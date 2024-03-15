https://ukraina.ru/20240315/1053888490.html

Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"

Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей" - 15.03.2024 Украина.ру

Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"

ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на российской границе. Но как только украинские военные подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-15T05:30

2024-03-15T05:30

2024-03-15T05:30

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украина

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Сейчас на Курскую и Белгородскую область с украинской стороны наступает не так много сил ДРГ. Но этого достаточно, чтобы использовать для попытки создания медийной картинки, рассказал обозреватель.Нельзя сказать, что это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. Потому что ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы еще какое-то время держать оборону, добавил он.Кроме того, ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на границе. Для киевского режима хорошая картинка – это "трэш", происходящий на территории русских городов. Но как только ВСУ подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html

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новости, россия, белгородская область, запад, дрг, всу, оборона, курск, диверсанты, украина