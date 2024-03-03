https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html

Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг

Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг - 03.03.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг

Да, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон.

2024-03-03T07:37

2024-03-03T07:37

2024-03-03T08:01

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Но там сейчас особо некому нападать, ни с одной стороны, ни с другой, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, депутаты всех уровней Приднестровья приняли декларацию, в которой запросили помощи у России. В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Пойдет ли теперь этот регион по пути Крыма и Донбасса?– В данный момент нет.– Просто до этого было много спекуляций, что власти Приднестровья скоро обратятся с просьбой включить республику в состав России.- Чтобы обращаться к России с подобного рода запросами, необходимо иметь с Россией открытую границу. Пока же России необходимо пробиваться к Приднестровью.Кроме того, необходимо действительно находиться в состоянии угрозы. Потому что на сегодняшний день Молдавия не нарушила никакие договоренности с Приднестровьем.Заявления Тирасполя о социально-гуманитарной и военно-политической угрозах – это абстракция. Например, Украина просит Запад передавать ей оружие, деньги и прислать войска. Это понятно. А что конкретно Приднестровье просит от России? Если мы выразим сочувствие, это будет помощь или не будет?Войска туда послать мы явно в данный момент не можем. Попросить Румынию, Молдавию или Украину, чтобы они их пропустили? Или силой пробиваться? Да, через Украину можно пробиваться силой. Но сейчас явно не самый подходящий момент, чтобы проводить штурмовые действия еще и через Днепр.Пока что у нас есть все возможности выиграть войну еще на левом берегу, потому что Украина сама туда отправляет все свои резервы в совершенно глухую для нее ситуацию. Там их можно спокойно уничтожить, а потом уже в Приднестровье уйти и разбираться, какую помощь, против кого, кому, когда и как мы будем оказывать. Когда граница с ним будет.Мне пока непонятен подобного рода запрос. И до этого постоянно носилось, что сейчас Приднестровье запросит у России присоединение. Но Россия даже никогда не признавала Приднестровье и сейчас не признает.– Россия ДНР/ЛНР тоже не признавала одно время, а потом признала и присоединила.– Сейчас Россия признает Приднестровье частью Молдавии. Очевидно, в таком варианте имеет смысл вначале задавать вопрос о признании независимости Приднестровья, а только потом о его включении в состав РФ.Россия признала Донбасс в феврале 2022 года, а присоединила в сентябре. Полгода прошло между признанием и присоединением. Если бы за эти полгода были бы реализованы Стамбульские договоренности, возможно, присоединения и не было бы.Да, было бы признание независимости, но вопрос с интеграцией в Россию зависел бы в том числе от того, насколько успешно решались бы все остальные вопросы с Украиной и Западом.И потом, признание Донбасса было обусловлено тем, что Украина постоянно нарушала Минские соглашения, обстреливала его и оказывала военное давление. Молдавия в отношении Приднестровья этого не делает. И Москва ни разу не заявляла, что Кишинев нарушает какие-то соглашения.Да, там есть Майя Санду, которая спит и видит втянуть Молдавию в Румынию, и ради этого готова пойти на развязывание военных действий. Но пока что у нее ничего не получается. Россия ни разу по этому поводу последнее время беспокойств не выражала. Никто не говорил, что там нарастают какие-то негативные тенденции.Опасность была очень серьезная в 2023 году, когда Украина буквально готовилась к атаке на Приднестровье.- Готова ли сейчас Украина атаковать Приднестровье?- Может быть, она бы и хотела. Но у нее все силы сейчас направлены на то, чтобы попытаться стабилизировать фронт под Авдеевкой, Марьинкой и Артемовском. Везде, где фронт кричит и рассыпается, потому что российская армия идет вперед. Откуда у нее сейчас силы для того, чтобы еще и Приднестровье атаковать?Да, у Приднестровья очень слабая армия. Но ВСУ постоянно ослабляли свою южную группировку, перебрасывая войска на левый берег. Теперь противник вряд ли имеет численный перевес над приднестровской группировкой. Тем более, Киеву надо удерживать протяженное русло от моря и до бывшей плотины Каховской ГЭС.Молдавская армия – это не армия. Она приднестровской уступает раза в три по численности. При том, что Приднестровье может мобилизовать до 75-80 тысяч человек. Тирасполь может поставить под ружье сразу обученный резерв. Это достаточно серьезная военная сила.Да, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон. Но там сейчас особо некому нападать, ни с одной стороны, ни с другой стороны.- Тогда почему вообще приднестровские политики начали раздувать этот кризис?- Возможно, они решили воспользоваться ситуацией по принципу "сейчас или никогда" – пока есть жесткое противостояние между Россией и Западом, попытаться прыгнуть в Россию. Но я не уверен, что Россия в ситуации, когда к Приднестровью надо пробиваться через подконтрольную Украину территорию, будет играть в подобного рода игры. Тем более, за Молдавией стоит Румыния, а Румыния не хочет воевать с Россией, точно так же, как не хочет Польша.Но у Румынии есть определенные внешнеполитические интересы. У нее есть определенные виды на Молдавию и на украинские территории (Южная Бессарабия и Северная Буковина).В Румынии сильны националистические движения, в том числе, выступающие за реставрацию Великой Румынии. Но Приднестровье не так интересует Бухарест. Он в принципе, готов был бы его отдать, но в обмен на соответствующие территории, на которые он претендует.В Молдавии румынофильские силы достаточно слабы. Но если на пустом месте разгорится конфликт вокруг Приднестровья, молдаване серьезно колебнутся в сторону Румынию. А румынам будет трудно им отказать, потому что тогда концепция "единого народа" полетит в тартарары. Националистические силы в Румынии сильны. Бухаресту не так просто будет от этого всего отбиться.Я не вижу никакого особого интереса сейчас у России педалировать ситуацию вокруг Приднестровья. Почему этим занялись приднестровские политики – может быть, они когда-нибудь расскажут о том.Более того, подобного рода абстрактное обращение позволяет врагам России выступить против нее: "Видите, Приднестровье само дестабилизирует ситуацию. Его ж никто пальцем не тронул, а оно Россию куда-то зовет".Учитывая, что это обращение не является четко сформулированной просьбой о конкретной помощи с указанием на конкретного противника и на конкретное нарушение договоренностей, гарантом которых бы выступала Россия, Москве непонятно, что с этим делать. А врагам России понятно, что с этим делать.Короче говоря, я правда не понимаю, с чего вдруг приднестровские политики так возбудились именно в данный момент. Почему не раньше? Если бы они это сделали летом 2023 года, я бы это понял. Тогда каждый день могла начаться война с нападением Украины на Приднестровье. У противника там действительно была сосредоточена достаточно мощная группировка, чтобы можно опасаться, что ты утром проснулся, а у тебя под окном уже украинские танки стоят.Приднестровье так географически невыгодно расположено, что армия просто не смогла бы успеть выйти из казарм. А постоянно находиться в полной боевой готовности и стоять с расчехленными пушками на границе она не может – ее тут же обвинят в провокации.Сейчас вроде бы никаких оснований для какого-то супербеспокойства не было. Ни разу я не видел информацию о том, что Украина сейчас стягивает войска к границе с Приднестровьем. О том, что с юга забирает, на север перебрасывает – было, а противоположно – не было.То, что Санду заинтересована в начале боевых действий, мы слышали не только в Приднестровье. Она и Гагаузию третирует, но это не вчера и не позавчера произошло.Пока что действия Санду реальную опасность представляют больше для молдавской оппозиции, чем для Приднестровья. Потому что она пыталась буквально в Молдавии произвести государственный переворот и помножить на ноль оппозицию. У нее даже этого не получилось.Молдавская армия, генералы и общество с Приднестровьем воевать не хотят. Но если Приднестровье выступит инициатором кризиса, то ситуация может измениться, в том числе, внутри молдавского общества.России, которая предпочитает, как можно быстрее погасить конфликт на Украине, не дав ему перерасти в европейскую войну, подобная инициатива сейчас ни ко времени.Нет у меня разумного объяснения для подобной инициативы. Может быть, я чего-то не знаю. Я же пользуюсь открытыми источниками информации. Мне разведка не докладывает. Но даже если исходить из заявлений российских политиков и дипломатов – ничего не предвещает и не предвещало скорой агрессии Молдавии в отношении Приднестровья.Не начинаются конфликты на пустом месте. Ничего не было, не было, а потом раз – и конфликт. Обычно заявления МИД поступают, или военные говорят о сосредоточении кого-то на границах, о наличии опасности. Сейчас ничего подобного не было.С точки зрения даже интересов Приднестровья, подождать, пока Россия свернет шею Украине, и потом уже выступать со своими заявлениями, было бы разумнее.- Может быть, в Приднестровье боятся, что Россия свернет шею Украине, а потом при переговорах об окончательном урегулировании о Приднестровье забудет?- Даже если это так, подобного рода заявлениями интерес России дополнительно не пробудить.Россия прекрасно помнит о Приднестровье. У нее есть несколько способов решить эту проблему. Но подобного рода несогласованное провоцирующее заявление вряд ли добавит Кремлю энтузиазма в пользу быстрого присоединения Приднестровья или активизации работы на этом направлении.Я не могу исключать, что где-то по тайным каналам это было как-то согласовано. Но все-таки, и люди, и государства ведут себя в схожих ситуациях схожими способами.Кремль никогда себя не ведет так, если бы у него была договоренность с кем-то о совместных действиях. Он для реализации этих договоренностей создает определенно информационно-политическое поле. Россия явно никакого поля не создавала. Никак не реагировала на всякие утечки информации о том, что Приднестровье собирается что-то там учинить. Наоборот, говорили о том, что, наверное, сейчас это не вовремя.Так что у меня пока нет позитивного, вдохновляющего и одухотворяющего ответа на вопрос о судьбе Приднестровья. Скорее я бы испытывал по этому поводу аккуратный скепсис.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html

https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, всу, молдавия, приднестровье, румыния, сво, донбасс