Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ
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Между Прибалтикой и Россией с Белоруссией будет создан железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на мероприятии в Вашингтоне
"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — заявила Силиня.
Вместе с этим, чиновница признала зависимость Латвии от российских нефти и газа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам РИА Новости прокомментировала высказывание премьер-министра Латвии.
"Железа хватит? Или у России будут покупать?", - поинтересовалась Захарова.
Министерство иностранных дел России накануне опубликовало список "наиболее враждебно настроенных по отношению к России" чиновников прибалтийских стран. В список попали, в частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер Эстонии Кая Каллас. Им запрещен въезд в Россию.
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