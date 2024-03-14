Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Украина и другие побочные конфликты на Южном Кавказе или Средней Азии ставят целью оттянуть ресурсы ВС РФ, чтобы у России не осталось сил на Арктику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Еще задолго до начала СВО я говорил, что украинский кризис – это не главное противостояние в мире. Основная борьба развернется за Арктику, рассказал политолог.
Кто будет владеть арктическими ресурсами, тот и станет самым влиятельным государством в мире в сфере геоэкономики и геополитики. США и Запад это также хорошо понимают, добавил он.
"А Украина и другие побочные конфликты на Южном Кавказе или Средней Азии ставят целью оттянуть российские ресурсы, чтобы у нас не осталось сил на Арктику. Но мы везде держим ситуацию под контроле", - отметил Перенджиев.
Еще до событий 2013–2014 годов российским командованием было принято решение создавать арктические войска: разрабатывались специальные виды техники и вооружений, проводилась специальная подготовка, отрабатывалась логистика, добавил эксперт.
В 2023 году было принято постановление правительства о создании опорных населенных пунктов вдоль Северного морского пути. "Арктический трилистник" – это лишь малая часть большой военной инфраструктуры РФ в этом регионе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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