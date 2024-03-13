https://ukraina.ru/20240313/1053848631.html

Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского

Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского - 13.03.2024 Украина.ру

Просроченная тушенка и каски "времен Вьетнама": эксперт объяснил, почему стоят дешево солдаты Зеленского

Война в Ираке и Афганистане обошлась США в триллионы долларов. Здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут выделить даже относительно скромные суммы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов

2024-03-13T05:00

2024-03-13T05:00

2024-03-13T05:00

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США перед выборами президента могут играть в игру: кто не даст денег Украине, тот будет выгодно смотреться в глазах избирателей. Республиканцы и при экс-президенте Дональде Трампе пичкали Украину оружием и деньгами, а если они сейчас не дадут денег Киеву, то только по электоральным причинам, рассказал экономист.Безусловно, для США солдаты Зеленского стоят дешево. Война в Ираке и Афганистане обошлась в триллионы долларов. Эти деньги не покинули США, но здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину не могут решиться выделить даже скромные суммы, добавил он.Но есть еще и бюджет Пентагона, который непрозрачен. Можно брать средства оттуда и позволять играть конгрессменам в игру "не дадим ни цента Украине". Есть каналы ЦРУ, есть американские фонды, то есть США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов, указал специалист.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053839940.html

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, ес, пентагон, дональд трамп, бюджет, выборы