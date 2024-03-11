"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053767814.html
"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации - 11.03.2024 Украина.ру
"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
Учитывая, как меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, России стоит на экспертном уровне обсудить эскалацию конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T03:20
2024-03-11T03:20
новости
россия
украина
самойлов
нато
запад
ядерная угроза
война
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg
Если Россия инициирует обсуждение данного вопроса, то необходимо будет подготовить российское население в том числе и к такому повороту вооруженного конфликта, добавил эксперт. Может быть, в определенной степени настрой РФ услышат "на той стороне". Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве". Но в сложившейся ситуации придется обсуждать самые радикальные сценарии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240307/1053751413.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bcbe8a2d62e0b014f2ed3f94fdb87789.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, самойлов, нато, запад, ядерная угроза, война, эксперты
Новости, Россия, Украина, Самойлов, НАТО, Запад, ядерная угроза, война, эксперты

"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации

03:20 11.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
Учитывая, как меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, России стоит на экспертном уровне обсудить эскалацию конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если Россия инициирует обсуждение данного вопроса, то необходимо будет подготовить российское население в том числе и к такому повороту вооруженного конфликта, добавил эксперт.
"Я понимаю, что мои слова на первый взгляд прозвучат дико. Но мы же видим, что сейчас делает Запад. Поэтому я считаю, что этот сценарий надо прорабатывать на экспертном уровне, подготовив к этому общественное мнение в России", - указал Самойлов.
Может быть, в определенной степени настрой РФ услышат "на той стороне". Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве". Но в сложившейся ситуации придется обсуждать самые радикальные сценарии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
7 марта, 04:35
Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском креслеЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам, 62-летняя Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил 5 марта глава американского внешнеполитического ведомства. Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу на президентских праймериз в большинстве штатов
 
НовостиРоссияУкраинаСамойловНАТОЗападядерная угрозавойнаэксперты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
05:10ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
05:10"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
05:00Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
04:50"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
04:40Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
04:30"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
04:20Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
04:10Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
04:00"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
03:50Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
03:40"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
03:30Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
03:20"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
03:10Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
03:00Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
18:30Легенда об украинском Робин Гуде
18:20Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:18Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
Лента новостейМолния