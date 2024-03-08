https://ukraina.ru/20240308/1053768354.html

Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу

Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу - 08.03.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу

На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья.

2024-03-08T13:44

2024-03-08T13:44

2024-03-08T13:44

интервью

всу

россия

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Оставайтесь такими же красивыми и преданными, как и всегда, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов пойти на условия по ограничению своего импорта в ЕС ради спокойствия в отношениях с Польшей. Наблюдатели оценили это сообщение в том смысле, что Украина стала первой страной, которая сама призвала ввести против себя санкции и добровольно "легла под сапог ляха".- Алексей, я бы хотел, чтобы вы более серьезно рассмотрели этот вопрос. Что это принципиально меняет в украинско-польских отношениях?- Принципиально это решение ничего не меняет, потому что у Варшавы все равно останутся серьезные претензии к Киеву.Украина действительно наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству Польши (это не пропагандистский штамп). Из этой ситуации у поляков остается только два выхода: или разрешить украинским товарам по прежним ценам по поступать в Польшу и идти транзитом (оно в Польше все равно будет оседать), или дотировать польское сельское хозяйство (на это у нынешнего правительства просто нет средств).Напомню, что себестоимость украинского зерна ниже польского. Как бы Варшава от него не защищалась, защититься от него физически невозможно. Это касается не только зерна, но и других критических важных видов продукции. Поляки сами создали себе эти проблемы, а теперь пытаются решить их в свойственной им манере – ударом палки по спине своего партнера.Эта зерновая война закончится только в случае полной капитуляции Украины, когда она откажется от любых поставок в Европу и будет импортировать свою продукцию только в Африку. Только такой вариант устроит Польшу.- Мне что-то подсказывает, что Польша своих целей добьется.- Конечно.Польша – это жизненно важный партнер для Украины. Если Киев разорвет с Варшавой дипломатические отношения, конец Украины наступит гораздо быстрее.Украинцев сильно задевает, что товарооборот между Россией и Польшей растет, несмотря на такой серьезный конфликт. В прессе даже появились карикатуры, что на польско-украинской границе намертво приварен шлагбаум и там роют какие-то рвы, а на российско-польской границе шлагбаум открыт настежь и там висят плакаты: "Добро пожаловать, дорогие друзья".Но украинскому мозгу недоступно понимание, что для Варшавы это совершенно нормальная ситуация. Поляки всегда придерживаются принципа "Gdzie moje pieniądze?" (где мои деньги). А где pieniądze, там и друзья.- Сколько Польше еще удастся так балансировать?- Поляки хотели бы продолжать такую торговлю даже в случае большой войны между Россией и НАТО. Они бы занимались контрабандой. Контрабанда – это вообще польская стихия. Они так веками жили. Они всегда будут пытаться отстаивать свой интерес, зарабатывая и на тех, и на других.- Я бы даже сказал, что Польша дистанцировалась от риторики по поводу большой войны с Россией, зато на первый план вышли Польша и Германия.- Мы уже обсуждали, что в польском населении еще сохраняются остатки здравомыслия, в отличие от военных и политиков. Социологические опросы показывают, что, когда вероятность оказаться на восточном фронте стала для поляков более чем реальной, у них внезапно началось отрезвление. "Нет, нет, нет. Мы так не договаривались".Я не могу сказать, что польское общество резко стало нормальным. Если их 30 лет сводили с ума, настраивали против русских всеми доступными способами и будили все их исторические фобии, это невозможно. Но в польском обществе сейчас превалируют настроения, что с Россией ради Украины должен воевать кто-то посильнее и побогаче. А так поляки готовы подавать патроны и продавать продукты (желательно обеим сторонам). Они даже проходы в минных полях обеим сторонам за деньги готовы показывать (смеется)Короче говоря, поляки хотели бы заработать на конфликте между Россией и Западом, потому что они "такие жертвы, такие жертвы, их все всегда обижали". Но сейчас примерно об этом же думают немцы и французы – как бы поляков заставить ехать на восточный фронт, чтобы уже они им подносили патроны и продавали продукты.- Есть опасность, что США порешают свои внутренние проблемы и заставят воевать всех?- Конечно. Проблемы индейцев не волнуют шерифа. "Построились, на первый/второй рассчитались и вперед". Вот сейчас немцы, поляки и французы пытаются спихнуть друг друга на войну, чтобы когда США вернутся в Европу, сказать: "видите, они вас предали".Я бы сейчас не хотел оказаться на месте европейских политиков, которым приходится выполнять такие кульбиты в условиях и без того напряженной обстановки. Воевать в Европе никто не хочет и не может. Но Европа полностью зависит от воли американцев. Как они скажут – так и будет.- Как мы можем избежать прямого вступления в украинский конфликт отдельных стран НАТО?- Основная проблема России состоит в том, что на Западе ее перестали уважать и бояться. Пока они только смеются над нашими красными линиями. Так нам надо сделать реальные шаги, чтобы на Западе поняли, что мы не шутим.Офицеры бундесвера спокойно обсуждают удары по Крымскому мосту, потому что думают, что им за это ничего не будет. Мол, у России сейчас нет маршала Жукова, она может только пугать. А если мы ей еще предложим поторговать газом, то она тут же прибежит сдаваться. Поэтому нам надо устроить им ответ. И отвечать надо регулярно.Когда будет закрыта акватория Черного моря? ВСУ бомбят наш флот с помощью самолетов-разведчиков НАТО. Это же прямое участие в конфликте. Да, мы стали отгонять французские истребители. Но этого недостаточно. Надо их пару раз предупредить, а потом начать сбивать.Идем дальше. Запад нанес оскорбление нашему МИДу, когда его послы отказались встречаться с Сергеем Лавровым. До свидания, граждане послы. Вы теперь персоны нон-грата. Покиньте территорию России. Только не через 24 часа, а через 6 часов. Заедете домой, соберете сумку, и люди вас проводят до самолета. Понизьте уровень дипломатического общения с ними до временных поверенных.С некоторыми странами нам вообще надо разрывать любые дипломатические отношения. Прибалтика – это наши открытые враги. Они утверждают, что Балтика – это внутреннее море НАТО. Так давайте устроим им тотальную блокаду.- Может, мы этого не делаем, потому что побаиваемся за Калининград?- Я не говорю, что ситуация простая. Но если мы будем их бесконечно побаиваться, выбирая между позором и войной, мы точно потеряем Калининград. Надо четко показать, что если кто-то точит зубы на Калининград, он этих зубов лишится еще раньше, чем успеет ими клацнуть.Нам нужно вернуть себе уважение Запада. Если его надо вернуть через страх, надо возвращать через страх. У нас есть для этого все технические возможности. Нужна только политическая воля.- Насчет технической возможности. Я недавно смотрел эфир с бывшим украинским ракетчиком с "Южмаша". Он сказал, что у России действительно есть ракеты, которые могут попасть по мостам в Германии, но им придется лететь 2000 километров через Польшу, а над Польшей натовское ПВО его точно собьет.- Надо проверить. В науке любая гипотеза проверяется экспериментально. По-другому никак.Мы, конечно, можем собрать военных блогеров, которые будут спорить с этим ученым с "Южмаша" относительно того, долетят ли русские ракеты до Германии или не долетят. Надо попробовать ее запустить. Если не попробуем мы, рано или поздно попробуют они.Кстати, это даже не будет казус белли. У нас поводов начать войну с Западом за эти два года было предостаточно. ВСУ бомбят наши города ракетами, которые поставляются странами НАТО. Натовская разведка давно прописалась на территории Украины.- После того, как ВСУ ударили из "Вампиров" по Белгороду, а Чехия это поддержала, мне бы очень хотелось, чтобы мы ударили по оборонному производству в Брно, если они еще остались.- Конечно. Нам надо с чего-то начинать. Как говорил генерал Скобелев, врага надо встречать на Кушке, чтобы потом не отгонять его от Таганрога. ВСУ Таганрог уже обстреливают. Если мы не хотим отгонять врага от МКАДа, надо устроить той же Прибалтике реальный дипломатический и военно-технический ответ.Ну, не осталось у нас больше друзей в Прибалтике. Да, там есть русское население. Пусть оно оттуда выезжает всеми доступными способами. Давайте примем закон о компенсации для русских в Прибалтике, чтобы они выехали в Россию через третьи страны и получили тут дотации. Для этого не нужно крупных средств, потому что русских там не так много.Латвию, Эстонию и Литву надо жестко наказать экономически. К этому можно добавить ту же Чехию. Я понимаю, что мы боимся за недвижимость уважаемых людей в Карловых Варах. Но Чехия распоясалась так, что дальше ехать некуда. Зарвавшегося хама надо хлестать по физиономии. По-другому он не понимает.- А теперь без шуток. Что будет, если мы отважимся на решительный удар по одной из стран НАТО, а он окажется не таким результативным, как мы рассчитывали.- Сделайте так, чтобы был эффективным. Для этого у нас есть специалисты с большими погонами, которые за это получают зарплату. Если удар не будет эффективным, накажите виновных и попробуйте еще раз. Если еще раз не получится, то еще жестче накажите виновных и попробуйте еще раз. До тех пор, пока не получится.Сам факт того, что мы делаем такие шаги, покажет Западу, что мы готовы на ответные меры. Иначе эта игра в одни ворота продолжится. Нас будут бить, а мы будем отбиваться. Сегодня они "Таурусы" собираются поставлять, завтра поставят "Томагавки", а послезавтра вообще неизвестно, чем это закончится. Нам и так уже насоздавали проблемы по всему периметру границ. Больше терпеть нельзя.- Хотел уточнить насчет русских в Прибалтике. Насколько я слышал, далеко не все из них поддерживают Россию, потому что давно пустили корни в Европе.- Многие из русских, активно поддерживающих Россию, уже оттуда уехали. Да, там есть люди, которые поменяли свою идентичность. Но это их выбор. Когда муж и жена разводятся, а у жены появляется новая семья – это нормально. Но эта ее новая семья создает нам проблемы. И если кто-то из русских в Прибалтике ассоциирует себя с европейской семьей, то он будет отвечать за все, что она делает. Это уже не наши люди.А для тех, кто искренне поддерживает Россию, надо создать все условия для выезда.Кстати, выезд всех русских из Прибалтики станет хорошим звоночком для всех, кто сомневается, что ответка будет. Ты можешь сколько угодно дразнить медведя. Но рано или поздно медведь оставит от тебя только светлый образ в памяти родственников.Я надеюсь, что после выезда наших соотечественников прибалтийские власти одумаются и перестанут заниматься бизнесом на русофобии. Пока же ситуация выглядит так: если мы прощаем этим ничтожествам их политику, то немцы и французы будут думать, что они могут вести себя точно так же.Сидит здоровенный амбал. Его сначала оскорбляют, потом стреляют по нему из рогатки, потом бросают в него копья, а он все равно сидит и в носу ковыряет. В следующий раз в него просто выстрелят из пистолета.И чтобы показать Западу, что мы не дебилы, надо принимать конкретные меры.- Переходим к фронту. Подшефные вам батальоны сейчас сражаются под Красногоровкой, где мы после отхода ВСУ из Авдеевки сумели серьезно продвинутся. Как это выглядит на практике?- Идут уличные бои, в ходе которых нам удается постоянно продвигаться.Я вчера пытался связаться с нашим общим знакомым Сергеем Григоровым. Его однополчане сказали, что он сейчас не может говорить, потому что он прямо на передовой и раньше, чем через три-четыре дня не вернется. Ребята сейчас непосредственно в бою.Есть хорошие новости. Несколько наших ребят из "Русского союза" впервые удостоились солдатских георгиевских крестов четвертой степени. К ним был представлен известный вам Сергей Бодякин и легендарный Арамис (командир ГБР).Их наградили за бои в Марьинке и за "Муравейник" (укрепрайон ВСУ). Надеюсь, за Красногоровку им тоже дадут какие-то награды. В частности, Арамиса наградили за огромное количество уничтоженной вражеской техники и личного состава. Как командир он несет полную ответственность за это (смеется).- Как ребята оценивают боеспособность ВСУ?- ВСУ огрызаются, но их боеспособность заметно упала. Больше стало сдаваться пленных. Да, они не бегут толпами как фрицы в 1945, но сдача в плен стала нормой.Конечно, кто-то из них держится. Но ребятам кажется, это больше от безысходности. Есть украинцы, которые при первой возможности бросают оружие, поднимают руки и переходят на нашу сторону. А есть такие, которые находятся в странном состоянии. Может быть, они под какими-то веществами. Например, человека берут в плен, но ни на один вопрос он внятно не может ответить. Видно, что он неадекватный.Мы движемся не так быстро, как хотелось бы. Но это движение поступательное. Надеюсь, такими темпами в ближайшее время ВСУ начнут выравнивать линию фронта где-то глубоко у себя в тылу, как делали их предшественники в этих же местах 80 лет назад.- Когда ждать нашей победы, если все будет идти по идеальному для нас сценарию (отсутствие крупных поставок оружия и отсутствие вмешательства НАТО)?- Я бы хотел, чтобы украинцы сами разошлись по домам и перестали выполнять роль пушечного мяса. Переходите на нашу сторону с оружием и боевыми порядками.Я бы вообще хотел создать украинскую освободительную армию, которая сначала пойдет очищать от режима Зеленского свою землю, а потом станет реальной угрозой для Европы, которая настраивала людей против своего же собственного народа. Посмотрите, как было бы красиво, если бы украинские мобилизованные пошли освобождать своих братьев в Польше от нацистско-либерального Запада.- Мы создали батальон имени Богдана Хмельницкого из бывших всушников. Некоторое время назад СМИ писали об их первом боестолкновении, но потом про них новостей не было.- Это мы создаем. А я бы хотел, чтобы вся украинская армия по щелчку пальцев стала русской и пошла на запад. В этом случае у США и Европы не будет никаких претензий к Москве. Это же не мы им мстим за то, что они стравили две части одного народа. Пусть бывшие украинцы их к ответу и призывают. А мы им в этом поможем.- В вашей шутке есть одна тревожная тенденция. Одна из идей украинства как раз состоит в том, чтобы отобрать у России все ресурсы и стать сверхдержавой.- Понятно, что этого не будет. Но украинские солдаты и офицеры должны прекратить бессмысленное кровопролитие и перейти на нашу сторону. Главное, чтобы они остались в живых. А дальше с ними можно будет проводить разъяснительную работу. Еще важно, чтобы они сами восстановили то, что разрушили собственными руками. Почему для них должны трудиться другие русские, а они бы потом кичились, какие они умные и умелые.Сами сломали, сами починят.Только отстраивать Украину будут те, кто доживет. Так что перестаньте заниматься самоубийственным идиотизмом и сдавайтесь в плен.- Давайте подытожим то, о чем мы говорили. Если я вас правильно понял, то Запад может напрямую вмешаться в конфликт в виде увеличения численности наемников или отправки экспедиционного корпуса на Украину в том случае, если мы не будем принимать военные меры в отношении США и Европы?- Совершенно верно.Если мы это не сделаем, Запад будет прибывать в ложной уверенности, что им все можно и им за это ничего не будет. Кстати, вражеская пропаганда связывает наши последние успехи на фронте с тем, что российские элиты сделали решительный шаг, чтобы хоть как-то перейти к заморозке конфликта и вернуться в прошлое: "Россия торгует с Европой, Европа богатеет, все довольны".На самом деле Запад торговать с нами уже не особо хочет. Часть их политиков почему-то решили, что они могут просто прийти к нам и все забрать.Да, французское население не очень хорошо отреагировало на слова Макрона. Но в Париже по-прежнему всерьез обсуждают вопрос, не отправить ли им на Украину "Иностранный легион". Да, им навтыкали в Африке. Они сейчас в тылу зализывают раны. Но такая угроза по-прежнему существует.Казалось бы, что такое "Иностранный легион". Это всего 8 полков (10 тысяч человек). Учитывая реалии СВО, через месяц где-то под Работино от этого легиона не осталось бы и следа. Следовательно, Западу нужен серьезный перевес. А где его взять?Пока вроде бы нам бояться нечего. Но чем дольше мы будем жевать сопли (я сейчас не про фронт, а про отношение к Западу) и чем больше французские самолеты будут наводить ВСУ на объекты в Крыму, тем больше у них будет уверенность, что против нас можно послать 100 тысяч человек, которые нанесут нам поражение.Люди у них найдутся. Они могут тем же арабским мигрантам в обмен на гражданство предложить повоевать. Этот легион можно раздуть в 5-10 раз и отправить на Украину. А потом можно заставить повоевать кого-то из немцев и поляков. Тут 50 тысяч, там 50 тысяч – и все. Это уже серьезная сила. Даже если они будут воевать плохо, мы все равно будем нести потери.Следовательно, надо сделать так, чтобы у них таких мыслей не возникало в принципе. А для этого надо посеять в них страх, что мы ударим конкретно по ним, а не будем сжигать украинские города в качестве ответа. Мы будем бить по тем, кто это раскрутил.Не подходите близко к нашей территории. Не думайте, что вы можете использовать аэродромы в Румынии и Польше, чтобы с них взлетали F-16 и бомбили нашу территорию.Пока они считают, что они - сила, а мы – потемкинская деревня. Надо им показать, что никаких потемкинских деревень никогда не было и сейчас нет. Ребята, если вы верите в мифы, то за эту веру вы можете заплатить реальной кровью.- Сейчас мы празднуем 8 марта. Может быть, вы знаете конкретных девушек военнослужащих, которые проявили себя в ходе СВО?- Знаю. Но я не буду никого выделять персонально, чтобы остальные не обиделись (смеется).Во-первых, на фронте много девушек-журналистов. Это очень важная работа.Во-вторых, у нас много девушек-военнослужащих медицинских взводов и рот. Они служат в полевых госпиталях и эвакуационных пунктах. На них все держится. Без них бойцам было бы очень тяжело.В-третьих, у нас много девушек-волонтерок, которые собирают по всей стране помощь, шьют маскировочные сетки и вяжут теплую одежду, а потом все это сами доставляют на передовую.На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья. Оставайтесь такими же красивыми и преданными, как и всегда.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия