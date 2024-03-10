https://ukraina.ru/20240310/1053795243.html

Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину

Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину - 10.03.2024 Украина.ру

Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину

США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. Такое мнение высказал сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для издания The American Conservative

2024-03-10T10:08

2024-03-10T10:08

2024-03-10T10:08

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"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", — заявил американский сенатор.Ли полагает, что европейские страны-участницы альянса не имеют право втягивать США в конфликт, который может стать ядерным, из-за такого государства, как Украина."Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, неподотчетными ни одной стране или ее гражданам", — считает Ли.По мнению сенатора, НАТО не должен даже рассматривать кандидатуру Украины, так как эта страна ни по каким параметрам не соответствует членству в организации.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину.

https://ukraina.ru/20240308/1053775900.html

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новости, украина, сша, нато, войска, третья мировая война