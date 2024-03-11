https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html

Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике

Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике - 11.03.2024 Украина.ру

Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике

Украина готова продлить транзит российского газа, но при условии соответствующего запроса от Евросоюза или посредничества стран—членов объединения.

2024-03-11T19:15

2024-03-11T19:15

2024-03-11T19:15

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эммануэль макрон

олаф шольц

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Через некоторое время общественное мнение в Евросоюзе дойдет до того, что нужно сбросить США в Атлантику, вон со Старого континента, считает экономист, директор института нового общества Василий Колташов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, почему Европа, для которой мы были врагом №1, не может без нашего газа?- Россия и есть Европа, а остальные это американские сателлиты. Поэтому украинцы, которые хотят в Европу, должны понимать, что дорога лежит в обратную сторону.Бандеровский режим пытается втянуть Евросоюз в игру на Украине. Макрон уже заявлял, что войска нужно послать на Украину. Возможно, Зеленский хочет, заключить договор с какой-то структурой в ЕС о предоставлении ей в аренду своей газотранспортной сети, а этот арендатор уже будет договариваться с Газпромом. Интерес Киева в том, чтобы ЕС был вовлечён не одним коготком, а всеми лапками в украинскую газовую схему.Есть старое бельгийское финансовое правило: если вы одолжили у банка один миллион долларов, значит, вы одолжите и второй. Зеленский действует по такой же схеме: если дали 50 млрд евро, значит, дадут еще, лишь бы Украина не заканчивалась.Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через Украину сложный. С одной стороны, для Газпрома чем больше мы продадим газа, тем лучше. Тем более мы не можем подвести своих покупателей в Восточной Европе. Да, Евросоюз вредит, но у компании есть идея ответственности.С другой стороны, разрушение европейской промышленности идет тем быстрее, чем меньше они получают ресурсов из России. Но чем хуже там экономическая ситуация, тем злее там эммануэли макроны и прочие олафы шольцы. Они становятся еще более антироссийскими.- Зачем германскому руководству противостояние с Россией?- В картине мира Олафа Шольца все выглядит очень логично: если бы Россия была разгромлена, стала колонией США, то можно было бы грабить ресурсы Сибири и в любом объеме вывозить в Европу. Эти ресурсы были бы дешевыми для Европы, и элитарный симбиоз с США не разрушался. Но у них это не получается.С моей точки зрения, можно продлить это соглашение, потому что оно легитимизирует российской присутствие на территории бывшей Советской Украины.Если будет заключена сделка со структурой ЕС, то можно будет заявить, что эта сделка имеет дефицит легитимности и мы должны обеспечить себе гарантии, которые кроме как военным путем невозможно реализовать. Следовательно, всю газотранспортную ветку мы должны контролировать, поскольку легитимность режима Зеленского без выборов уже под вопросом.- Спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами, которые готовят пакет военной помощи Украине. Зайдут ли переговоры снова в тупик?- США в силу электорального цикла могут играть в игру: кто не даст денег Украине, тот молодец в глазах американских избирателей. Республиканцы и при Трампе пичкали Украину оружием, деньгами, создавали там биолаборатории, если они сейчас не дадут денег Киеву, то только по электоральным причинам.Да, солдаты Зеленского стоят дешево. Реконструкция Ирака, Афганистана обошлась в триллионы долларов. Ясно, что эти деньги не покинули США, но здесь американцы готовы были тратить больше, а на Украину они не могут решиться выделить смешные суммы.Но есть еще и бюджет оборонного ведомства США, который непрозрачен. Можно брать средства оттуда и позволять играть конгрессменам в игру не дадим ни цента Украине. Есть каналы ЦРУ, есть американские фонды, то есть США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов. Вопрос в ценности того, что будет поставлено. Будут ли это танки Abrams, просроченная тушенка, каски времен вьетнамской войны. А Евросоюз будет работать кассой Украины, несмотря на сопротивление части населения ЕС. Эта ситуация показывает, в какой гигантской степени еврократия зависит от США.Что мешает Европе создать какой-нибудь Добровольческий корпус миротворцев ЕС, набросав туда действующих бригад из Нидерландов, Франции, Германии и других стран и завести их на Украину? То есть загнать туда пехоту и бронетехнику. Свои шевроны они снимут и наденут шевроны миротворцев ЕС. Дальше они заявят, что так как Россия недоговороспособна, Евросоюз сам будет останавливать войну, отправив вооруженных до зубов миротворцев.Мы должны понимать, что ЕС готов не только деньгами помогать, ставки сделаны. То, что фронт движется не слишком быстро, дает нам важное психологическое и экономическое преимущество прежде всего в Европейском союзе. Общественное мнение меняется не в пользу Украины. Например, польский народ не благословит своих военных, если они массово отправятся на Украину. В Польше мы наблюдаем наибольшую зрелость общественного сознания в ее антиукраинском виде. В Польше город и деревня соединились.Таким образом кажущееся промедление на фронте, превращает гражданскую войну среди русских людей, когда недобитые петлюровцы превратились в бандеровцев и воюют против России, в гражданскую войну в Европе. Идет борьба за совершенно другую Европу, за Европу без США.Через некоторое время общественное мнение в Евросоюзе дойдет до того, что нужно сбросить США в Атлантику, вон со Старого континента. Это будет большим открытием для украинских беженцев, что не только их не любят, но и их белого господина собираются утопить в Атлантике.

https://ukraina.ru/20221115/1040843276.html

https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html

https://ukraina.ru/20240309/1053787819.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, ес, всу, сша, миротворцы оон, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, газпром, вооруженные силы украины, россия