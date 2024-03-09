https://ukraina.ru/20240309/1053739864.html

Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении

Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении - 09.03.2024 Украина.ру

Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении

Активность на Харьковском направлении в зоне СВО в ближайшее время будет нарастать. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

2024-03-09T07:00

2024-03-09T07:00

2024-03-09T07:00

новости

россия

геннадий алехин

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052700127_0:0:1242:698_1920x0_80_0_0_a1647d390a8f15a077aa329825d965e6.jpg.webp

"Никто на 100% не знает, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ни один блогер, ни один военкор, ни один аналитик. Это туман войны. Но на Харьковском направлении лобового штурма, на мой взгляд, не будет. Как это будет происходить в дальнейшем покажет время. Но то, что активность на Харьковском направлении будет возрастать, так же как и на Запорожском и на Донбасском, это безусловно", - заверил он.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, геннадий алехин, сво, война