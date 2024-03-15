"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, пытаясь атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас Киев организует более массированные и комплексные атаки на пограничье, рассказал военный.
С военной точки зрения для ВСУ это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения с помощью атак ДРГ киевские власти попытались вытянуть козырь, но ничего у них не получилось, добавил эксперт.
"Там такое зарево стоит. Вся граница, где они пытались прорваться, пылает. Наши войска здорово утюжат ВСУ. Фактически они угодили в капканы", - отметил Алехин.
Российские войска продолжают вести огонь на границе, удалось подбить вражескую технику. Диверсанты использовали для прорыва пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть техники была уничтожена. На одном из участков диверсанты рассеялись и продолжают бегать вдоль границы, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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