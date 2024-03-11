https://ukraina.ru/20240311/1053799074.html

Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России

Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России - 11.03.2024 Украина.ру

Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России

В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. Все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать настороженно, делить все пополам и просто принять к сведению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-11T04:10

2024-03-11T04:10

2024-03-11T04:10

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геннадий алехин

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ракетный удар

вс рф

война

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Ранее журнал Минобороны РФ "Военная мысль" опубликовал статью, авторы которой утверждают, что нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая может начаться с одного быстрого удара и нескольких ракетно-авиационных.В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. В других странах НАТО собственные вооруженные силы представляют не совсем боеспособные армейские части, рассказал обозреватель.Чтобы наладить мощный механизм по выполнению таких задач, которые написаны в этом авторитетном издании, странам НАТО нужно сделать многое. Для это им придется решать целый комплекс сложнейших вопросов, сообщил эксперт.Переброска одной дивизии или полка НАТО занимает несколько месяцев, а об этом уже "трубят во все колокола". В РФ нужно хладнокровно относиться к такой идее. Это процесс не одного дня, не одного месяца и не одного года, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240309/1053787819.html

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новости, россия, европа, запад, геннадий алехин, нато, всу, ракетный удар, вс рф, война, угроза