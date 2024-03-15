https://ukraina.ru/20240315/1053890968.html

Алексей Подберёзкин: Пока троцкист из Норвегии грозит Арктике, ВСУ пытаются доказать, что еще не сдохли

Алексей Подберёзкин: Пока троцкист из Норвегии грозит Арктике, ВСУ пытаются доказать, что еще не сдохли - 15.03.2024 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Пока троцкист из Норвегии грозит Арктике, ВСУ пытаются доказать, что еще не сдохли

Украинские подразделения попытались перейти границу России в районе села Сподарюшино Белгородской области. Российские военные отразили атаку ударами авиации и артиллерии. В результате ВСУ потеряли 5 танков и четыре бронированных машины, а также 195 солдат, и были отброшены вглубь своей территории.

2024-03-15T08:50

2024-03-15T08:50

2024-03-15T08:57

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Видимо, Зеленского на Западе нагибают на замораживание конфликта. И ему хочется выторговать более выгодные условия, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Иванович, вторые сутки противник пытается прорваться через границу Курской и Белгородской областей. Причём судя по количеству бронетехники и задействованного личного состава, это больше напоминает общевойсковую операцию, чем вылазки ДРГ. Какую цель преследует украинская сторона?- Это тактическая операция силами двух-трех батальонов максимум, причем необязательно полного состава. Пытаются доказать, что они, скорее, живы, чем мертвы, что им нужна помощь вооружением. На фоне того облома, который произошел у ВСУ, надо доказать, что они еще способны оказать сопротивление, потому что в последнее время на Западе звучали комментарии типа, когда сдохнет ВСУ, через два месяца или через три.Поэтому Зеленский бросает всё, что только можно, чтобы показать свою дееспособность. Ему не важно количество погибших, еще две или три сотни, он ежедневно терял по тысяче. И в этом смысле попытка такой контратаки мало что означает. Но по мере приближения выборов президента такие акции будут приобретать все большую ценность, потому что имитируется нападение на территорию России. Это придает политическую значимость тактическому мероприятию.- Несколько дней назад начальник ГУР Кирилл Буданов* заявил, что его ведомство готовит "серьезную военную операцию" в Крыму. Он таким образом пытался отвлечь внимание от атаки на Белгородскую область?- Буданов стал все больше походить на пиар-деятеля. Вообще, для военной разведки совершенно не характерна публичность. Я за последние пять лет от нашего вице-адмирала, начальника военной разведки России, не слышал ни слова, тем более таких заявлений.Буданов каждый день работает как пресс-секретарь Зеленского. Может быть, он хочет зарплату вторую получить (смеется), а, может быть, претендует на нечто большее. Акции они будут предпринимать против России на севере и против Крыма.Другое дело, что с военной точки зрения это ничего не стоит. Они рассчитаны на публичный эффект. Когда 50 беспилотников организовывают по сути дела пожар на одной из бензозаправочных станций, оно того не стоит. Особенно, если идет применение беспилотников самолетного типа и высокоточных ракет. То есть, с точки зрения военных это бессмысленный расход боеприпасов.Есть еще вариант, который мог бы объяснить происходящее. Видимо, Зеленского на Западе нагибают на замораживание конфликта. И ему хочется выторговать более выгодные условия. Скажет, что мы не сдохнем, мы готовы, поэтому давайте мы разговариваем на равных. Но кто сейчас с ним будет разговаривать на равных?- Интересно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем докладе назвал действие России на Крайнем севере стратегическим вызовом Альянсу. Как Альянс будет отвечать на этот "стратегический вызов"?- Я не очень понимаю Йенса Столтенберга. Помню его, когда он еще был радикальным троцкистом, издавал паршивую газетенку. Видимо, с тех пор мало что изменилось.Российская Арктика является российской с 30-х годов прошлого века уже точно. Когда первые караваны по Северному морскому пути пошли, этому уже 100 лет. Никакой конкуренции для нас там не было вообще. Все, что мы делаем, мы делаем в своих территориальных водах, в своей экономической зоне. И здесь, и Норвегии, и Швеции нет никакого дела до нашей активности.- Тем не менее Швеция и Финляндия уже члены НАТО. Владимир Путин в своем недавнем интервью отметил эту угрозу, заявив, что у границы Финляндии будут концентрироваться наши войска. К чему приведет эскалация напряжение в этом регионе?- На самом деле, для меня это не новость. Швеция и Финляндия выстраивали свои отношения на НАТО достаточно давно, последние два десятилетия. Семь или восемь лет назад я встречался с одним финским вице-адмиралом, который был председателем комитета разведки Евросоюза.Меня тогда еще удивило, что Евросоюз стал создавать военную инфраструктуру, и что руководящую роль в этой инфраструктуре занял финский генерал. Поэтому здесь нового нет ничего.Финны подписали с НАТО около двух тысяч соглашений за эти годы самого разного толка. В этом смысле формальное вступление в НАТО мало что к этому дополняет. Очень мало. Распространение статьи 5 и 6 Евроатлантического договора на Финляндию тоже мало что дополняет, потому что все это было в двухсторонних соглашениях. Да и нет там ничего в этих статьях особенного, чтобы нас пугало.Проблема будет в том, если только американцы в Финляндии захотят сделать крупную авиационную или ракетную базу. Это будет восприниматься нами как прямая угроза. Такая база будет находиться под прямым и непосредственным прицелом со стороны российских сил.– Как бы вы оценили вероятность военного столкновения со странами Евросоюза на фоне недавних заявлений Макрона, вне применения 5 статьи устава Североатлантического альянса?– Как очень низкую. Макрон начинает кукарекать, не имея никаких для этого ресурсов. Вооруженные силы Франция ничтожны. Сухопутные войска вообще никакие. Все, что он может сделать, это добавить десяток артиллерийских орудий, может быть, еще и истребители Rafale, еще десятка два высокоточных ракет SCALP.Если бы сухопутная армия Франции чего-нибудь стоила, они бы в Западной Африке не побоялись конфронтации. А на самом деле Франция уступила все свои позиции в Западной Африке, испугавшись Буркина Фасо и Мали. Но если они этих боятся, то что им делать против российской армии?*Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

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интервью, россия, финляндия, белгородская область, владимир зеленский, кирилл буданов, алексей подберезкин, нато, вооруженные силы украины, ес, всу