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Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья

Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья - 09.03.2024 Украина.ру

Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья

Вооруженные силы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) находятся в географически невыгодном положении, им будет тяжело отбиваться в случае наступления врага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2024-03-09T05:50

2024-03-09T05:50

2024-03-09T05:50

новости

ростислав ищенко

приднестровье

армия

молдавия

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На прошлой неделе депутата всех уровней ПМР обратились к России за помощью из-за тяжелого экономического положения и военно-политической угрозой со стороны Молдавии. По мнению Ищенко, сейчас Приднестровью нет реальной угрозы, армия Молдавии - "это не армия", она уступает по численности приднестровской в три раза. В случае опасности, добавил он, армия ПМР сможет мобилизовать 75-80 тысяч человек, в том числе обученный резерв, это достаточно серьезная военная сила, подытожил Ищенко.Полный текст интервью читайте здесь.

приднестровье

армия

молдавия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ростислав ищенко, приднестровье, армия, молдавия