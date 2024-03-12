"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Запад повышает градус эскалации, то, что Россия жалеет людей и не наносит удары по центру Киева, воспринимается, как слабость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Запад действует по американской системе проверки, и чем медленнее идут дела у российской армии на фронте, тем больше у противника складывается ощущение, что Россия проигрывает, и на нее можно давить, объяснил он.
"ВСУ, например, нанесли удар по Черноморскому флоту. Мы не отвечаем ударом по правительственной инфраструктуре Киева, потому что нам жалко людей. Но они этого не понимают. Они думают, что надо усиливать давление, потому что противник слаб", - сказал эксперт.
Сейчас, как и в период раннего Нового времени, нет четкой грани между войной и миром, а между Россией и НАТО существует много пограничных ситуации, которые приводят к постепенному втягиванию в прямой вооруженный конфликт, отметил Фененко.
Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.