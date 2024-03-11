"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации

Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, 62-летняя Виктория Нуланд в ближайшие недели уйдет в отставку, сообщил 5 марта глава американского внешнеполитического ведомства. Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу на президентских праймериз в большинстве штатов