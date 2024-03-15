"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан - 15.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240315/1053880011.html
"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан - 15.03.2024 Украина.ру
"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-15T04:50
2024-03-15T04:50
новости
россия
белгород
геннадий алехин
граница
белгородская область
атака
дрг
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_0:0:4070:2290_1920x0_80_0_0_3c76ceb054e35ce1e60fd21870841c52.jpg
Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, пытаясь атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье, рассказал военный.С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось, добавил эксперт.Российские войска продолжают вести огонь на границе, удалось подбить вражескую технику. Диверсанты использовали для прорыва пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть техники была уничтожена. На одном из участков диверсанты рассеялись и продолжают бегать вдоль границы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240314/1053875432.html
россия
белгород
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_453:0:4070:2713_1920x0_80_0_0_0f1460662654a060ee509563fd55c2f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгород, геннадий алехин, граница, белгородская область, атака, дрг, диверсия
Новости, Россия, Белгород, Геннадий Алехин, граница, Белгородская область, атака, ДРГ, диверсия

"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан

04:50 15.03.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, пытаясь атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье, рассказал военный.
С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось, добавил эксперт.
"Там такое зарево стоит. Вся граница, где они пытались прорваться, пылает. Наши войска здорово утюжат ВСУ. Фактически они угодили в капканы", - отметил Алехин.
Российские войска продолжают вести огонь на границе, удалось подбить вражескую технику. Диверсанты использовали для прорыва пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть техники была уничтожена. На одном из участков диверсанты рассеялись и продолжают бегать вдоль границы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
Мачей Вишнёвский интервью - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 07:33
Мачей Вишнёвский: Модель справедливого развития цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет авторовРедактор польского портала Strajk считает, что началом нынешнего этапа переустройства мирового порядка является выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
 
НовостиРоссияБелгородГеннадий АлехинграницаБелгородская областьатакаДРГдиверсия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
05:20"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
05:10"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
05:00Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
04:50"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
04:48"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции
04:40"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
04:30"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
04:20"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
04:00Работают хорошо: эксперт объяснил, как подпольщики помогают точно бить по складам и скоплениям ВСУ
03:50Передают точные координаты: Алексей Васильев объяснил, как на территории Украины действуют подпольщики
03:40"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
03:30Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ
03:20Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
03:10Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень
03:00Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды
19:08Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
18:45Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?
18:16"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
17:41Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
Лента новостейМолния