Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского
© LIBKOS
© LIBKOS
Война в Ираке и Афганистане обошлась США в триллионы долларов. Здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут выделить даже относительно скромные суммы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
США перед выборами президента могут играть в игру: кто не даст денег Украине, тот будет выгодно смотреться в глазах избирателей. Республиканцы и при экс-президенте Дональде Трампе пичкали Украину оружием и деньгами, а если они сейчас не дадут денег Киеву, то только по электоральным причинам, рассказал экономист.
Безусловно, для США солдаты Зеленского стоят дешево. Война в Ираке и Афганистане обошлась в триллионы долларов. Эти деньги не покинули США, но здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут решиться выделить даже скромные суммы, добавил он.
Но есть еще и бюджет Пентагона, который непрозрачен. Можно брать средства оттуда и позволять играть конгрессменам в игру "не дадим ни цента Украине". Есть каналы ЦРУ, есть американские фонды, то есть США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов, указал специалист.
"Вопрос в ценности того, что будет поставлено. Будут ли это танки Abrams, просроченная тушенка, каски времен вьетнамской войны. А Евросоюз будет работать кассой Украины, несмотря на сопротивление части населения ЕС. Эта ситуация показывает, в какой гигантской степени еврократия зависит от США", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
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