начинает ожидать больших свершений. Оно забывает, что армии нужна некоторая пауза для перегруппировки войск и переключения внимания на другие направления. А теперь у нас есть успехи. Да, они не столь значительны для большой аудитории, но для фронта они важны.Теперь насчет Невельского. Давайте не будем с ним спешить. До сих пор идут споры о том, действительно ли оно взято (фото и видео оттуда мы не видели). Бойцы с мест говорят, что там все не так просто.В целом на этом направлении ВСУ несколько отошли и пытаются обновить линию обороны. Когда говорят, что противник сейчас пытается судорожно строить ее в полях – это неверно. У него изначально была эшелонированная оборона на всем Донецком направлении. Да, она не такого качества, как передние линии, но это логично. В этом и смысл эшелонированной обороны. Кроме того, ВСУ там бросили в бой крупные резервы.Я вообще считаю, что в последние полторы недели мы наблюдаем контрнаступательную операцию ВСУ. Она не такая масштабная, как прошлым летом. Тем не менее, противник ввел в бой резервы абсолютно на всех направлениях. Ему удалось остановить наше продвижение под Работино. На Лиманском направлении в районе Терн мы тоже остановились.- Я уже целый месяц каждый день читаю в телеграм-каналах сообщения, что мы вплотную приблизились к Тернам.- Там у нас что-то вроде лягушачьих подскоков. Там у нас нет значительных войск для серьезного продвижения. ВСУ туда тоже бросили в бой резервы. То же самое касается Артемовского направления. Наши телеграм-каналы давно "штурмуют" Часов Яр, но на самом деле там уже давно статичная линия фронта. Бои в Красном (Ивановское) пока что тоже статичного формата.На мой взгляд, стратегически нам интересно Южно-Донецкое направление, потому что успехи там позволят выйти нам на Угледарскую операцию. Потому что в плане угрозы российским коммуникациям и российской обороне именно Угледар представляет для нас очень болезненную точку, поскольку он образует неприятный выступ вглубь наших позиций. А его взятие позволит нам наладить логистику и сформировать полноценную оборонительную линию.Там у нас уже есть ряд успехов в нескольких важных точках. Если мы эти успехи разовьем, то получим перспективный для нас участок, где мы сможем организовать Угледарскую операцию.Еще я не исключаю, что в ходе боевых действий будет образована новая точка притяжения и российских, и украинских усилий. (Сначала это был Херсон, потом Артемовск, потом Авдеевка). На удержание этих направлений противник бросал много сил. Они концентрировались в одной точке, а нам было удобно работать с этой концентрацией, потому что у нас есть преимущество в воздухе и других средствах.Со временем эти точки становились медийно значимыми. Они постоянно высасывали резервы и ресурсы противника, которые у него не бесконечные. А мы получали возможность за счет своего превосходства по силам и средствам, чтобы организовывать интересные операции там, где у врага меньше возможностей для обороны.Такой точкой могут стать Терны или Красногоровка. Она очень напрашивается, потому что мы вошли в населенный пункт. Если мы действительно добьемся успехов с Невельским, под угрозой будет не только Первомайское. Мы выровняем фронт и выйдем на северо-восточные окраины Красногоровки. Это позволит взять город в охват. А мы же знаем, как российская армия любит охватывать города с двух сторон и выжимать противника под угрозой окружения.Резюмирую. Нам по-прежнему не стоит ждать никаких прорывов нахрапом. ВСУ не подают никаких признаков того, что прямо сейчас они начнут рушиться и покидать свои насиженные укрепрайоны. Они у них хорошие. В обороне сидеть с нынешними средства борьбы очень удобно. Враг может небольшими силами удерживать значительные куски территорий. Поэтому мы увидим продолжение нашей работы по истощению противника.Запад действительно подкидывает Украине все меньше ресурсов. Даже если предположить, что в ближайшее время кто-то подбросит ей крупные пакеты вооружений, потребуются месяцы, чтобы они до нее дошли. И это время российская армия будет использовать для выбивания живой силы противника. Нам нужно выбивать хорошо обученных солдат и специалистов противника. С ними у него и так проблемы. И они будут только нарастать.

https://ukraina.ru/20240302/1053657221.html

https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html

https://ukraina.ru/20240314/1053885457.html

https://ukraina.ru/20240314/1053869026.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, белгородская область, выборы, сво, украина, запад, авдеевка, угледар, оборона