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"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты
"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты - 12.03.2024 Украина.ру
"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты
Есть риск, что США решат свои внутренние проблемы и заставят воевать с Россией все страны альянса НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-03-12T05:30
2024-03-12T05:30
2024-03-12T05:30
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"Проблемы индейцев не волнуют шерифа. "Построились, на первый/второй рассчитались и вперед". Вот сейчас немцы, поляки и французы пытаются спихнуть друг друга на войну, чтобы, когда США вернутся в Европу, сказать: "видите, они вас предали", – объяснил эксперт.Европейским политикам сейчас приходится выполнять сложные задачи в уже сложившейся непростой обстановке, отметил он. Никто из европейских стран воевать не хочет и не может, но они очень зависят от США, "как они скажут - так и будет", рассказал Кочетков.По его мнению, в случае большой войны России с НАТО, на первый план вышли бы Польша и Германия, существенно зависимые от Вашингтона. Полный текст интервью Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, польша, алексей кочетков, нато, украина
"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты
Есть риск, что США решат свои внутренние проблемы и заставят воевать с Россией все страны альянса НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
"Проблемы индейцев не волнуют шерифа. "Построились, на первый/второй рассчитались и вперед". Вот сейчас немцы, поляки и французы пытаются спихнуть друг друга на войну, чтобы, когда США вернутся в Европу, сказать: "видите, они вас предали", – объяснил эксперт.
Европейским политикам сейчас приходится выполнять сложные задачи в уже сложившейся непростой обстановке, отметил он. Никто из европейских стран воевать не хочет и не может, но они очень зависят от США, "как они скажут - так и будет", рассказал Кочетков.
По его мнению, в случае большой войны России с НАТО, на первый план вышли бы Польша и Германия, существенно зависимые от Вашингтона.