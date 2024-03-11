Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
© Фото : Public Domain
© Фото : Public Domain
Теоретически страны НАТО могут поставить своей целью развязать термоядерную войну в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Тренировки у НАТО проходят регулярно, недавно у них снова состоялись учения. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция НАТО против РФ вполне возможна. У Альянса есть такой опыт и все необходимые технические средства, рассказал политолог.
"Теоретически они (страны НАТО. - ред.) могут поставить своей целью ту самую термоядерную войну в Европе. Это очень плохо, потому что нам придется поражать территорию европейских государств, где мы зафиксируем позиционные районы самолетов или военно-морских объектов, откуда запускаются эти ядерные боеприпасы", - отметил Самойлов.
Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, добавил он.
Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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