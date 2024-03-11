Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053765252.html
Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе - 11.03.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
Теоретически страны НАТО могут поставить своей целью развязать термоядерную войну в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T03:10
2024-03-11T03:10
новости
нато
россия
война
европа
ракеты
вооружение
сша
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/05/1014360559_0:165:2860:1774_1920x0_80_0_0_f937a92047ed33c92f602c02e86d73cd.jpg.webp
Тренировки у НАТО проходят регулярно, недавно у них снова состоялись учения. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция НАТО против РФ вполне возможна. У Альянса есть такой опыт и все необходимые технические средства, рассказал политолог.Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, добавил он.Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240307/1053749437.html
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/05/1014360559_188:0:2748:1920_1920x0_80_0_0_872ac2cbad87fd7a5c8bc018d77593c0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, россия, война, европа, ракеты, вооружение, сша, самолет
Новости, НАТО, Россия, война, Европа, ракеты, вооружение, США, самолет

Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе

03:10 11.03.2024
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Public Domain
Читать в
Теоретически страны НАТО могут поставить своей целью развязать термоядерную войну в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Тренировки у НАТО проходят регулярно, недавно у них снова состоялись учения. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция НАТО против РФ вполне возможна. У Альянса есть такой опыт и все необходимые технические средства, рассказал политолог.
"Теоретически они (страны НАТО. - ред.) могут поставить своей целью ту самую термоядерную войну в Европе. Это очень плохо, потому что нам придется поражать территорию европейских государств, где мы зафиксируем позиционные районы самолетов или военно-морских объектов, откуда запускаются эти ядерные боеприпасы", - отметил Самойлов.
Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, добавил он.
Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
7 марта, 03:20
Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план БВ США 5 марта (в ночь на 6 марта по российскому времени) прошли праймериз демократов и республиканцев. Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу в большинстве штатов. Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует выйти из президентской гонки.
 
НовостиНАТОРоссиявойнаЕвропаракетывооружениеСШАсамолет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
05:10ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
05:10"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
05:00Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
04:50"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
04:40Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
04:30"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
04:20Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
04:10Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
04:00"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
03:50Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
03:40"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
03:30Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
03:20"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
03:10Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
03:00Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
18:30Легенда об украинском Робин Гуде
18:20Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:18Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
Лента новостейМолния