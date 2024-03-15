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"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан

"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан - 15.03.2024 Украина.ру

"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан

Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-15T04:50

2024-03-15T04:50

2024-03-15T04:50

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белгородская область

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дрг

диверсия

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Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, пытаясь атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье, рассказал военный.С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось, добавил эксперт.Российские войска продолжают вести огонь на границе, удалось подбить вражескую технику. Диверсанты использовали для прорыва пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть техники была уничтожена. На одном из участков диверсанты рассеялись и продолжают бегать вдоль границы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053875432.html

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