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Западное радушие для украинских мигрантов закончилось - Шеслер

Западное радушие для украинских мигрантов закончилось - Шеслер - 26.08.2026 Украина.ру

Западное радушие для украинских мигрантов закончилось - Шеслер

Государства ЕС сокращают помощь приехавшим с Украины и подают чёткий сигнал намеревающимся приехать. Об этом 26 августа рассказала изданию "Взгляд" политолог Лариса Шеслер

2026-08-26T18:30

2026-08-26T18:30

2026-08-26T18:30

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По её сведениям, странами ЕС в 2022 году при введении особых мер поддержки беженцев с Украины делался расчёт на завершение СВО в течение нескольких лет, после чего люди вернутся домой и траты на них сократятся."Однако сейчас совершенно очевидно, что они не собираются на родину. Более того, число украинцев, ищущих убежище за рубежом, только растет", – отметила Шеслер.Сейчас ряд государств Европы значительно сокращают помощь украинским беженцам. В частности, в ФРГ им предоставляли пособия и оплачивали жилье, а сейчас эти меры урезаются."Перебравшиеся в Польшу украинцы с 2024 года практически ничего не получали – за исключением разве что пособий для несовершеннолетних и льгот на медицинскую помощь", – рассказала Шеслер.Она считает, что причиной значительного сокращения помощи украинцам в ЕС является сложная экономическая ситуация. Такие решения также являются сигналом потенциальным мигрантам."Евросоюз выделяет десятки миллиардов евро на военную и финансовую поддержку Украины. Но при этом еврочиновники не заинтересованы в том, чтобы граждане республики уезжали из своей страны. Сокращение пособий призвано создать определенный финансовый барьер для тех, кто хочет покинуть дом", – пояснила она.Шеслер обратила внимание на распространённость нового подхода к потенциальным иммигрантам с Украины."Дело в том, что многие государства урезают программы помощи. Более того, в США, например, планируют лишить статуса беженца 200 тыс. украинцев. Таким образом, украинцам не приходится рассчитывать на радушный прием", – заметила она.По её мнению, украинцы не захотят возвращаться и домой."Люди слишком много потратили на то, чтобы выехать из страны. Более того, они понимают, что на Украине ситуация ухудшается: ближайшая зима будет очень тяжелой", – констатировала Шеслер. По её прогнозу, уехавшие с Украины предпочтут нищенствовать на чужбине, нежели возвращаться в украинскую катастрофу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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