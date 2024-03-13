https://ukraina.ru/20240313/1053833198.html

"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска

"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска - 13.03.2024 Украина.ру

"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска

В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Подойдя к этому району, ВС РФ снова упрутся в хорошо подготовленную защиту противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-03-13T05:45

2024-03-13T05:45

2024-03-13T05:45

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На определённых участках фронта сейчас наблюдается продвижение Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Но в общем на данный момент это движение не имеет решающего характера, рассказал политолог.В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Соответственно, подойдя к этому району, ВС РФ опять упрутся в хорошо подготовленную защиту противника, добавил эксперт.Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053815743.html

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новости, вс рф, славянск, краматорск, оборона, всу, сво, наступление, черниговская область, сумская область