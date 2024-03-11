"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Учитывая, как меняется международная обстановка и риторика лидеров стран НАТО, России стоит на экспертном уровне обсудить эскалацию конфликта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если Россия инициирует обсуждение данного вопроса, то необходимо будет подготовить российское население в том числе и к такому повороту вооруженного конфликта, добавил эксперт.
"Я понимаю, что мои слова на первый взгляд прозвучат дико. Но мы же видим, что сейчас делает Запад. Поэтому я считаю, что этот сценарий надо прорабатывать на экспертном уровне, подготовив к этому общественное мнение в России", - указал Самойлов.
Может быть, в определенной степени настрой РФ услышат "на той стороне". Особенности западных властей таковы, что они "оторваны от реальности и живут в своем смысловом пространстве". Но в сложившейся ситуации придется обсуждать самые радикальные сценарии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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