Жителям 26-ти стран покажут как изменилась Россия за четверть века

Когда-то это была мечта, а теперь предмет национальной гордости: чем уникальна выставка "Россия" на ВДНХ

Название "ВДНХ" знакомо всем, даже тем, кто никогда не был на Выставке достижений народного хозяйства в советские времена, когда та создавалась, но сегодня она вновь стала самой настоящей выставкой достижений. Достижений России и всех её 89 регионов.