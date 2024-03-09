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Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении
Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении - 09.03.2024 Украина.ру
Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении
Активность на Харьковском направлении в зоне СВО в ближайшее время будет нарастать. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
2024-03-09T07:00
2024-03-09T07:00
2024-03-09T07:00
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геннадий алехин
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"Никто на 100% не знает, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ни один блогер, ни один военкор, ни один аналитик. Это туман войны. Но на Харьковском направлении лобового штурма, на мой взгляд, не будет. Как это будет происходить в дальнейшем покажет время. Но то, что активность на Харьковском направлении будет возрастать, так же как и на Запорожском и на Донбасском, это безусловно", - заверил он.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, геннадий алехин, сво, война
Новости, Россия, Геннадий Алехин, СВО, война
Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении
Активность на Харьковском направлении в зоне СВО в ближайшее время будет нарастать. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.