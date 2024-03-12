https://ukraina.ru/20240312/1053823398.html

"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева

"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева - 12.03.2024 Украина.ру

"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева

Запад повышает градус эскалации, то, что Россия жалеет людей и не наносит удары по центру Киева, воспринимается, как слабость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-03-12T04:45

2024-03-12T04:45

2024-03-12T04:45

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Запад действует по американской системе проверки, и чем медленнее идут дела у российской армии на фронте, тем больше у противника складывается ощущение, что Россия проигрывает, и на нее можно давить, объяснил он.Сейчас, как и в период раннего Нового времени, нет четкой грани между войной и миром, а между Россией и НАТО существует много пограничных ситуации, которые приводят к постепенному втягиванию в прямой вооруженный конфликт, отметил Фененко.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, запад, украина, черноморский флот