https://ukraina.ru/20240309/1053773604.html

Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ

Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ - 09.03.2024 Украина.ру

Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ

У НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, если на место Владимира Путина когда-нибудь придет слабый политик.

2024-03-09T04:36

2024-03-09T04:36

2024-03-09T04:36

интервью

нато

россия

украина

эскалация

война

польша

запад

одесса

сша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Ранее глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Пентагон опроверг эти заявления.— Алексей Валериевич, что вы думаете о применении F-35?— Начнем с того, что эскалация нарастает. Давно стали банальностью разговоры о том, что сначала Запад поставлял на Украину только каски и нелетальное оружие, потом градус стал повышаться за счет поставок военной техники.Осенью позапрошлого года уже никто и не скрывал, что офицеры НАТО участвуют в разработке украинских военных операций, а американские спутниковые системы работают в интересах ВСУ.Теперь Запад вообще переходит к балансированию на грани начала прямых военных действий с Россией. Пока что это не прямое боестолкновение, но уже нечто близкое к прямой войне между Россией и НАТО. В этом смысле сообщения главы минобороны Сингапура вполне вписываются в логику ползучей эскалации.Тут нет ничего нового. Вспомните опыт Югославии. Не надо думать, что НАТО просто так стал бомбить сербов 24 марта 1999 года. Перед этим 8 лет тоже шла ползучая эскалация.Еще в 1993 году НАТО стал патрулировать бесполетные зоны, которые создала ООН над Боснией и Герцеговиной. Потом альянс стал наносить одиночные удары по позициям боснийских сербов.Далее альянс эвакуировал натовских миротворцев. А 10 августа 1995 года подписал меморандум о взаимопонимании с ООН о получении права проводить военную операция в Боснии и Герцеговине. И только потом НАТО занялся Косово.Поймите, что на дворе не 20 век. Сейчас уже, как и в период раннего Нового времени, нет четкой грани между войной и миром. Между ними есть множество пограничных ситуации, которые приводят к постепенному втягиванию в прямой вооруженный конфликт.— Россия 24 февраля 2022 года подчеркивала, что на Украине она проводит специальную военную операцию, а не войну. Но, учитывая бомбежки наших городов, получается, что против нас ведут прямую войну. Будем ли мы пересматривать формат наших действий?— Именно поэтому Запад повышает градус эскалации. Чем медленнее у нас идут дела на фронте, тем больше на Западе складывается ощущение, что мы проигрываем и на нас можно давить.Запад действует по американской системе проверки.ВСУ, например, нанесли удар по Черноморскому флоту. Мы не отвечаем ударом по правительственной инфраструктуре Киева, потому что нам жалко людей. Но они этого не понимают. Они думают, что надо усиливать давление, потому что противник слаб.Потом они наносят удары по российским городам. Нет ответа? Продолжают и повышают градус эскалации. Такова их логика.— Какие базовые сценарии интервенции НАТО на Украину вы видите? Какова их вероятность в процентном отношении?— Это зависит от того, что мы понимаем под словом НАТО. Армии НАТО нет. Есть войска стран-участниц альянса.На Украину свои войска могут ввести конкретные страны. И я вижу тут несколько сценариев.Первый сценарий. Не надо думать, что интервенция НАТО — это обязательный ввод войск США. Рядом с Украиной находятся несколько стран НАТО, которые имеют к ней открытые территориальные претензии: Польша, Словакия, Венгрия и Румынии. Эти страны тоже могут ввести войска на Украину и занять территории, на которые претендуют.Например, Польша займет Луцк, Ровно и Львов. Словакия займет Чоп. Венгрия займет Закарпатскую область с Ужгородом. А Румыния займет Буковину и Бессарабию в районе Измаила. Нам же просто скажут: "Русские, давайте не воевать, а договариваться. Признайте аннексию этих регионов Украины за нами".Как только украинское государство потерпит коллапс, они объявят, что берут эти регионы под свой контроль, поскольку русские угрожают всему миру.Мне смешно, когда украинские политики говорят, что надо отменить православное Рождество или что-то еще, чтобы стать ближе к Европе. К какой Европе? Вы хотите быть ближе к Польше, Венгрии и Румынии, которые имеют к вам территориальные претензии? Так вы еще больше территорий потеряете.Кстати, этот сценарий опасен для России. Нам не страшно, если поляки зайдут во Львов. Но если Румыния займет Одессу, то это для нас будет очень неприятно. Нам до Одессы идти дольше, чем румынам. Нам сначала надо взять Херсон, Очаков и Николаев. Украинцы же не будут оказывать сопротивление румынам, если они совершат бросок на Одессу.Второй сценарий. Страны НАТО могут ввести свой корпус на левый берег Днепра (Харьков, Полтава и Донбасс), чтобы предложить России территориальный раздел Украины по принципу "Вам капля, нам море".Это тоже крайне невыгодный для нас вариант. Возможно, они признают за Россией Донбасс, Крым, части Запорожской и Херсонской областей. Но все остальное отойдет в сферу влияния НАТО.Да, возможно, они подпишут с нами некий документ, где обязуются не брать Украину в НАТО. Это будет преподнесено в СМИ как некая крупная дипломатическая победа России. Но США волне могут дать Киеву статус ключевого партнера вне НАТО — как в свое время Пакистану. Евросоюз может дать Украине статус партнера в сфере безопасности.По факту это будет означать возможность насыщения Украины оружием, размещения ракет на территории Харьковской, Сумской, Полтавской или Черниговской областей. Возможно, будет выиграно время и для проведения ядерных исследований на оставшейся части Украины.Третий сценарий. Запад попытается разместить польские корпуса по Днепру. Напомню, в 1920 году был договор Польши с правительством Директории Симона Петлюры, что Украина признает над собой суверенитет Варшавы, а поляки обязуются их защищать. Тогда это послужило поводом для начала советско-польской войны.Если Запад введет польские войска в Киев, они скажут, что НАТО тут не при чем, потому что это суверенное решение Польши. "Вы можете воевать с Польшей на Украине. Но если вы вдруг затронете польскую территорию, то мы введем в действие 5-ю статью устава НАТО".И нам придется воевать на Украине с объединенной польско-украинской армией. Это не мои фантазии. Вспомните Суэцкий кризис в 1956 году, когда Британия и Франция начали интервенцию против Египта при поддержке Израиля.Советский Союз пригрозил вмешаться, а в США сказали: "НАТО создавалось не для того, чтобы поддерживать ваши колониальные авантюры и воевать за пределами вашей национальной территории. НАТО существует для того, чтобы вас защищать. Если вы сами начали войну, НАТО тут не при чем".Не исключено, что по этой же схеме мы можем столкнуться на Украине не с одной Польшей, а с рядом стран из той же Вышеградской группы.— В продолжении этой темы. Издаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов. Насколько вероятен именно такой сценарий?— Я не военный эксперт и могу только предполагать. Думаю, он возможен, но в локальном масштабе.Нападать на всю Россию очень опасно, потому что есть высокий шанс получить ядерный ответ. Захватывать всю территории России невозможно. Посчитайте, сколько для этого нужно солдат НАТО, сколько военной техники.Но провести такую операцию против Калининградской области они, к сожалению, могут при соответствующей политико-дипломатической подготовке.Представьте сценарий. Мы ведем тяжелые бои на Украине. В этот момент нам под каким-то поводом Финляндия и Эстония перекрывают Финский залив, вводят туда флот Швеции или каких-то других стран НАТО. Литва в этот момент перерезает железнодорожное сообщение с Калининградской областью.Потом они проводят отвлекающий маневр в виде атаки на Белоруссию какого-то батальона инсургентов с паспортами разных стран мира (претензии нам будет предъявлять не к кому). А потом начинается ползучая эскалация в отношении Калининграда.Сначала они потребуют от нас разоружения Калининградской области. Мы откажемся.Они применят против наших комплексы РЭБ, проведут кибератаки. Посмотрят за нашей реакцией. Не получится — пошлют туда польский корпус, который захватит приграничный город (Правдинск или Багратионовск) и там окопается.Такую операцию реально провести, например, во время выборов в России, когда могут быть трудности и неразбериха.То же самое возможно на севере. Финляндия предъявит нам претензии на Петсамо или Выборг. Начнутся переговоры. В этот момент финны попытаются осуществить захват каких-то территорий.Это сценарии не одного дня. Я не говорю, что они завтра на нас нападут. Просто на Западе считают, что эпоха Путина когда-нибудь закончится, а ему на смену может прийти более слабый политик.То же самое касается Белоруссии. Они не собираются воевать с белорусской армией по модели 1941 года. Они собираются, судя по утечкам в СМИ, устроить, например, марш инсургентов из Вильнюса на Минск (расстояние там не очень большое), а в этот момент часть белорусской элиты предложит президенту уйти.Это уже было у нас в феврале 1917 года с Николаем II. Это комбинация политики и военных действий.— В прошлом интервью вы говорили, что Россия могла бы отказаться от ядерного меморандума от 3 января 2022 года. Есть мнение, что Москве вообще следовало бы принять концепцию превентивного ядерного удара.— Я с этим полностью согласен. Запад уверен, что мы никогда не применим ядерное оружие. А раз мы его не применим, то можно воевать с Россией обычными вооружениями. Это простая и примитивная логика.Они при этом ссылаются на опыт Второй мировой войны, где ни одна из сторон не применила химическое оружие. У нас тоже был Женевский протокол 1925 года о запрете применения химического и биологического оружия в ходе военных действий.Теперь мы пообещали стремиться не применять ядерное оружие первыми и воздерживаться от угроз его применения. Значит, полагают на Западе, если мы и вы не применим его первыми, кто нам мешает ограниченно повоевать на основе обычных вооружений?— Я уточню свой вопрос. Некоторые эксперты говорят, что Москва бы предложила "ядерной девятке" вообще не применять ядерное оружие. Они бы от этого отказались, но тогда у нас были бы веские основания перейти к концепции превентивного ядерного удара.— Мы им сто раз это предлагали, но ничего не вышло. Но почему-то мы до сих пор, как США, Британия и Франция официально не приняли концепцию превентивного ядерного удара.Полагаю, мы до сих пор в плену позднесоветского пацифизма 1970-х годов. "Ах, не надо их дразнить. Мы еще можем договориться. Мосты не сожжены". Эта брежневская дипломатия все еще довлеет над нами.Посмотрите, сколько каждый раз у нас возникает надежд на нового президента США. Мы внимательно вслушиваемся в его ничего не значащие фразы и выдаем их за намерение наладить отношения с Россией. Мы каждые переговоры с ним освещаем так, будто это Ялтинская конференция 1945 года.Но проходит два года и отношения развиваются как-то не так. Якобы ему мешает истеблишмент, финансисты, менталитет холодной войны и черт в ступе. В результате при этом президенте отношения России и США становятся хуже, чем когда-либо, а мы опять надеемся на нового.Я правда не понимаю этого страстного желания российского общества и элиты, чтобы к власти в США пришел "нормальный президент". Потому что он никогда не придет. Наверное, тот же самый принцип касается и темы превентивного ядерного удара.— Многие эксперты действительно говорят, что США и НАТО не посмеют напасть на нас, потому что мы — ядерная держава.— Что значит "не посмеют напасть на ядерную державу"?Гитлер напал на Советский Союз, несмотря на то, что у нас было огромное количество химического оружия. С Японией на Халкин-Голе мы тоже воевали обычными вооружениями, хотя у обеих сторон было полно химического оружия.Франция сдалась в 1940 году, не применив химического оружия. Так что со страной, у которой есть оружие массового поражения, вполне можно воевать.Да и с ядерным оружием не все так просто. Аргентина в 1982 году не побоялась напасть на Британию, хотя у нее есть ядерное оружие. Вьетнам в 1979 голу не побоялся создать "казус-белли" ядерному Китаю. Да и Грузия не побоялась в 2008 году напасть на наших миротворцев в Южной Осетии.Надо четко понимать, что война — это продолжение политики другими средствами. Просто так ударить ядерным оружием без проведения наземной операции бессмысленно.Эта проблема довлела над обеими сверхдержавами всю холодную войну.Многочисленные рассуждения военных экспертов (если принимать их за чистую монету) сводились к обсуждению проблемы. Ну обменяемся мы ядерными ударами. А дальше что? Нужен солдат, чтобы он оккупировал противника и установил там нужный порядок.Главная проблема США и СССР тогда была не в том, что у них было мало ядерного оружия, а в том, что у американцев не было достаточно солдат, а у Советского Союза кораблей для войны друг с другом.Перебросить в другое полушарие многомиллионную группировку и снабжать ее не могли ни те, ни другие. Это исключало войну.Кстати, советское руководство по-настоящему испугалось действий США в тот момент, когда у него заискрило в отношениях с Китаем, а Штаты стали науськивать китайцев на войну с нами. Потому что между СССР и Китаем есть прямая сухопутная граница, когда можно спокойно вести боевые действия.Как только США создадут крупную сухопутную армию, мы можем получить большую войну в Европе и в Азии (не забывайте про Японию).— Если мы, например, примем концепцию превентивного ядерного удара, добьемся ли мы того, что Запад не посмеет нам более угрожать? Что еще нужно сделать, чтобы поняли, что с РФ шутки шутить плохо?— Прежде всего, нужно выйти из серии ограничивающих нас договоров и соглашений. Мы можем сколько угодно пугать их риторикой, но пока Москва сохраняет международные ограничения своих действий, всерьез американцы это не воспринимают.Думаю, для начала нам следовало бы отозвать подпись России с меморандума "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, чтобы показать: мы больше не обязуемся воздерживаться первыми от применения ядерного оружия.Далее, думаю, пора выйти из всех соглашений с США об остановке реакторов-накопителей оружейного плутония. Пора денонсировать соглашения о поставке США нашего низкообогащенного урана как топлива для их атомных электростанций.Это вызовет перебои в работе американской энергетики? Хорошо, пусть почувствуют, что такое конфронтация с Россией.Мы отозвали подпись о ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Но при этом по-прежнему сотрудничаем с Венским центром глобального мониторинга за ядерными испытаниями. Пора, думаю, прервать с ним сотрудничество.Этим мы разрушим работу центра: без России у них нет глобальной окольцовки Земли. Тогда деньги, потраченные американцами на создание этой системы, окажутся выброшенным на ветер.На крайний случай у нас есть Договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года. Выход из него сразу покажет, что российская сторона оставляет за собой право на любые действия.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, россия, украина, эскалация, война, польша, запад, одесса, сша, ядерное оружие