"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории Донецкой народной республики
В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Подойдя к этому району, ВС РФ снова упрутся в хорошо подготовленную защиту противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
На определённых участках фронта сейчас наблюдается продвижение Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Но в общем на данный момент это движение не имеет решающего характера, рассказал политолог.
"Украинские войска отходят и скорее всего будут постепенно отступать до той линии, на которой у них выстроена эшелонированная оборона. Это Славянск, Краматорск — те населённые пункты, которые были ВСУ укреплены ещё начиная с 2015 года", - отметил Скориков.
В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Соответственно, подойдя к этому району, ВС РФ опять упрутся в хорошо подготовленную защиту противника, добавил эксперт.
Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
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