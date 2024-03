https://ukraina.ru/20240307/1053760876.html

Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки

Спустя почти месяц после того, как российская армия взяла под контроль Авдеевку, в западной прессе продолжают появляться новые детали того, как украинская армия спасалась из этого населенного пункта. Газета The New York Times (NYT) в опубликованном 6 марта материале отметила, что падение города было "жестким и стремительным"

Менее чем за неделюЖурналисты издания пообщались с военнослужащими ВСУ, которым удалось выбраться из Авдеевки живыми. По их словам, удары российской артиллерии и корректируемых бомб по позициям украинской армии были "беспощадными".Исход сражения за Авдеевку был предрешен после того, как Вооруженные силы России прорвали оборону украинцев в двух ключевых местах и бросили в прорыв свежие силы.Падение города в середине февраля было "жестоким и стремительным". Все произошло менее чем за неделю, отмечает The New York Times.Полный развалУкраинское командование, пишет издание, было предупреждено об угрозе окружения и разгрома группировки в Авдеевке за две недели, однако военнослужащим приказали держать оборону и не уходить с позиций. Это решение в конечном счете привело к большим потерям.Некоторые подразделения "просто разваливались" под натиском российской армии, одна рота ВСУ бросила свои позиции и самовольно отошла на базу под названием "Зенит"."Окончательное отступление было опасным, и оно очень дорого обошлось украинцам, потому что российская артиллерия постоянно обстреливала ведущие из города дороги. Многие солдаты погибли в пути", - говорится в статье.Самые большие потери в Авдеевке ВСУ понесли в центре города после того, как по ним начала работать российская авиация. Об этом американской газете рассказал 36-летний командир 25-го отдельного батальона с позывным Шаман, который наблюдал за своими подразделениями с командного пункта.По его словам, во время воздушных атак некоторые бригады теряли связь с подразделениями. Одна группа заняла позицию в жилом доме, однако туда запустили планирующую бомбу, в результате чего все находившееся там украинские военные погибли.Никакой поддержкиГлавной причиной успехов россиян, по версии того же Шамана, является катастрофическая нехватка у ВСУ боеприпасов. Военнослужащий, с которым беседовали журналисты, выразил мнение, что город можно было бы удержать, если бы не дефицит артиллерийских снарядов. Их наличие позволило бы украинским вооруженным силам наносить удары по тыловым районам и путям снабжения ВС РФ, препятствуя переброске подкреплений.The New York Times рассказала историю 48-летнего военнослужащего сил территориальной обороны Украины, который провел в Авдеевке три месяца прошлой весной. Исходя из его слов, проблемы у ВСУ были уже тогда.В феврале его подразделение снова перебросили в Авдеевку для обороны расположенного на окраине коксохимического завода, где был оборудован штаб украинских войск."Голос у него дрожит, когда он рассказывает о потерях своего подразделения за время боевых действий. "У нас в подразделении было 20 человек, осталось 8". Из 86 человек в его роте в живых осталось лишь 28. Официальные цифры украинских потерь в Авдеевке неизвестны, но командиры говорят, что во время падения города погибли сотни человек", - сказано в материале.Со временем российским подразделениям удалось достичь городских окраин на юге и севере, к концу января все было готово к полноценному заходу ВС РФ в жилые кварталы Авдеевки.Авиабомбы и беспилотникиСитуация стала критической, когда российская армия прорвалась с северо-востока через железную дорогу и на юге, пробравшись через подземные канализационные трубы и атаковав украинские позиции с тыла."Это был сигнал тревоги", - сказал корреспондентам один из украинских военных.Отошедшие на базу "Зенит" украинцы запросили у командования разрешение на дальнейший отход, но им было отказано и поступил приказ ждать.Утверждается, что на позиции ВСУ в Авдеевке ежедневно сбрасывалось 80-100 корректируемых авиабомб КАБ. Один самолет может за один вылет сбросить на противника до четырех 500-кг таких бомб, которые "взрываются одна за другой в быстрой последовательности, вырывая огромные воронки или сравнивая с землей многоэтажные здания из бетона".Кроме авиации, украинские военные отметили и мощную работу российских дронов, которые "постоянно висели над дорогами".Неудачное отступлениеК началу февраля армии России осталось перерезать в Авдеевке две последние дороги, которые еще контролировались Украиной, угроза окружения стала почти неминуемой.В этот момент, пишет NYT, командир разведывательного подразделения "Стугна" получил указание 9 февраля выдвинуться в Авдеевку, чтобы отбить атаки россиян, взять под контроль главную дорогу и обеспечить отход подразделений ВСУ. Эту же задачу поставили 3-й штурмовой бригаде украинской армии.После разведки они обнаружили, что прорыв ВС РФ в этом месте был столь стремительным, что поставленная украинским командованием задача потеряла всякую актуальность.Тринадцатого февраля главную дорогу взяла под контроль российская армия, продолжилось продвижение по лесопосадкам ко второй дороге, что означало бы захлопывание крышки котла и окружение оставшихся в городе украинских частей. Только после этого сидящим на базе "Зенит" подразделениям дали команду на отход.Первая посланная с этой базы группа попала под огонь российской артиллерии и эвакуироваться не смогла. За ней 15 февраля ночью по полям двинулись остальные силы, разбитые на небольшие отряды. Один из собеседников The New York Times рассказал, что был в составе одного из таких отрядов. Они попали под обстрел и больше он своих сослуживцев не видел.В шаге от хаосаПосле неудачного отступления несколько десятков военнослужащих на утро собрались у разбитых зданий на окраине Авдеевки, стоял туман и беспилотников в воздухе не было. Они стали думать, что делать дальше, так как приказа покидать непосредственно город у них так и не было. В итоге решили двигаться по главной дороге.Украинское подразделение "Стугна" на тот момент удерживало два перекрестка главного пути отхода, остатки подразделений ВСУ начали покидать город в пешем порядке и на машинах, главным образом ночью.Последними Авдеевку за несколько часов до полного взятия города российской армией покинули бойцы 25-го отдельного батальона, находившиеся на коксохимическом заводе.На следующий день ВС РФ овладели лесополосой и перерезали нижнюю дорогу. Газета процитировала украинского военного, который заявил, что случись это днем ранее, то был бы "полный хаос".

