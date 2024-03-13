https://ukraina.ru/20240313/1053857681.html

Предупреждение Западу, последствия атак, неудачная кража активов РФ. Главное на Украине на 13:00 13 марта

Предупреждение Западу, последствия атак, неудачная кража активов РФ. Главное на Украине на 13:00 13 марта - 13.03.2024 Украина.ру

Предупреждение Западу, последствия атак, неудачная кража активов РФ. Главное на Украине на 13:00 13 марта

Украина.ру, 13.03.2024

2024-03-13T13:00

2024-03-13T13:00

2024-03-13T13:29

активы

ядерное

владимир путин

ядерное оружие

хроники

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спецоперация

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запад

россия

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Зарубежные СМИ усмотрели в словах Путина о ядерном оружии "серьезное предупреждение" Западу. На территории Украины звучат взрывы, пострадали предприятия. Конфискация активов РФ ударит по всей финансовой системе ЕСЗападные СМИ оперативно отреагировали на заявления президента России Владимира Путина о том, что РФ готова применить ядерное оружие и расценили его, как "серьезное предупреждение".Глава российского государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.Британская газета Express в ответ написала, что "Путин выступил с серьезным предупреждением". При этом издание выделило слова Путина о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии, что, как отметила Express, "еще больше подогрело и без того возросшую напряженность в отношениях с Западом".По данным CNN, Путин "сказал, что с военной и технической точки зрения Россия готова к ядерной войне". При этом телеканал подчеркнул, что российский лидер не говорил, будто такая ситуация "неизбежна".Немецкие издания Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung также не обошли стороной слова Путина о готовности России к применению ядерного оружия.Журнал Stern отметил, что интервью получилось "подробным".Немецкий журнал Spiegel расценил слова Путина как очередное предупреждение Западу, посчитав заявление президента РФ "угрозой".Британская Telegraph отметила, что Путин дал интервью всего за несколько дней до президентских выборов в России. Издание также выделило слова российского лидера о том, что он не видит необходимости в применении ядерного оружия на Украине.СМИ КНР также обратили внимание на слова президента России.На Центральном телевидении Китая вышел материал под заголовком "Путин: Россия будет рассматривать возможность применения оружия массового поражения только в том случае, если существование государства окажется под угрозой".В материале отметили позицию главы РФ о том, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел, а не на "хотелках после применения психотропных средств".Кроме того, телеканал обратил внимание на слова Путина о том, что если войска США появятся на Украине, Россия будет расценивать их как интервентов.Отдельно в материале сделали акцент на заявлении президента о том, что Россия не вмешивается в выборы в США и готова работать с любым президентом.Китайское агентство China News в своем материале, посвященном интервью Путина, в частности, отметило слова главы РФ о "бессмысленности" вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как у границ этих стран появятся российские войска и системы поражения. Также СМИ выделило заявление президента о готовности РФ с военно-технической точки зрения к ядерной войне.Последствия атак ВСУ и ВС РФРоссийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее за сутки ПВО сбила над регионом в общей сложности 12 украинских дронов.По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, количество сбитых над регионом за последние сутки беспилотников превысило 40. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.Власти Новоусманского района Воронежской области отменили все массовые мероприятия из-за сложной оперативной обстановки, предупредила районная администрация.Кровля магазина на вещевом рынке получила повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, территория рынка оцеплена. Внутрь никого не пускают. Видно поврежденную кровлю магазина - по словам работницы рынка, это магазин "Шанс", в котором продается мебель и посуда.Также из-за атаки подучили повреждения остекление нескольких дачных домов, кровля и забор в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин.В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале информировал, что в среду на подлете к Новошахтинску было уничтожено три беспилотника.Поселок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины, местный житель получил контузию, сообщил губернатор Роман Старовойт.Тёткино периодически подвергается атакам по стороны ВСУ. Во вторник, по данным Минобороны РФ, российские подразделения отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в этом районе.Позже Минобороны опубликовало кадры из Теткино, отметив, что в поселке "продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт, местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно".А Старовойт указал, что мужчина, получивший сильные ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки, скончался в больнице.Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.При этом в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, в частности, она звучит в Одессе, а также в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ пишут о серии взрывов в Одессе.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено хозяйственное сооружение предприятия. О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил.Глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак сообщил, что результате взрывов было повреждены предприятие, административное здание и склад в Кривом Роге.В Никопольском районе на юге области повреждено взрывами несколько линий электропередачи.Последствия кражи российских активовАгентство Рейтер в среду предупредило, что действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear.По данным европейского чиновника, Евросоюз в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть средств для поддержки Украины, потому что они должны будут оставаться у Euroclear, чтобы обеспечить "буфер" против ожидаемых ответных мер России, которые могут дестабилизировать мировую финансовую систему.Как отмечается, Центробанк РФ, который "не признает санкции Запада", может подать иски. Согласно информации агентства, Центробанк России в первую очередь может забрать 33 миллиарда евро активов Euroclear в российской юрисдикции, а после подать иски для конфискации активов в Дубае и Гонконге. Также агентство подчеркивает, что Евросоюзу нужно готовиться к искам западных банков, которые потеряли свои активы.По его словам, если у Euroclear закончится капитал, бельгийскому центральному банку придется отозвать лицензию, что, вероятно, приведет к глобальному финансовому кризису.Также европейский чиновник отметил, что ЕС надеется получить в виде доходов от российских активов за 2024-2027 годы от 15 до 20 миллиардов евро в зависимости от изменений глобальных ставок.Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в свою очередь уточнил, что кража активов России может привести не только к потере репутации одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear, а еще нанесет болезненный удар по всей европейской финансовой системе и подорвет доверие к евро."Конфискация активов России может привести Euroclear к потере репутации, к необходимости возмещения стоимости фактически украденных активов и к оттоку средств клиентов. Также будет нанесен мощный удар по всей европейской финансовой системе и подорвано доверие к евро. Активизируется процесс деглобализации, фрагментации мировой финансовой системы", - сказал Осадчий.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника при ЕС указало, что в любом случае Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно урегулирован.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду посоветовала США поискать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского.По ее словам, на Украине США и страны НАТО создали "мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам"."Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются. Хотела бы ответить на вопрос главы ЦРУ (Билла) Бернса относительно необходимости, с его точки зрения, выделения еще больших средств, их же цитатой относительно того, что они направили на Украину специальную миссию по не оценке эффективности применения этих средств, а по поиску этих средств. У меня вопрос - нашли? Нашли, куда пошли американские деньги? Может, оттуда взять?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Кроме того, она предложила Белому дому "изъять имущество Зеленского - его недвижимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины"."А, может, пошерудить палкой среди представителей министерства обороны? Бывших, нынешних. Или пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов, я говорю "псевдо-", не потому что у них нет денег, а потому что они их не заработали. Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?" - сыронизировала Захарова.По ее словам, если ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, "дела совсем плохи""Поищите в карманах Зеленского", - заключила она.

https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html

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