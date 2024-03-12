https://ukraina.ru/20240312/1053823509.html
"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине
"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине - 12.03.2024 Украина.ру
"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине
Армии альянса НАТО не существует, но есть армии стран-участниц, некоторые из которых заинтересованы в украинских территориях, но любой вариант интервенции на Украину будет неприятен для России
2024-03-12T04:30
2024-03-12T04:30
2024-03-12T04:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Политолог назвал три вероятных сценария, в результате каждого из которых на территории Украины могут оказаться войска стран НАТО.В первом варианте, ввести свои подразделения могут страны, имеющие с Украиной общую границу и претендующие на некоторые территории – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния."Например, Польша займет Луцк, Ровно и Львов. Словакия займет Чоп. Венгрия займет Закарпатскую область с Ужгородом. А Румыния займет Буковину и Бессарабию в районе Измаила. Нам же просто скажут: "Русские, давайте не воевать, а договариваться. Признайте аннексию этих регионов Украины за нами".Как только украинское государство потерпит коллапс, они объявят, что берут эти регионы под свой контроль, поскольку русские угрожают всему миру", - объяснил Фененко.Попытки украинского правительства ментально сблизиться с этими странами, меняя, например, церковный календарь – смешны, считает он, так как Украина в таком случае теряет больше территорий, чем при любом другом сценарии.Для России этот вариант опасен тем, что Румыния может занять Одессу, а украинцы в этом случае, считает эксперт, не станут оказывать сопротивление.Во втором сценарии он предполагает, что страны НАТО могут ввести свой корпус на левый берег Днепра (Харьков, Полтава и Донбасс), чтобы предложить России территориальный раздел Украины по принципу "Вам капля, нам море".Киев в этом случае может получить статус ключевого партнера вне НАТО, как это было с Пакистаном, оставшаяся территория Украины может быть еще сильнее вооружена, там также могут проводить ядерные исследования.Под третьим сценарием Фененко подразумевает размещение польских корпусов по берегу Днепра, по аналогии с договором между Варшавой и Директорией Симона Петлюры в 1920 году."Если Запад введет польские войска в Киев, они скажут, что НАТО тут не при чем, потому что это суверенное решение Польши. "Вы можете воевать с Польшей на Украине. Но если вы вдруг затронете польскую территорию, то мы введем в действие 5-ю статью устава НАТО". И нам придется воевать на Украине с объединенной польско-украинской армией", - резюмировал эксперт.Такой вариант развития событий, по его словам, напоминает Суэцкий кризис в 1956 году, когда Британия и Франция начали интервенцию против Египта при поддержке Израиля.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, нато, польша
"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине
Армии альянса НАТО не существует, но есть армии стран-участниц, некоторые из которых заинтересованы в украинских территориях, но любой вариант интервенции на Украину будет неприятен для России
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Политолог назвал три вероятных сценария, в результате каждого из которых на территории Украины могут оказаться войска стран НАТО.
В первом варианте, ввести свои подразделения могут страны, имеющие с Украиной общую границу и претендующие на некоторые территории – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния.
"Например, Польша займет Луцк, Ровно и Львов. Словакия займет Чоп. Венгрия займет Закарпатскую область с Ужгородом. А Румыния займет Буковину и Бессарабию в районе Измаила. Нам же просто скажут: "Русские, давайте не воевать, а договариваться. Признайте аннексию этих регионов Украины за нами".
Как только украинское государство потерпит коллапс, они объявят, что берут эти регионы под свой контроль, поскольку русские угрожают всему миру", - объяснил Фененко.
Попытки украинского правительства ментально сблизиться с этими странами, меняя, например, церковный календарь – смешны, считает он, так как Украина в таком случае теряет больше территорий, чем при любом другом сценарии.
Для России этот вариант опасен тем, что Румыния может занять Одессу, а украинцы в этом случае, считает эксперт, не станут оказывать сопротивление.
Во втором сценарии он предполагает, что страны НАТО могут ввести свой корпус на левый берег Днепра (Харьков, Полтава и Донбасс), чтобы предложить России территориальный раздел Украины по принципу "Вам капля, нам море".
"Это тоже крайне невыгодный для нас вариант. Возможно, они признают за Россией Донбасс, Крым, части Запорожской и Херсонской областей. Но все остальное отойдет в сферу влияния НАТО", - отметил эксперт.
Киев в этом случае может получить статус ключевого партнера вне НАТО, как это было с Пакистаном, оставшаяся территория Украины может быть еще сильнее вооружена, там также могут проводить ядерные исследования.
Под третьим сценарием Фененко подразумевает размещение польских корпусов по берегу Днепра, по аналогии с договором между Варшавой и Директорией Симона Петлюры в 1920 году.
"Если Запад введет польские войска в Киев, они скажут, что НАТО тут не при чем, потому что это суверенное решение Польши. "Вы можете воевать с Польшей на Украине. Но если вы вдруг затронете польскую территорию, то мы введем в действие 5-ю статью устава НАТО". И нам придется воевать на Украине с объединенной польско-украинской армией", - резюмировал эксперт.
Такой вариант развития событий, по его словам, напоминает Суэцкий кризис в 1956 году, когда Британия и Франция начали интервенцию против Египта при поддержке Израиля.