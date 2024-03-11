"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском - 11.03.2024 Украина.ру
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"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском - 11.03.2024 Украина.ру
"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
К западу от Авдеевки ВС РФ без спешки, не прерывая своих наступательных действий, продавливают противника с нескольких сторон. На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-11T04:50
2024-03-11T04:50
новости
россия
авдеевка
купянск
геннадий алехин
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всу
вс рф
днр
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Российские военные проломили мощнейший укрепрайон в Авдеевке. И дальше подобных фортификационных и инженерных надежных сооружений у ВСУ просто нет, их не простроили, рассказал обозреватель.Поэтому под Авдеевкой ВС РФ без спешки, не останавливаясь, не прерывая своих наступательных действий, а не широкомасштабного наступления, продавливают противника с нескольких сторон. Российские военные продвигаются "на плечах противника", отметил эксперт.На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. В Купянске, по правобережью и по левобережью, где противник еще удерживает плацдарм и пытается контратаковать в сторону Синьковки, активно работают ВКС, которые используют ФАБы и РСЗО, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240309/1053791498.html
россия
авдеевка
купянск
днр
харьковская область
купянское направление
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новости, россия, авдеевка, купянск, геннадий алехин, вкс, всу, вс рф, днр, харьковская область, купянское направление, наступление
Новости, Россия, Авдеевка, Купянск, Геннадий Алехин, ВКС, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Харьковская область, Купянское направление, наступление

"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском

04:50 11.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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К западу от Авдеевки ВС РФ без спешки, не прерывая своих наступательных действий, продавливают противника с нескольких сторон. На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские военные проломили мощнейший укрепрайон в Авдеевке. И дальше подобных фортификационных и инженерных надежных сооружений у ВСУ просто нет, их не простроили, рассказал обозреватель.
Поэтому под Авдеевкой ВС РФ без спешки, не останавливаясь, не прерывая своих наступательных действий, а не широкомасштабного наступления, продавливают противника с нескольких сторон. Российские военные продвигаются "на плечах противника", отметил эксперт.
"Оборона к западу от Авдеевки не выстроена, поэтому [главком ВСУ Александр] Сырский туда кидает более-менее боеспособные части и затыкает дыры здоровыми мужиками 50-60 лет, которых набирают из теробороны. Не люблю этот термин, но в данном случае это пушечное мясо", - указал Алехин.
На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. В Купянске, по правобережью и по левобережью, где противник еще удерживает плацдарм и пытается контратаковать в сторону Синьковки, активно работают ВКС, которые используют ФАБы и РСЗО, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
Макрон и Шольц
9 марта, 15:59
Война ради мира и мир ради войны. Париж и Берлин хотят обманом принудить Москву к переговорамСамое удивительное, что сейчас приходится наблюдать в мировой политике, заключается в потугах Франции и Германии опередить другу друга в желании… повоевать с Россией. И ввести на ее территорию контингенты войск стран НАТО.
 
НовостиРоссияАвдеевкаКупянскГеннадий АлехинВКСВСУВС РФДНРХарьковская областьКупянское направлениенаступление
 
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