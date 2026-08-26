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ФАБы разнесли пункт управления БПЛА: эксперт о том, как ВС РФ громят врага под Волчанском

ФАБы разнесли пункт управления БПЛА: эксперт о том, как ВС РФ громят врага под Волчанском - 26.08.2026 Украина.ру

ФАБы разнесли пункт управления БПЛА: эксперт о том, как ВС РФ громят врага под Волчанском

Под Волчанском не стихают встречные бои — российская авиация накрыла скопление 475-го штурмового полка ВСУ, а удары по железной дороге лишают врага снабжения. В Приколотном двумя ФАБами уничтожен пункт управления БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-26T18:04

2026-08-26T18:04

2026-08-26T18:00

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Комментируя ситуацию на Волчанском участке, Алехин сообщил о встречных боях и ударах по логистике.Обозреватель отметил, что на Волчанском участке не прекращаются встречные бои в районе сел Шевченково и Петропавловка, в Васильевке и на северных окраинах Ольховатки."В Приколотном двумя ФАБами уничтожен пункт управления БПЛА" , — добавил он. "По данным источников, в Малой Волчьей и соседних селах замечены свежие силы украинских дроноводов", — пояснил эксперт.По словам Алехина, ВС России усиливают удары по логистике противника. "Наши огневые средства поражения наращивают удары по железнодорожной инфраструктуре и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ", — подчеркнул он.Алехин также сообщил, что противник попытался сосредоточить большое количество личного состава 475-го отдельного штурмового полка в районе Сосновки, чтобы нанести удар во фланг. Однако скопление живой силы было выявлено разведкой и уничтожено ударами российской авиации, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.Киевский режим пытается перегрузить российскую ПВО волновыми атаками дронов. Противостоять этому способна лишь эшелонированная система ПВО с едиными региональными пунктами управления. Подробнее об этом — в материале "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.

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