Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского - 13.03.2024 Украина.ру
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Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского
Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского - 13.03.2024 Украина.ру
Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского
Война в Ираке и Афганистане обошлась США в триллионы долларов. Здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут выделить даже относительно скромные суммы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
2024-03-13T05:00
2024-03-13T05:00
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выборы
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США перед выборами президента могут играть в игру: кто не даст денег Украине, тот будет выгодно смотреться в глазах избирателей. Республиканцы и при экс-президенте Дональде Трампе пичкали Украину оружием и деньгами, а если они сейчас не дадут денег Киеву, то только по электоральным причинам, рассказал экономист.Безусловно, для США солдаты Зеленского стоят дешево. Война в Ираке и Афганистане обошлась в триллионы долларов. Эти деньги не покинули США, но здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут решиться выделить даже скромные суммы, добавил он.Но есть еще и бюджет Пентагона, который непрозрачен. Можно брать средства оттуда и позволять играть конгрессменам в игру "не дадим ни цента Украине". Есть каналы ЦРУ, есть американские фонды, то есть США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов, указал специалист.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240312/1053839940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, ес, пентагон, дональд трамп, бюджет, выборы
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Пентагон, Дональд Трамп, бюджет, выборы

Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского

05:00 13.03.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Война в Ираке и Афганистане обошлась США в триллионы долларов. Здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут выделить даже относительно скромные суммы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
США перед выборами президента могут играть в игру: кто не даст денег Украине, тот будет выгодно смотреться в глазах избирателей. Республиканцы и при экс-президенте Дональде Трампе пичкали Украину оружием и деньгами, а если они сейчас не дадут денег Киеву, то только по электоральным причинам, рассказал экономист.
Безусловно, для США солдаты Зеленского стоят дешево. Война в Ираке и Афганистане обошлась в триллионы долларов. Эти деньги не покинули США, но здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут решиться выделить даже скромные суммы, добавил он.
Но есть еще и бюджет Пентагона, который непрозрачен. Можно брать средства оттуда и позволять играть конгрессменам в игру "не дадим ни цента Украине". Есть каналы ЦРУ, есть американские фонды, то есть США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов, указал специалист.
"Вопрос в ценности того, что будет поставлено. Будут ли это танки Abrams, просроченная тушенка, каски времен вьетнамской войны. А Евросоюз будет работать кассой Украины, несмотря на сопротивление части населения ЕС. Эта ситуация показывает, в какой гигантской степени еврократия зависит от США", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 15:16
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешокОбстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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