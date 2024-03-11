Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России - 11.03.2024 Украина.ру
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Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России - 11.03.2024 Украина.ру
Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. Все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать настороженно, делить все пополам и просто принять к сведению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-11T04:10
2024-03-11T04:10
новости
россия
европа
запад
геннадий алехин
нато
всу
ракетный удар
вс рф
война
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Ранее журнал Минобороны РФ "Военная мысль" опубликовал статью, авторы которой утверждают, что нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая может начаться с одного быстрого удара и нескольких ракетно-авиационных.В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. В других странах НАТО собственные вооруженные силы представляют не совсем боеспособные армейские части, рассказал обозреватель.Чтобы наладить мощный механизм по выполнению таких задач, которые написаны в этом авторитетном издании, странам НАТО нужно сделать многое. Для это им придется решать целый комплекс сложнейших вопросов, сообщил эксперт.Переброска одной дивизии или полка НАТО занимает несколько месяцев, а об этом уже "трубят во все колокола". В РФ нужно хладнокровно относиться к такой идее. Это процесс не одного дня, не одного месяца и не одного года, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, европа, запад, геннадий алехин, нато, всу, ракетный удар, вс рф, война, угроза
Новости, Россия, Европа, Запад, Геннадий Алехин, НАТО, ВСУ, ракетный удар, ВС РФ, война, угроза

Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России

04:10 11.03.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© NATO
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В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. Все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать настороженно, делить все пополам и просто принять к сведению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее журнал Минобороны РФ "Военная мысль" опубликовал статью, авторы которой утверждают, что нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая может начаться с одного быстрого удара и нескольких ракетно-авиационных.
В Европе только польская армия представляет из себя более-менее боеспособные силы. В других странах НАТО собственные вооруженные силы представляют не совсем боеспособные армейские части, рассказал обозреватель.
"Всю аналитику, все прогнозы авторитетных западных изданий нужно воспринимать, с одной стороны, настороженно, с другой стороны, делить все пополам и просто принять к сведению", - отметил Алехин.
Чтобы наладить мощный механизм по выполнению таких задач, которые написаны в этом авторитетном издании, странам НАТО нужно сделать многое. Для это им придется решать целый комплекс сложнейших вопросов, сообщил эксперт.
Переброска одной дивизии или полка НАТО занимает несколько месяцев, а об этом уже "трубят во все колокола". В РФ нужно хладнокровно относиться к такой идее. Это процесс не одного дня, не одного месяца и не одного года, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 08:12
Выбрана война. О новых планах Запада на УкраинеВсё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.
 
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