https://ukraina.ru/20240312/1053823509.html

"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине

"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине - 12.03.2024 Украина.ру

"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине

Армии альянса НАТО не существует, но есть армии стран-участниц, некоторые из которых заинтересованы в украинских территориях, но любой вариант интервенции на Украину будет неприятен для России

2024-03-12T04:30

2024-03-12T04:30

2024-03-12T04:30

новости

украина

россия

нато

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053578296_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_e839bc7dde7aefa55815c723d71d6442.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Политолог назвал три вероятных сценария, в результате каждого из которых на территории Украины могут оказаться войска стран НАТО.В первом варианте, ввести свои подразделения могут страны, имеющие с Украиной общую границу и претендующие на некоторые территории – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния."Например, Польша займет Луцк, Ровно и Львов. Словакия займет Чоп. Венгрия займет Закарпатскую область с Ужгородом. А Румыния займет Буковину и Бессарабию в районе Измаила. Нам же просто скажут: "Русские, давайте не воевать, а договариваться. Признайте аннексию этих регионов Украины за нами".Как только украинское государство потерпит коллапс, они объявят, что берут эти регионы под свой контроль, поскольку русские угрожают всему миру", - объяснил Фененко.Попытки украинского правительства ментально сблизиться с этими странами, меняя, например, церковный календарь – смешны, считает он, так как Украина в таком случае теряет больше территорий, чем при любом другом сценарии.Для России этот вариант опасен тем, что Румыния может занять Одессу, а украинцы в этом случае, считает эксперт, не станут оказывать сопротивление.Во втором сценарии он предполагает, что страны НАТО могут ввести свой корпус на левый берег Днепра (Харьков, Полтава и Донбасс), чтобы предложить России территориальный раздел Украины по принципу "Вам капля, нам море".Киев в этом случае может получить статус ключевого партнера вне НАТО, как это было с Пакистаном, оставшаяся территория Украины может быть еще сильнее вооружена, там также могут проводить ядерные исследования.Под третьим сценарием Фененко подразумевает размещение польских корпусов по берегу Днепра, по аналогии с договором между Варшавой и Директорией Симона Петлюры в 1920 году."Если Запад введет польские войска в Киев, они скажут, что НАТО тут не при чем, потому что это суверенное решение Польши. "Вы можете воевать с Польшей на Украине. Но если вы вдруг затронете польскую территорию, то мы введем в действие 5-ю статью устава НАТО". И нам придется воевать на Украине с объединенной польско-украинской армией", - резюмировал эксперт.Такой вариант развития событий, по его словам, напоминает Суэцкий кризис в 1956 году, когда Британия и Франция начали интервенцию против Египта при поддержке Израиля.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, нато, польша