Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. Все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать настороженно, делить все пополам и просто принять к сведению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее журнал Минобороны РФ "Военная мысль" опубликовал статью, авторы которой утверждают, что нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая может начаться с одного быстрого удара и нескольких ракетно-авиационных.
В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. В других странах НАТО собственные вооруженные силы представляют не совсем боеспособные армейские части, рассказал обозреватель.
"Всю аналитику, все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать, с одной стороны, настороженно, с другой стороны, делить все пополам и просто принять к сведению", - отметил Алехин.
Чтобы наладить мощный механизм по выполнению таких задач, которые написаны в этом авторитетном издании, странам НАТО нужно сделать многое. Для это им придется решать целый комплекс сложнейших вопросов, сообщил эксперт.
Переброска одной дивизии или полка НАТО занимает несколько месяцев, а об этом уже "трубят во все колокола". В РФ нужно хладнокровно относиться к такой идее. Это процесс не одного дня, не одного месяца и не одного года, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
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