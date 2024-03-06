https://ukraina.ru/20240306/1053716503.html

Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова

Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова - 06.03.2024 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова

Журнал Минобороны РФ "Военная мысль" опубликовал статью, авторы которой утверждают, что нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнется с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

2024-03-06T06:00

2024-03-06T06:00

2024-03-06T06:00

интервью

всу

нато

харьков

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рсзо

чугуев

белгород

шебекинский район

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Для этих целей военные на Западе обсуждают создание воинских формирований нового типа — так называемых объединенных оперативных формирований (ООФ).Вооруженные силы западных стран не представляют собой боеспособную часть армейского механизма НАТО, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Геннадий Тимофеевич, располагает ли Запад достаточным количеством вооружений для создания оперативных формирований, необходимых для нападения на Россию?– В Европе, пожалуй, только поляки представляют из себя более-менее боеспособную армию. В других странах НАТО свои вооруженные силы представляют не совсем боеспособную часть армейского механизма.Всю аналитику, все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать, с одной стороны, настороженно, с другой стороны, делить все пополам и просто принять к сведению.Вы представляете, что нужно сделать, чтобы создать такой мощный механизм по выполнению этих задач, которые написаны в этом авторитетном издании? Это целый комплекс сложнейших вопросов. У них переброска одной дивизии или полка занимает несколько месяцев и об этом уже трубят во все колокола. С прохладцей к этой идее не нужно относиться. Но это процесс не одного дня, не одного месяца и не одного года.– Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что российские военные не позволили закрепиться ВСУ на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после их бегства из авдеевского узла. Чем обеспечивается продвижение российской армии?– Мы проломили такой сумасшедший укрепрайон в Авдеевке, а подобных фортификационных, инженерных надежных сооружений дальше у них просто нет. Поэтому мы не спеша, не останавливаясь, не прерывая своих наступательных действий, а не широкомасштабного наступления, продавливаем там с нескольких сторон. И на плечах противника идем туда.Оборона к западу от Авдеевки не выстроена, поэтому Сырский туда кидает более-менее боеспособные части и затыкает дыры здоровыми мужиками 50-60 лет, которых набирают из теробороны. Не люблю этот термин, но в данном случае это пушечное мясо.– В последнее время нет сообщений о новостях с Купянского направления. Что там сейчас происходит?– Я бы не сказал, что нет новостей с Купянского направления. Купянский участок фронта, Белгородское приграничье и так называемая серая зона между Белгородским приграничьем и городом Харьковом. Все это я бы назвал Харьковским направлением.Там нет широкомасштабных действий, но там идет сумасшедшая огневая подготовка с нашей стороны. И по Купянску, по правобережью, по левобережью, где еще противник удерживает плацдарм и пытается контратаковать в сторону Синьковки. Там активно работает наша ВКС, которые используют ФАБы, РСЗО.Сейчас фактически Харьков стал рукавом, куда прибывают боеспособные подразделения из других регионов Украины, там же проходят переформирование потрепанные части с фронта. А также туда передислоцировались наемники с Западной Украины, несмотря на что их уже уничтожено много и особенно на Харьковском направлении.Населенные пункты Харьковской области фактически стали филиалами Яворовского полигона и бывшего Львовского высшего военно-политического училища, который я заканчивал свое время, сейчас там академия Сагайдачного.В Харькове было пять военных училищ, плюс академия ПВО имени Говорова, бывшее училище МВД, сейчас это Национальная гвардия. Каждое это училище имело хороший учебный центр. Что такое учебный центр? Вот это тот же полигон, тоже стрельбище, казармы, парк боевой техники. И они сейчас используют эти учебные центры в различных местах Харьковской области, возле Чугуева, возле Великого Бурлука, в районе Богодухова, Золочева.И туда мы наносим удары. Таким образом мы выполняем фактически две задачи. Сначала уничтожаются штабы и места формирования новых бригад, новых батальонов, которые Сырский там формирует. А с другой стороны, нанося эти удары, мы расшатываем их управление этими частями, подразделениями, которые действуют на Харьковском направлении.По последней информации, вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, наша артиллерия очень удачно получила четкие разведданные. И уничтожила диверсионно-разведывательную группу до 30 человек и несколько единиц техники. Выжившие рассеялись по лесам.Постоянно наносим туда удары, но противника огрызается. Под огонь попадают Грайворонский, Шебекинский и Белгородский районы. Они наносят удары с помощью ствольной артиллерии, минометов, а также дроны-камикадзе, как майские жуки в небе летают.Вот такая ситуация напряженная, но ПВО и наши огневые наземные средства действуют хорошо. И, кстати, сейчас еще такой момент. Если раньше ударные вертолеты все время действовали в основном на Купянском участке фронта, то теперь они действуют и на Белгородском приграничье. Это могут видеть все жители и при границе и самого Белгорода.- Какие нас события ожидают в ближайшие месяцы на фронте СВО? Повторятся ли где-либо такие же штурмы, как это было в Авдеевке?- Никто на 100% не знает, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ни один блогер, ни один военкор, ни один аналитик. Это туман войны. Но на Харьковском направлении лобового штурма, на мой взгляд, не будет. Как это будет происходить в дальнейшем покажет время. Но то, что активность на Харьковском направлении будет возрастать, так же как и на Запорожском и на Донбасском, это безусловно.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240305/1053713739.html

https://ukraina.ru/20240305/1053710381.html

харьков

авдеевка

чугуев

белгород

шебекинский район

яворовский полигон

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, нато, харьков, авдеевка, пво, рсзо, чугуев, белгород, шебекинский район, яворовский полигон