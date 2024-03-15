Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей" - 15.03.2024 Украина.ру
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Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей" - 15.03.2024 Украина.ру
Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на российской границе. Но как только украинские военные подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-15T05:30
2024-03-15T05:30
новости
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белгородская область
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всу
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курск
диверсанты
украина
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Сейчас на Курскую и Белгородскую область с украинской стороны наступает не так много сил ДРГ. Но этого достаточно, чтобы использовать для попытки создания медийной картинки, рассказал обозреватель.Нельзя сказать, что это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. Потому что ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы еще какое-то время держать оборону, добавил он.Кроме того, ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на границе. Для киевского режима хорошая картинка – это "трэш", происходящий на территории русских городов. Но как только ВСУ подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
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белгородская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, белгородская область, запад, дрг, всу, оборона, курск, диверсанты, украина
Новости, Россия, Белгородская область, Запад, ДРГ, ВСУ, оборона, Курск, диверсанты, Украина

Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"

05:30 15.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на российской границе. Но как только украинские военные подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас на Курскую и Белгородскую область с украинской стороны наступает не так много сил ДРГ. Но этого достаточно, чтобы использовать для попытки создания медийной картинки, рассказал обозреватель.
Нельзя сказать, что это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. Потому что ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы еще какое-то время держать оборону, добавил он.
"Он [противник, ВСУ] их разменивает на то, чтобы нагадить нам в связи с президентскими выборами [в России], которые в некоторых регионах идут досрочно. Им это важнее. Это лишний раз подчеркивает сущность террористического руководства в Киеве", - отметил Васильев.
Кроме того, ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате атаки на границе. Для киевского режима хорошая картинка – это "трэш", происходящий на территории русских городов. Но как только ВСУ подошли к границе РФ, они сразу же получили "хороших люлей", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 06:10
Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадятЗаместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
05:20"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
05:10"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
05:00Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
04:50"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
04:48"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции
04:40"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
04:30"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
04:20"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
04:00Работают хорошо: эксперт объяснил, как подпольщики помогают точно бить по складам и скоплениям ВСУ
03:50Передают точные координаты: Алексей Васильев объяснил, как на территории Украины действуют подпольщики
03:40"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
03:30Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ
03:20Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
03:10Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень
03:00Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды
19:08Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
18:45Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?
18:16"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
17:41Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
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