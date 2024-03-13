https://ukraina.ru/20240313/1053866798.html
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске - 13.03.2024 Украина.ру
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о... Украина.ру, 13.03.2024
2024-03-13T17:49
2024-03-13T17:49
2024-03-13T17:49
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Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО:00:45 - О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;02:47 - О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;05:29 - Политический путь Владимира Зеленского;07:51 - Сбрасывают ли США Украину со счетов?10:27 - Военные учения в Польше и манёвры НАТО;15:34 - О вероятных новых членах ЕС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, крым, усср, марат баширов, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру, видео
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Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру
рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО:00:45
- О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;02:47
- О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;05:29
- Политический путь Владимира Зеленского;07:51
- Сбрасывают ли США Украину со счетов?10:27
- Военные учения в Польше и манёвры НАТО;15:34
- О вероятных новых членах ЕС.