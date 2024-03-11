Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе

Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б

В США 5 марта (в ночь на 6 марта по российскому времени) прошли праймериз демократов и республиканцев. Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу в большинстве штатов. Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует выйти из президентской гонки.