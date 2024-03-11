"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
К западу от Авдеевки ВС РФ без спешки, не прерывая своих наступательных действий, продавливают противника с нескольких сторон. На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские военные проломили мощнейший укрепрайон в Авдеевке. И дальше подобных фортификационных и инженерных надежных сооружений у ВСУ просто нет, их не простроили, рассказал обозреватель.
Поэтому под Авдеевкой ВС РФ без спешки, не останавливаясь, не прерывая своих наступательных действий, а не широкомасштабного наступления, продавливают противника с нескольких сторон. Российские военные продвигаются "на плечах противника", отметил эксперт.
"Оборона к западу от Авдеевки не выстроена, поэтому [главком ВСУ Александр] Сырский туда кидает более-менее боеспособные части и затыкает дыры здоровыми мужиками 50-60 лет, которых набирают из теробороны. Не люблю этот термин, но в данном случае это пушечное мясо", - указал Алехин.
На Харьковском направлении нет широкомасштабных действий, но там идет мощная огневая подготовка со стороны армии РФ. В Купянске, по правобережью и по левобережью, где противник еще удерживает плацдарм и пытается контратаковать в сторону Синьковки, активно работают ВКС, которые используют ФАБы и РСЗО, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
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