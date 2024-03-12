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"Где мои деньги?!" эксперт рассказал, какого принципа придерживаются поляки во время любой войны
"Где мои деньги?!" эксперт рассказал, какого принципа придерживаются поляки во время любой войны - 12.03.2024 Украина.ру
"Где мои деньги?!" эксперт рассказал, какого принципа придерживаются поляки во время любой войны
Польша хотела бы торговать на двух фронтах, даже в случае войны между Россией и НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-03-12T04:00
2024-03-12T04:00
2024-03-12T04:00
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польша
украина
россия
алексей кочетков
нато
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Товарооборот между Россией и Польшей растет, несмотря на конфликт на Украине. Это очень цепляет киевскую власть, так как Польша очень важный партнёр для Украины. Если Киев разорвет с Варшавой дружественные отношения, Украине очень скоро наступит конец, считает Кочетков."В прессе даже появились карикатуры, что на польско-украинской границе намертво приварен шлагбаум и там роют какие-то рвы, а на российско-польской границе шлагбаум открыт настежь и там висят плакаты: "Добро пожаловать, дорогие друзья". Но украинскому мозгу недоступно понимание, что для Варшавы это совершенно нормальная ситуация. Поляки всегда придерживаются принципа "Gdzie moje pieniadze?" (где мои деньги). А где pieniadze, там и друзья", - объяснил политолог.В случае войны России с НАТО, Варшава бы пыталась заработать и на тех, и на других. Они жили так несколько веков, отмечает эксперт. Поляки готовы продавать патроны и продукты обеим сторонам, выставляя себя главной жертвой, рассказал он.Полный текст интервью Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, польша, украина, россия, алексей кочетков, нато
"Где мои деньги?!" эксперт рассказал, какого принципа придерживаются поляки во время любой войны
Польша хотела бы торговать на двух фронтах, даже в случае войны между Россией и НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Товарооборот между Россией и Польшей растет, несмотря на конфликт на Украине. Это очень цепляет киевскую власть, так как Польша очень важный партнёр для Украины. Если Киев разорвет с Варшавой дружественные отношения, Украине очень скоро наступит конец, считает Кочетков.
"В прессе даже появились карикатуры, что на польско-украинской границе намертво приварен шлагбаум и там роют какие-то рвы, а на российско-польской границе шлагбаум открыт настежь и там висят плакаты: "Добро пожаловать, дорогие друзья". Но украинскому мозгу недоступно понимание, что для Варшавы это совершенно нормальная ситуация. Поляки всегда придерживаются принципа "Gdzie moje pieniadze?" (где мои деньги). А где pieniadze, там и друзья", - объяснил политолог.
В случае войны России с НАТО, Варшава бы пыталась заработать и на тех, и на других. Они жили так несколько веков, отмечает эксперт. Поляки готовы продавать патроны и продукты обеим сторонам, выставляя себя главной жертвой, рассказал он.