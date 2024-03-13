https://ukraina.ru/20240313/1053865877.html
Жителям 26-ти стран покажут как изменилась Россия за четверть века
Жителям 26-ти стран покажут как изменилась Россия за четверть века - 13.03.2024 Украина.ру
Жителям 26-ти стран покажут как изменилась Россия за четверть века
Документальный фильм, посвящённый истории современной России, перевели на 12-ть языков, чтобы жители 26-ти стран смогли убедиться в том, что Россия сегодня — это страна возможностей. Документальную ленту под названием "Спасибо, родная!" представят телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия"
2024-03-13T17:16
2024-03-13T17:16
2024-03-13T17:16
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В фильме снялись ведущие деятели РФ в сфере культуры, медицины, спорта, которые на несколько дней вернулись в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни. Личная история каждого героя расскажет об изменениях, которые произошли в городах и регионах страны за четверть века. Среди участников фильма космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, гроссмейстер Сергей Карякин, Ярослав Дронов (певец SHAMAN). Картина переведена на 12-ть иностранных языков, включая английский, французский, испанский, сербский, арабский, китайский и хинди. Первые зарубежные показы состоялись в Индии, Египте, Сирии, Вьетнаме, Испании, Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Китае, на Кипре и в других странах. Фильм покажут на ведущих телеканалах Индонезии на индонезийском языке, а также на телеканалах Сербии и Никарагуа. В РФ премьерный показ киноленты Дмитрия Хрусталёва и режиссера Екатерины Кожакиной "Спасибо, родная!" прошёл 8 декабря прошлого года на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ. Те, кто не успел посмотреть фильм, могут сделать это, перейдя по ссылке.
https://ukraina.ru/20231111/1050926357.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, rt
Жителям 26-ти стран покажут как изменилась Россия за четверть века
Документальный фильм, посвящённый истории современной России, перевели на 12-ть языков, чтобы жители 26-ти стран смогли убедиться в том, что Россия сегодня — это страна возможностей. Документальную ленту под названием "Спасибо, родная!" представят телеканал RT и дирекция выставки достижений "Россия"
В фильме снялись ведущие деятели РФ в сфере культуры, медицины, спорта, которые на несколько дней вернулись в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни.
Личная история каждого героя расскажет об изменениях, которые произошли в городах и регионах страны за четверть века. Среди участников фильма космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, гроссмейстер Сергей Карякин, Ярослав Дронов (певец SHAMAN).
Картина переведена на 12-ть иностранных языков, включая английский, французский, испанский, сербский, арабский, китайский и хинди. Первые зарубежные показы состоялись в Индии, Египте, Сирии, Вьетнаме, Испании, Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Китае, на Кипре и в других странах. Фильм покажут на ведущих телеканалах Индонезии на индонезийском языке, а также на телеканалах Сербии и Никарагуа.
В РФ премьерный показ киноленты Дмитрия Хрусталёва и режиссера Екатерины Кожакиной "Спасибо, родная!" прошёл 8 декабря прошлого года на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ. Те, кто не успел посмотреть фильм, могут сделать это, перейдя по ссылке
.