"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска - 13.03.2024 Украина.ру
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"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска
"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска - 13.03.2024 Украина.ру
"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска
В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Подойдя к этому району, ВС РФ снова упрутся в хорошо подготовленную защиту противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-03-13T05:45
2024-03-13T05:45
новости
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краматорск
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На определённых участках фронта сейчас наблюдается продвижение Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Но в общем на данный момент это движение не имеет решающего характера, рассказал политолог.В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Соответственно, подойдя к этому району, ВС РФ опять упрутся в хорошо подготовленную защиту противника, добавил эксперт.Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, славянск, краматорск, оборона, всу, сво, наступление, черниговская область, сумская область
Новости, ВС РФ, Славянск, Краматорск, оборона, ВСУ, СВО, наступление, Черниговская область, Сумская область

"Хорошенько залились бетоном": политолог рассказал, почему ВСУ будут отступать до Славянска и Краматорска

05:45 13.03.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории Донецкой народной республики
Освобожденные территории Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Подойдя к этому району, ВС РФ снова упрутся в хорошо подготовленную защиту противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
На определённых участках фронта сейчас наблюдается продвижение Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Но в общем на данный момент это движение не имеет решающего характера, рассказал политолог.
"Украинские войска отходят и скорее всего будут постепенно отступать до той линии, на которой у них выстроена эшелонированная оборона. Это Славянск, Краматорск — те населённые пункты, которые были ВСУ укреплены ещё начиная с 2015 года", - отметил Скориков.
В районе Славянска и Краматорска ВСУ "залились хорошенько бетоном" и выстроили серьезную эшелонированную оборону. Соответственно, подойдя к этому району, ВС РФ опять упрутся в хорошо подготовленную защиту противника, добавил эксперт.
Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 04:57
Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ На Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. Гробы идут пачками. Российская армия уничтожает немало западной техники. Поэтому Запад так зашевелился. Он уже не знает, как себя повести
 
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