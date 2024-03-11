https://ukraina.ru/20240311/1053799703.html

"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском

"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском - 11.03.2024 Украина.ру

"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском

К западу от Авдеевки ВС РФ без спешки, не прерывая своих наступательных действий, продавливают противника с нескольких сторон. На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-11T04:50

2024-03-11T04:50

2024-03-11T04:50

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Российские военные проломили мощнейший укрепрайон в Авдеевке. И дальше подобных фортификационных и инженерных надежных сооружений у ВСУ просто нет, их не простроили, рассказал обозреватель.Поэтому под Авдеевкой ВС РФ без спешки, не останавливаясь, не прерывая своих наступательных действий, а не широкомасштабного наступления, продавливают противника с нескольких сторон. Российские военные продвигаются "на плечах противника", отметил эксперт.На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. В Купянске, по правобережью и по левобережью, где противник еще удерживает плацдарм и пытается контратаковать в сторону Синьковки, активно работают ВКС, которые используют ФАБы и РСЗО, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240309/1053791498.html

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