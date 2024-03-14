Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ - 14.03.2024 Украина.ру
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Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ
Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ - 14.03.2024 Украина.ру
Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ
Между Прибалтикой и Россией с Белоруссией будет создан железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на мероприятии в Вашингтоне
2024-03-14T12:21
2024-03-14T12:21
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Вместе с этим, чиновница признала зависимость Латвии от российских нефти и газа.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам РИА Новости прокомментировала высказывание премьер-министра Латвии."Железа хватит? Или у России будут покупать?", - поинтересовалась Захарова.Министерство иностранных дел России накануне опубликовало список "наиболее враждебно настроенных по отношению к России" чиновников прибалтийских стран. В список попали, в частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер Эстонии Кая Каллас. Им запрещен въезд в Россию.
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новости, россия, латвия, белоруссия, мария захарова, мид, мид рф
Новости, Россия, Латвия, Белоруссия, Мария Захарова, МИД, МИД РФ

Латвия построит занавес, Захарова предложила купить железо у РФ

12:21 14.03.2024
 
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Между Прибалтикой и Россией с Белоруссией будет создан железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на мероприятии в Вашингтоне
"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — заявила Силиня.
Вместе с этим, чиновница признала зависимость Латвии от российских нефти и газа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам РИА Новости прокомментировала высказывание премьер-министра Латвии.
"Железа хватит? Или у России будут покупать?", - поинтересовалась Захарова.
Министерство иностранных дел России накануне опубликовало список "наиболее враждебно настроенных по отношению к России" чиновников прибалтийских стран. В список попали, в частности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер Эстонии Кая Каллас. Им запрещен въезд в Россию.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
12 марта, 18:40
В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi
 
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