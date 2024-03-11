Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки - 11.03.2024 Украина.ру
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Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки - 11.03.2024 Украина.ру
Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
Стратегическая задача ВС РФ на авдеевском направлении остается неизменной. Российским бойцам надо занимать Красноармейск (Покровск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T04:20
2024-03-11T04:20
новости
вс рф
авдеевка
днр
всу
сво
оборона
наступление
укрепления
алексей самойлов
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино – Северное и продолжает их теснить.На этом направлении противник создал определенные оборонительные рубежи в шахматном порядке и в дальнейшем ВСУ будут перескакивать с одной линии укреплений на вторую, рассказал политолог.Стратегическая задача ВС РФ на этом направлении остается неизменной. Российским бойцам надо занимать Красноармейск (Покровск), указал специалист. Украина продолжит использовать свое население как живой щит, поэтому нужно готовиться к новым "театрам в Буче" и повторению мариупольского сценария, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, авдеевка, днр, всу, сво, оборона, наступление, укрепления, алексей самойлов
Новости, ВС РФ, Авдеевка, ДНР, ВСУ, СВО, оборона, наступление, укрепления, Алексей Самойлов

Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки

04:20 11.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Стратегическая задача ВС РФ на авдеевском направлении остается неизменной. Российским бойцам надо занимать Красноармейск (Покровск). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино – Северное и продолжает их теснить.
На этом направлении противник создал определенные оборонительные рубежи в шахматном порядке и в дальнейшем ВСУ будут перескакивать с одной линии укреплений на вторую, рассказал политолог.
"Да, это не Авдеевка, но это позволяет им так или иначе закрепиться в чистом поле. Города оттуда тоже никуда не исчезли. Там сейчас тоже создаются укрепрайоны. Поэтому мы их постепенно будем оттуда выдавливать", - отметил Самойлов.
Стратегическая задача ВС РФ на этом направлении остается неизменной. Российским бойцам надо занимать Красноармейск (Покровск), указал специалист. Украина продолжит использовать свое население как живой щит, поэтому нужно готовиться к новым "театрам в Буче" и повторению мариупольского сценария, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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