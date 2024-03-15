Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды - 15.03.2024 Украина.ру
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Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды
Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды - 15.03.2024 Украина.ру
Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды
Каждый снаряд российские военные сейчас используют гораздо эффективнее: он корректируется, а самое главное – сокращается дистанция между обнаружением цели и приказом на ее поражение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-15T03:00
2024-03-15T03:00
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Любая боевая кибернетика делится на два контура: разведывательно-ударный (авиация и ракеты) и разведывательно-огневой (артиллерия). То есть идет связка между обнаружением цели, обработкой информации, выдача разрешения на удар и сам удар, рассказал обозреватель.Если раньше были проблемы с тем, что разведка ВС РФ обнаруживает цель, но пока согласовали удар, противник уже успел сменить позицию, то сейчас этот временной промежуток удалось сократить на два порядка. Пара минут - и цель поражена, возросла и результативность ударов, добавил он.Сейчас каждый снаряд российские военные использует гораздо эффективнее: он корректируется, а самое главное – сокращается дистанция между обнаружением цели и приказом на ее поражение, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, сво, снаряды, боеприпасы, вс рф, артиллерия
Новости, Запад, Украина, СВО, снаряды, боеприпасы, ВС РФ, артиллерия

Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды

03:00 15.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Каждый снаряд российские военные сейчас используют гораздо эффективнее: он корректируется, а самое главное – сокращается дистанция между обнаружением цели и приказом на ее поражение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Любая боевая кибернетика делится на два контура: разведывательно-ударный (авиация и ракеты) и разведывательно-огневой (артиллерия). То есть идет связка между обнаружением цели, обработкой информации, выдача разрешения на удар и сам удар, рассказал обозреватель.
Если раньше были проблемы с тем, что разведка ВС РФ обнаруживает цель, но пока согласовали удар, противник уже успел сменить позицию, то сейчас этот временной промежуток удалось сократить на два порядка. Пара минут - и цель поражена, возросла и результативность ударов, добавил он.
"Раньше ВС РФ действовали по методикам холодной войны. Мы без наблюдения целей насыпали снаряды по математической вероятности. Это приводило к неоправданно высокому расходу боеприпасов. Сейчас от этой практики ушли", - отметил Васильев.
Сейчас каждый снаряд российские военные использует гораздо эффективнее: он корректируется, а самое главное – сокращается дистанция между обнаружением цели и приказом на ее поражение, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 04:18
Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит вытьНа Украине больше не осталось добровольцев. Этот импульс заглох. Теперь Киев может пополнять войска только принудительно отловленными. А в России даже после мобилизации никаких проблем с личным составом не возникает. У нас в месяц большое число людей, которые идут служить добровольно.
 
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