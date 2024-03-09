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Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья
Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья - 09.03.2024 Украина.ру
Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья
Вооруженные силы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) находятся в географически невыгодном положении, им будет тяжело отбиваться в случае наступления врага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2024-03-09T05:50
2024-03-09T05:50
2024-03-09T05:50
новости
ростислав ищенко
приднестровье
армия
молдавия
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На прошлой неделе депутата всех уровней ПМР обратились к России за помощью из-за тяжелого экономического положения и военно-политической угрозой со стороны Молдавии. По мнению Ищенко, сейчас Приднестровью нет реальной угрозы, армия Молдавии - "это не армия", она уступает по численности приднестровской в три раза. В случае опасности, добавил он, армия ПМР сможет мобилизовать 75-80 тысяч человек, в том числе обученный резерв, это достаточно серьезная военная сила, подытожил Ищенко.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростислав ищенко, приднестровье, армия, молдавия
Новости, Ростислав Ищенко, Приднестровье, Армия, Молдавия
Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья
Вооруженные силы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) находятся в географически невыгодном положении, им будет тяжело отбиваться в случае наступления врага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
На прошлой неделе депутата всех уровней ПМР обратились к России за помощью из-за тяжелого экономического положения и военно-политической угрозой со стороны Молдавии.
По мнению Ищенко, сейчас Приднестровью нет реальной угрозы, армия Молдавии - "это не армия", она уступает по численности приднестровской в три раза.
"Да, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон. Но там сейчас особо некому нападать, ни с одной стороны, ни с другой стороны", - отметил политолог.
В случае опасности, добавил он, армия ПМР сможет мобилизовать 75-80 тысяч человек, в том числе обученный резерв, это достаточно серьезная военная сила, подытожил Ищенко.
Полный текст интервью читайте здесь
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