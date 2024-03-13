Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске - 13.03.2024 Украина.ру
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Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске - 13.03.2024 Украина.ру
Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о... Украина.ру, 13.03.2024
2024-03-13T17:49
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Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО:00:45 - О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;02:47 - О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;05:29 - Политический путь Владимира Зеленского;07:51 - Сбрасывают ли США Украину со счетов?10:27 - Военные учения в Польше и манёвры НАТО;15:34 - О вероятных новых членах ЕС.
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видео, украина, крым, усср, марат баширов, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру, видео
Видео, Украина, Крым, УССР, Марат Баширов, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина.ру

Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске

17:49 13.03.2024
 
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Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о важности законопроекта о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР, а также о нынешней конфигурации на Украине и о целях масштабных военных учений НАТО:

00:45 - О законопроекте о признании недействительным решение о передаче Крыма УССР;
02:47 - О конфигурации сил на Украине и о легитимности её президента;
05:29 - Политический путь Владимира Зеленского;
07:51 - Сбрасывают ли США Украину со счетов?
10:27 - Военные учения в Польше и манёвры НАТО;
15:34 - О вероятных новых членах ЕС.
 
ВидеоУкраинаКрымУССРМарат БашировВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраина.ру
 
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17:49Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
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