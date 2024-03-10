Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину - 10.03.2024 Украина.ру
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Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину
Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину - 10.03.2024 Украина.ру
Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину
США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. Такое мнение высказал сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для издания The American Conservative
2024-03-10T10:08
2024-03-10T10:08
новости
украина
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нато
войска
третья мировая война
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"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", — заявил американский сенатор.Ли полагает, что европейские страны-участницы альянса не имеют право втягивать США в конфликт, который может стать ядерным, из-за такого государства, как Украина."Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, неподотчетными ни одной стране или ее гражданам", — считает Ли.По мнению сенатора, НАТО не должен даже рассматривать кандидатуру Украины, так как эта страна ни по каким параметрам не соответствует членству в организации.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину.
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новости, украина, сша, нато, войска, третья мировая война
Новости, Украина, США, НАТО, войска, третья мировая война

Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину

10:08 10.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. Такое мнение высказал сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для издания The American Conservative
"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", — заявил американский сенатор.
Ли полагает, что европейские страны-участницы альянса не имеют право втягивать США в конфликт, который может стать ядерным, из-за такого государства, как Украина.
"Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, неподотчетными ни одной стране или ее гражданам", — считает Ли.
По мнению сенатора, НАТО не должен даже рассматривать кандидатуру Украины, так как эта страна ни по каким параметрам не соответствует членству в организации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину.
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 11:53
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на УкраинуФранцузские военные не поедут на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню
 
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