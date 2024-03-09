Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении - 09.03.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении
Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении - 09.03.2024 Украина.ру
Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении
Активность на Харьковском направлении в зоне СВО в ближайшее время будет нарастать. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
2024-03-09T07:00
2024-03-09T07:00
новости
россия
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сво
война
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"Никто на 100% не знает, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ни один блогер, ни один военкор, ни один аналитик. Это туман войны. Но на Харьковском направлении лобового штурма, на мой взгляд, не будет. Как это будет происходить в дальнейшем покажет время. Но то, что активность на Харьковском направлении будет возрастать, так же как и на Запорожском и на Донбасском, это безусловно", - заверил он.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, геннадий алехин, сво, война
Новости, Россия, Геннадий Алехин, СВО, война

Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении

07:00 09.03.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
Читать в
Активность на Харьковском направлении в зоне СВО в ближайшее время будет нарастать. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"Никто на 100% не знает, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ни один блогер, ни один военкор, ни один аналитик. Это туман войны. Но на Харьковском направлении лобового штурма, на мой взгляд, не будет. Как это будет происходить в дальнейшем покажет время. Но то, что активность на Харьковском направлении будет возрастать, так же как и на Запорожском и на Донбасском, это безусловно", - заверил он.
Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияГеннадий АлехинСВОвойна
 
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