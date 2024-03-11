https://ukraina.ru/20240311/1053804916.html

Какой порядок наведет "Иностранный легион" на Украине? Украинские эксперты о странных перспективах страны

Какой порядок наведет "Иностранный легион" на Украине? Украинские эксперты о странных перспективах страны - 11.03.2024 Украина.ру

Какой порядок наведет "Иностранный легион" на Украине? Украинские эксперты о странных перспективах страны

В украинских экспертных кругах по-прежнему обсуждают перспективу ввода на территорию Украины войск стран НАТО, о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, это может быть, прежде всего, французский экспедиционный корпус.

2024-03-11T07:15

2024-03-11T07:15

2024-03-11T07:15

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"Эта инициатива реальна, у Макрона для нее есть войска – Французский иностранный легион. 11 полков, сейчас это около 10 тысяч человек, но может быть и 40, и 50... Более того, эти войска по Конституции Франции подчиняются лично президенту, не Министерству обороны, он сам ими управляет. Эти войска, их цель – работать только за границей Франции. Более того, я вам скажу по секрету, эти войска уже воевали в Украине, в Крымской войне 1800-какого-то года, они уже штурмовали Севастополь в своей истории", - заявил Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По словам эксперта, "у Макрона есть инструмент, у Макрона есть причины – лидерство в Европе, африканская катастрофа французских интересов, ослабление США и попытка сыграть против США в какой-то мере".По мнению Бортника, Макрон продвигает свою идею, "имея за спиной поддержку части военных и военно-промышленного комплекса Европы, ведь ввод европейских войск на территорию Украины предусматривает их полноценное вооружение"."Это означает еще один шаг к европейским силам обороны на фоне того, что с НАТО, если Трамп победит на выборах в США, могут быть серьезные проблемы. Поэтому тут очень все серьезно, и европейский экспедиционный корпус в Украину может быть первой пробой пера для новых европейских сил обороны, для европейского НАТО", – считает политолог.По его мнению, если война такой интенсивности, как сейчас, продлится еще два года, европейские войска точно будут на территории Украины. Политолог добавил, что ввод войск партнеров Киева позволит отправить на передовую тыловые украинские войска. Хотя это и будет означать, что война приобретет характер войны мировой — к тому все идет.Иностранные войска могут быть критически необходимы для Украины для продолжения войны, хотя последствия могут быть длительные и тяжелые. Но есть и другая версия, отметил Бортник, пояснив, что "эти войска могут быть введены на территорию Украины для выполнения соглашения между Западом и Россией". В чью пользу будут эти договоренности, это уже другой вопрос, но в таком случае эти силы будут выполнять и полицейские функции — есть пример бывшей Югославии и других стран.К тому же Иностранный легион знает, как наводить порядок на местности, напомнил Бортник. Он добавил: "Нашим кому-то кажется, на берегах Днепра кажется, что они приедут спасать. А может быть совсем наоборот".Украинский политолог Вадим Карасев считает, что Америка займется другими вопросами, Трамп будет вести свою избирательную кампанию на критике Байдена: на что потрачены 200 млрд долларов (на Украине), почему этот проект не окупается? По мнению политолога, Америка выполнила свою задачу, втянув Россию в войну, но сама война на Украине теперь "деамериканизируется". Европа вынуждена выходить здесь на первый план, потому что переходить сейчас к дипломатии значит проиграть, считает эксперт.Он пояснил, что эта война экзистенциональна для России и для Европы, но не для США. Для Штатов важнее ситуация в Арктике, где им противостоят Россия, Индия и Китай. А Европе придется из этой ситуации выходить самостоятельно. У Франции и Британии есть ядерное оружие и нельзя исключать, что оно уже нацелено на Москву, отметил Карасев. По его мнению, вполне возможна эскалация и "взвинчивание ядерных ставок".Эксперт добавил, что у Европы нет сухопутных сил для ведения боевых действий, возможно, развитие ВПК позволит предоставить Киеву достаточное количество снарядов через год.Могут распаковать "молдавский кейс", предположил Карасев. Он напомнил, что французы оккупировали Одессу в 1919 году. Но сейчас Европе надо подготовиться, укрепить свой ВПК и тогда уже втягивать Россию в длительный — на десятилетия — конфликт, подобный ближневосточному.Карасев отметил, что Россия ведет войну не за территории, но за пространство — именно за то, чтобы Украина не вошла в евроатлантическое пространство, прежде всего в НАТО. Цель — не допустить выхода НАТО к границам России. И с этой точки зрения для Москвы важно зафиксировать такой результат - Украина вне НАТО и не имеет баз НАТО на своей территории.Поэтому "корейский" вариант Россию вряд ли устроит, считает политолог. По его словам, если Киев откажется от вступления в НАТО, согласится на нейтральный статус, то конфликт может быть завершен. Но пойдут ли на это украинские политики?Во всяком случае, для Киева закончилась эпоха, когда можно было рассчитывать, с одной стороны, на решение всех вопросов западными покровителями, с другой, на почти бесплатный газ из России и пр. По словам Карасева, "такого не будет уже, учитесь жить по-взрослому".По мнению украинского политолога Андрея Ермолаева, чтобы не попасть по результатам конфликта в русское пространство, Украина должна как можно быстрее вписаться в "европейский мир", и сделать это надо быстро.В Европе сейчас начинаются выборные кампании, потому задача украинской дипломатии сделать так, чтобы тема "Украина в ЕС" стала на этих выборах если не главной, то одной из главных, считает эксперт.Впрочем, не все на Украине очарованы "европейским миром". Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что на Украине "нет понимания того, что в ЕС берут сильных партнеров, которые могут усилить ЕС, а не ослабить", берут страны, которые могут встроиться в европейские цепочки добавленной стоимости.Но для украинцев вступление в ЕС стало своеобразным карго-культом: вот вступим — и наступит благоденствие. Это изначально ошибочно, считает эксперт. По его словам, на самом деле именно этот карго-культ и привел страну к нынешнему плачевному состоянию. Украина теряет экономическую сложность и ради достижения этой мифической цели (вступление в ЕС) может "упроститься до вообще примитивного состояния".

https://ukraina.ru/20240311/1053797146.html

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Сергей Зуев

украина, россия, европа, эммануэль макрон, руслан бортник, вадим карасев, нато, ес, иностранный легион, эксклюзив