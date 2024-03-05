https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html

Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США

Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США - 05.03.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США

Издаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов

2024-03-05T15:44

2024-03-05T15:44

2024-03-05T15:44

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Года полтора назад известный российский политолог Сергей Караганов говорил, что Москва должна подняться по ступеням ядерной эскалации и пригрозить Вашингтону превентивным ударом по американским сателлитам в Европе (например, по Польше). Тогда это предложение прозвучало дико. Но, учитывая, как сейчас меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, нам стоит начать обсуждать этот вариант хотя бы на экспертном уровне, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Николаевич, насколько я понимаю, под этим вероятным противником Минобороны имеет в виду страны НАТО. Учитывая опыт двух лет СВО, в состоянии ли Альянс проводить такого рода операции и в состоянии ли мы им противостоять?- Конечно, НАТО в состоянии проводить такого рода операции. Вопрос только в масштабе.Мы же помним, как был потоплен крейсер "Москва", как были сбиты наши самолеты ДРЛО, как были повреждены наши БДК на Черном море.Тренировки у НАТО проходят регулярно. Недавно у них снова состоялись учения. Поэтому такая скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. У них такой опыт есть. И у них для этого есть все технические средства.Первое. У них есть средства аэрокосмической разведки. Это глобальная разведка, которая в состоянии определять места расположения критически важных объектов военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры.Второе. У них есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые сейчас на слуху (StormShadow, SCALP, Taurus). У них есть американские ракеты наземного и воздушного базирования.- Сейчас постепенно идут разговоры о том, что Украине могут передать "Томагавки".- Совершенно верно.Короче говоря, у НАТО есть все средства разведки над водной поверхностью и все средства поражения. Они эффективны. Мы это испытали на себе. Вопрос лишь в том, будут ли они в случае войны с Россией использовать только конвенциальное оружие.- Наверное, это зависит от того, какую цель они ставят.- Теоретически они могут поставить своей целью ту самую термоядерную войну в Европе.Это очень плохо, потому что нам придется поражать территорию европейских государств, где мы зафиксируем позиционные районы самолетов или военно-морских объектов, откуда запускаются эти ядерные боеприпасы.А вот будем ли мы поражать центры принятия решений в самой Америке? Это большой вопрос. К сожалению, на него сейчас ответить очень сложно.Со стороны европейских политиков сейчас звучат следующие утверждения: "Путин не посмеет, Путин не сможет, Путин блефует". То есть они поднимают ставки и пытаются довести ситуации до критической стадии, когда все-таки кто-то моргнет первым.- Что нам с этим делать?- Года полтора назад известный российский политолог Сергей Караганов говорил, что Москва должна подняться по ступеням ядерной эскалации и пригрозить Вашингтону превентивным ударом по американским сателлитам в Европе (например, по Польше). Тогда это предложение прозвучало дико. Но, учитывая, как сейчас меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, нам стоит начать обсуждать этот вариант хотя бы на экспертном уровне.У нас есть, чем напугать Запад.Если мы на это пойдем, то тут мы должны учитывать две вещи.Первое. Нам надо, чтобы наше население было готово и к такому повороту войну. Я понимаю, что мои слова на первый взгляд прозвучат дико. Но мы же видим, что сейчас делает Запад. Поэтому я считаю, что этот сценарий надо прорабатывать на экспертном уровне, подготовив к этому общественное мнение в России.Может быть, в какой-то степени наш настрой услышат на той стороне. Да, особенности западных властей таковы, что они оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве. Но нам придется обсуждать самые радикальные сценарии.Второе. В этих обсуждениях нам важно не перегнуть палку и не пойти на поводу у западных провокаторов. Может быть, они умышленно делают такой поворот в своей риторике, чтобы отвлечь внимание своего населения на угрозу "ядерной войны со страшной Россией". Мол, обнищать – это не самое страшное. Страшнее умереть от поражения ядерными зарядами с российской территории. Нам на это повестись нельзя.Резюмирую. Ужесточая риторику, у Запада могут быть две цели. Либо они действительно находятся в безвыходной ситуации, и поэтому всерьез говорят о войне. Либо они пытаются отвлечь внимание своего собственного возмущенного населения, которое нищает прямо на глазах. В принципе, одно не исключает другого.- В случае таких внезапных ударов со стороны НАТО нельзя не учитывать размер российской территории. Она вроде бы большая, но все основные военные объекты у нас находятся в западной части страны. Будем ли мы менять их расположения?- Это зависит от того, о каких военных объектах идет речь.Понятно, что нам нет смысла держать на Урале крупные соединения сухопутных войск в том количестве и качестве, в котором они используются в зоне СВО.Но у нас есть стратегические объекты, такие как РВСН. У нас объекты дальнего обнаружения, которые могут находиться где-то на островах. Кстати, наш узел связи с атомными подводными лодками находится в Белоруссии. Их надо распределить так, чтобы уменьшить вероятность их поражения в результате неожиданного удара или диверсии. И география позволяет нам максимально эффективно использовать виды электромагнитного излучения, по которым они работают.А каких-то значимых перемещений на случай массированной ракетной атаки НАТО я сейчас не предвижу. Единственное, нам нужно будет максимально быстро переместить технику с заводов-производителей на базы, откуда они будут уходить в воинские части (Ленинградский танковый завод или "Уралвагонзавод"). С Комсомольска-на-Амуре самолеты будут доставляться в полуразобранном виде.У нас сейчас непрерывно производятся системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП (средство радиоэлектронного подавления). Все эти четыре вида вооружений будут размещаться в наиболее выгодных позиционных районах. В том числе на Дальнем Востоке и на Камчатке. Если речь пойдет о "Быстром глобальном ударе" (новая ядерная стратегия США, которую они приняли в 2020 году), мы будем размещать эти четыре вида вооружений поближе к Америке.Может быть, мы даже будем размещать там ОТРК с дальностью полета в 5-6 тысяч километров. Если мы будем контролировать берега Тихого океана, часть территории США может попасть под наш удар.О перемещениях военно-морских сил и подводного флота я ничего сказать не могу, потому что это совершенно закрытая епархия. Мало кто знает, что вообще там происходит. Но я думаю, что переведут в режим полной или повышенной боевой готовности.Парни, которые вдруг нацелились нас вот так быстренько взять и убить, все равно не будут жить в "счастливом мире", где нас нет. Большая вероятность, что они умрут первыми.Как говорил президент, мы попадем в рай, а они просто сдохнут."Хотят ли русские войны"? Нет, не хотим. Просто у нас есть четыре сокровенные задачи: голодного накорми, жаждущего напои, утопающего спаси, а обнаглевшего побей. Вот и все. Мы не мессии, как еврейский народ. Мы просто так живем.- Есть мнение, что в случае конвенциальной войны США и России в первый ее год будет идти дуэль между американской авиацией и российской ПВО, и только когда эти средства будут израсходованы, то стороны будут развиваться на земле. Так ли это?- Это зависит от того, насколько у обеих сторон будет готов военно-промышленный комплекс и насколько им хватит материально-технических запасов.Кроме того, в случае такой войны логистика сторон прервется или будет небезопасной. Поэтому надо учесть, насколько она будет защищена, потому что по ней в первую очередь будут нанесены удары.Грубо говоря, кто первый выдохнется и что из этого получится?Еще надо смотреть на позицию союзников США и России. У нас есть союзники вроде Китая и Северной Кореи. Их оружие совпадает с нашим по калибру, тактике применения и встраиванию в общую систему боевого управления. Они его нам предоставят.Конечно, США доминируют над нами в воздухе. Но готовы ли американцы так быстро умирать в большом количестве? Представьте, их самолеты полетели, и эти суперобученные летчики просто-напросто не вернулись с боевого задания. Один, два, три, десять, пятьдесят. Но это мы говорим про одноместные истребители. А если мы говорим про те же самые системы ДРЛО или летающие командные пункты. А если у них начнут тонуть корабли, на которых по 3,5 тысячи человек экипажа. Это же сколько похоронок придет в штат Аризона или дистрикт оф Коламбия?Готовы ли они к таким вещам? Если да, то во имя чего?- Сергей Шойгу заявил, что Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино – Северное и продолжает их теснить. Чего на этом направлении ждать дальше?- ВСУ будут перескакивать с одной линии укреплений на вторую. Все-таки противник создал определенные оборонительные рубежи в шахматном порядке. Там что-то есть. Да, это не Авдеевка, но это позволяет им так или иначе закрепиться в чистом поле. Города оттуда тоже никуда не исчезли. Там сейчас тоже создаются укрепрайоны. Поэтому мы их постепенно будем оттуда выдавливать.Наша стратегическая задача на этом направлении остается неизменной. Нам надо занимать Красноармейск (Покровск).Другое дело, что Украина будет использовать свое население как живой щит. Во-первых, у них нет сил и времени вывозить всех оттуда. Во-вторых, им это просто не надо. Им проще послать туда десяток отбитых журналистов, которые будут снимать трупы мирных жителей, еще неизвестно, кем убитых.Так что нам предстоит готовиться к новым "театрам в Буче" и повторению мариупольского сценария.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, нато, запад, авиация, пво, ядерное оружие, сво