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Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ

Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ - 14.03.2024 Украина.ру

Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ

Между Прибалтикой и Россией с Белоруссией будет создан железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на мероприятии в Вашингтоне

2024-03-14T12:21

2024-03-14T12:21

2024-03-14T12:21

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Вместе с этим, чиновница признала зависимость Латвии от российских нефти и газа.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам РИА Новости прокомментировала высказывание премьер-министра Латвии."Железа хватит? Или у России будут покупать?", - поинтересовалась Захарова.Министерство иностранных дел России накануне опубликовало список "наиболее враждебно настроенных по отношению к России" чиновников прибалтийских стран. В список попали, в частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер Эстонии Кая Каллас. Им запрещен въезд в Россию.

https://ukraina.ru/20240312/1053845994.html

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