Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на российской границе. Но как только украинские военные подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас на Курскую и Белгородскую область с украинской стороны наступает не так много сил ДРГ. Но этого достаточно, чтобы использовать для попытки создания медийной картинки, рассказал обозреватель.
Нельзя сказать, что это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. Потому что ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы еще какое-то время держать оборону, добавил он.
"Он [противник, ВСУ] их разменивает на то, чтобы нагадить нам в связи с президентскими выборами [в России], которые в некоторых регионах идут досрочно. Им это важнее. Это лишний раз подчеркивает сущность террористического руководства в Киеве", - отметил Васильев.
Кроме того, ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на границе. Для киевского режима хорошая картинка – это "трэш", происходящий на территории русских городов. Но как только ВСУ подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.