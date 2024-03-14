Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику - 14.03.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику
Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику - 14.03.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику
Украина и другие побочные конфликты на Южном Кавказе или Средней Азии ставят целью оттянуть ресурсы ВС РФ, чтобы у России не осталось сил на Арктику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-03-14T03:00
2024-03-14T03:00
новости
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арктика
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александр перенджиев
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север
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Еще задолго до начала СВО я говорил, что украинский кризис – это не главное противостояние в мире. Основная борьба развернется за Арктику, рассказал политолог.Кто будет владеть арктическими ресурсами, тот и станет самым влиятельным государством в мире в сфере геоэкономики и геополитики. США и Запад это также хорошо понимают, добавил он.Еще до событий 2013–2014 годов российским командованием было принято решение создавать арктические войска: разрабатывались специальные виды техники и вооружений, проводилась специальная подготовка, отрабатывалась логистика, добавил эксперт.В 2023 году было принято постановление правительства о создании опорных населенных пунктов вдоль Северного морского пути. "Арктический трилистник" – это лишь малая часть большой военной инфраструктуры РФ в этом регионе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, арктика, запад, александр перенджиев, война, вс рф, север, ресурсы, украина
Новости, Россия, Арктика, Запад, Александр Перенджиев, война, ВС РФ, север, ресурсы, Украина

Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику

03:00 14.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина и другие побочные конфликты на Южном Кавказе или Средней Азии ставят целью оттянуть ресурсы ВС РФ, чтобы у России не осталось сил на Арктику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Еще задолго до начала СВО я говорил, что украинский кризис – это не главное противостояние в мире. Основная борьба развернется за Арктику, рассказал политолог.
Кто будет владеть арктическими ресурсами, тот и станет самым влиятельным государством в мире в сфере геоэкономики и геополитики. США и Запад это также хорошо понимают, добавил он.
"А Украина и другие побочные конфликты на Южном Кавказе или Средней Азии ставят целью оттянуть российские ресурсы, чтобы у нас не осталось сил на Арктику. Но мы везде держим ситуацию под контроле", - отметил Перенджиев.
Еще до событий 2013–2014 годов российским командованием было принято решение создавать арктические войска: разрабатывались специальные виды техники и вооружений, проводилась специальная подготовка, отрабатывалась логистика, добавил эксперт.
В 2023 году было принято постановление правительства о создании опорных населенных пунктов вдоль Северного морского пути. "Арктический трилистник" – это лишь малая часть большой военной инфраструктуры РФ в этом регионе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Депутат Алексей Александрович Журавлев
12 марта, 16:54
Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет людоедская тактика — прикрываться мирными жителями и прятаться в ТЦ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
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