Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053760876.html
Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки
Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки - 07.03.2024 Украина.ру
Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки
Спустя почти месяц после того, как российская армия взяла под контроль Авдеевку, в западной прессе продолжают появляться новые детали того, как украинская армия спасалась из этого населенного пункта. Газета The New York Times (NYT) в опубликованном 6 марта материале отметила, что падение города было "жестким и стремительным"
2024-03-07T11:44
2024-03-07T12:37
эксклюзив
авдеевка
всу
украина
россия
вс рф
сво
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053623231_0:142:2730:1678_1920x0_80_0_0_6f37bdc756958a932d924b53f7c58b0a.jpg
Менее чем за неделюЖурналисты издания пообщались с военнослужащими ВСУ, которым удалось выбраться из Авдеевки живыми. По их словам, удары российской артиллерии и корректируемых бомб по позициям украинской армии были "беспощадными".Исход сражения за Авдеевку был предрешен после того, как Вооруженные силы России прорвали оборону украинцев в двух ключевых местах и бросили в прорыв свежие силы.Падение города в середине февраля было "жестоким и стремительным". Все произошло менее чем за неделю, отмечает The New York Times.Полный развалУкраинское командование, пишет издание, было предупреждено об угрозе окружения и разгрома группировки в Авдеевке за две недели, однако военнослужащим приказали держать оборону и не уходить с позиций. Это решение в конечном счете привело к большим потерям.Некоторые подразделения "просто разваливались" под натиском российской армии, одна рота ВСУ бросила свои позиции и самовольно отошла на базу под названием "Зенит"."Окончательное отступление было опасным, и оно очень дорого обошлось украинцам, потому что российская артиллерия постоянно обстреливала ведущие из города дороги. Многие солдаты погибли в пути", - говорится в статье.Самые большие потери в Авдеевке ВСУ понесли в центре города после того, как по ним начала работать российская авиация. Об этом американской газете рассказал 36-летний командир 25-го отдельного батальона с позывным Шаман, который наблюдал за своими подразделениями с командного пункта.По его словам, во время воздушных атак некоторые бригады теряли связь с подразделениями. Одна группа заняла позицию в жилом доме, однако туда запустили планирующую бомбу, в результате чего все находившееся там украинские военные погибли.Никакой поддержкиГлавной причиной успехов россиян, по версии того же Шамана, является катастрофическая нехватка у ВСУ боеприпасов. Военнослужащий, с которым беседовали журналисты, выразил мнение, что город можно было бы удержать, если бы не дефицит артиллерийских снарядов. Их наличие позволило бы украинским вооруженным силам наносить удары по тыловым районам и путям снабжения ВС РФ, препятствуя переброске подкреплений.The New York Times рассказала историю 48-летнего военнослужащего сил территориальной обороны Украины, который провел в Авдеевке три месяца прошлой весной. Исходя из его слов, проблемы у ВСУ были уже тогда.В феврале его подразделение снова перебросили в Авдеевку для обороны расположенного на окраине коксохимического завода, где был оборудован штаб украинских войск."Голос у него дрожит, когда он рассказывает о потерях своего подразделения за время боевых действий. "У нас в подразделении было 20 человек, осталось 8". Из 86 человек в его роте в живых осталось лишь 28. Официальные цифры украинских потерь в Авдеевке неизвестны, но командиры говорят, что во время падения города погибли сотни человек", - сказано в материале.Со временем российским подразделениям удалось достичь городских окраин на юге и севере, к концу января все было готово к полноценному заходу ВС РФ в жилые кварталы Авдеевки.Авиабомбы и беспилотникиСитуация стала критической, когда российская армия прорвалась с северо-востока через железную дорогу и на юге, пробравшись через подземные канализационные трубы и атаковав украинские позиции с тыла."Это был сигнал тревоги", - сказал корреспондентам один из украинских военных.Отошедшие на базу "Зенит" украинцы запросили у командования разрешение на дальнейший отход, но им было отказано и поступил приказ ждать.Утверждается, что на позиции ВСУ в Авдеевке ежедневно сбрасывалось 80-100 корректируемых авиабомб КАБ. Один самолет может за один вылет сбросить на противника до четырех 500-кг таких бомб, которые "взрываются одна за другой в быстрой последовательности, вырывая огромные воронки или сравнивая с землей многоэтажные здания из бетона".Кроме авиации, украинские военные отметили и мощную работу российских дронов, которые "постоянно висели над дорогами".Неудачное отступлениеК началу февраля армии России осталось перерезать в Авдеевке две последние дороги, которые еще контролировались Украиной, угроза окружения стала почти неминуемой.В этот момент, пишет NYT, командир разведывательного подразделения "Стугна" получил указание 9 февраля выдвинуться в Авдеевку, чтобы отбить атаки россиян, взять под контроль главную дорогу и обеспечить отход подразделений ВСУ. Эту же задачу поставили 3-й штурмовой бригаде украинской армии.После разведки они обнаружили, что прорыв ВС РФ в этом месте был столь стремительным, что поставленная украинским командованием задача потеряла всякую актуальность.Тринадцатого февраля главную дорогу взяла под контроль российская армия, продолжилось продвижение по лесопосадкам ко второй дороге, что означало бы захлопывание крышки котла и окружение оставшихся в городе украинских частей. Только после этого сидящим на базе "Зенит" подразделениям дали команду на отход.Первая посланная с этой базы группа попала под огонь российской артиллерии и эвакуироваться не смогла. За ней 15 февраля ночью по полям двинулись остальные силы, разбитые на небольшие отряды. Один из собеседников The New York Times рассказал, что был в составе одного из таких отрядов. Они попали под обстрел и больше он своих сослуживцев не видел.В шаге от хаосаПосле неудачного отступления несколько десятков военнослужащих на утро собрались у разбитых зданий на окраине Авдеевки, стоял туман и беспилотников в воздухе не было. Они стали думать, что делать дальше, так как приказа покидать непосредственно город у них так и не было. В итоге решили двигаться по главной дороге.Украинское подразделение "Стугна" на тот момент удерживало два перекрестка главного пути отхода, остатки подразделений ВСУ начали покидать город в пешем порядке и на машинах, главным образом ночью.Последними Авдеевку за несколько часов до полного взятия города российской армией покинули бойцы 25-го отдельного батальона, находившиеся на коксохимическом заводе.На следующий день ВС РФ овладели лесополосой и перерезали нижнюю дорогу. Газета процитировала украинского военного, который заявил, что случись это днем ранее, то был бы "полный хаос".
https://ukraina.ru/20240306/1053727262.html
авдеевка
украина
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053623231_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_430741547b6493f273fc92bad337198a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, авдеевка, всу, украина, россия, вс рф, сво, донбасс
Эксклюзив, Авдеевка, ВСУ, Украина, Россия, ВС РФ, СВО, Донбасс

Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки

11:44 07.03.2024 (обновлено: 12:37 07.03.2024)
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Спустя почти месяц после того, как российская армия взяла под контроль Авдеевку, в западной прессе продолжают появляться новые детали того, как украинская армия спасалась из этого населенного пункта. Газета The New York Times (NYT) в опубликованном 6 марта материале отметила, что падение города было "жестким и стремительным"
Менее чем за неделю
Журналисты издания пообщались с военнослужащими ВСУ, которым удалось выбраться из Авдеевки живыми. По их словам, удары российской артиллерии и корректируемых бомб по позициям украинской армии были "беспощадными".

"Каждый день мы пытались отразить атаки противника. Все оборонительные сооружения были разрушены, а построить новые не было никакой возможности", – приводит газета слова 26-летнего военнослужащего 110-й механизированной бригады ВСУ.

Исход сражения за Авдеевку был предрешен после того, как Вооруженные силы России прорвали оборону украинцев в двух ключевых местах и бросили в прорыв свежие силы.
Падение города в середине февраля было "жестоким и стремительным". Все произошло менее чем за неделю, отмечает The New York Times.
Полный развал
Украинское командование, пишет издание, было предупреждено об угрозе окружения и разгрома группировки в Авдеевке за две недели, однако военнослужащим приказали держать оборону и не уходить с позиций. Это решение в конечном счете привело к большим потерям.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Некоторые подразделения "просто разваливались" под натиском российской армии, одна рота ВСУ бросила свои позиции и самовольно отошла на базу под названием "Зенит".
"Окончательное отступление было опасным, и оно очень дорого обошлось украинцам, потому что российская артиллерия постоянно обстреливала ведущие из города дороги. Многие солдаты погибли в пути", - говорится в статье.
Самые большие потери в Авдеевке ВСУ понесли в центре города после того, как по ним начала работать российская авиация. Об этом американской газете рассказал 36-летний командир 25-го отдельного батальона с позывным Шаман, который наблюдал за своими подразделениями с командного пункта.
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 04:50
"Сделали это идеально": Роман Алехин рассказал, как трехдневный туман и случай помогли ВС РФ в АвдеевкеНакануне бегства ВСУ из Авдеевки на стороне российских военных был случай, который играет очень важную роль на войне. Три дня стоял туман и FPV-дроны противника почти не летали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
По его словам, во время воздушных атак некоторые бригады теряли связь с подразделениями. Одна группа заняла позицию в жилом доме, однако туда запустили планирующую бомбу, в результате чего все находившееся там украинские военные погибли.
Никакой поддержки
Главной причиной успехов россиян, по версии того же Шамана, является катастрофическая нехватка у ВСУ боеприпасов. Военнослужащий, с которым беседовали журналисты, выразил мнение, что город можно было бы удержать, если бы не дефицит артиллерийских снарядов. Их наличие позволило бы украинским вооруженным силам наносить удары по тыловым районам и путям снабжения ВС РФ, препятствуя переброске подкреплений.
The New York Times рассказала историю 48-летнего военнослужащего сил территориальной обороны Украины, который провел в Авдеевке три месяца прошлой весной. Исходя из его слов, проблемы у ВСУ были уже тогда.
"Было трудно. Никакой поддержки у нас не было», - заявил он.
В феврале его подразделение снова перебросили в Авдеевку для обороны расположенного на окраине коксохимического завода, где был оборудован штаб украинских войск.
"Голос у него дрожит, когда он рассказывает о потерях своего подразделения за время боевых действий. "У нас в подразделении было 20 человек, осталось 8". Из 86 человек в его роте в живых осталось лишь 28. Официальные цифры украинских потерь в Авдеевке неизвестны, но командиры говорят, что во время падения города погибли сотни человек", - сказано в материале.
Со временем российским подразделениям удалось достичь городских окраин на юге и севере, к концу января все было готово к полноценному заходу ВС РФ в жилые кварталы Авдеевки.
Авиабомбы и беспилотники
Ситуация стала критической, когда российская армия прорвалась с северо-востока через железную дорогу и на юге, пробравшись через подземные канализационные трубы и атаковав украинские позиции с тыла.
"Это был сигнал тревоги", - сказал корреспондентам один из украинских военных.
Отошедшие на базу "Зенит" украинцы запросили у командования разрешение на дальнейший отход, но им было отказано и поступил приказ ждать.
Утверждается, что на позиции ВСУ в Авдеевке ежедневно сбрасывалось 80-100 корректируемых авиабомб КАБ. Один самолет может за один вылет сбросить на противника до четырех 500-кг таких бомб, которые "взрываются одна за другой в быстрой последовательности, вырывая огромные воронки или сравнивая с землей многоэтажные здания из бетона".

"Когда падает КАБ, ты думаешь, не рухнет ли на тебя бетонная стена, после чего тебя уже не смогут откопать. Мы с таким сталкивались", - приводит издание еще одно свидетельство участника тех событий с украинской стороны.

Кроме авиации, украинские военные отметили и мощную работу российских дронов, которые "постоянно висели над дорогами".
Неудачное отступление
К началу февраля армии России осталось перерезать в Авдеевке две последние дороги, которые еще контролировались Украиной, угроза окружения стала почти неминуемой.
В этот момент, пишет NYT, командир разведывательного подразделения "Стугна" получил указание 9 февраля выдвинуться в Авдеевку, чтобы отбить атаки россиян, взять под контроль главную дорогу и обеспечить отход подразделений ВСУ. Эту же задачу поставили 3-й штурмовой бригаде украинской армии.
После разведки они обнаружили, что прорыв ВС РФ в этом месте был столь стремительным, что поставленная украинским командованием задача потеряла всякую актуальность.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Тринадцатого февраля главную дорогу взяла под контроль российская армия, продолжилось продвижение по лесопосадкам ко второй дороге, что означало бы захлопывание крышки котла и окружение оставшихся в городе украинских частей. Только после этого сидящим на базе "Зенит" подразделениям дали команду на отход.
Первая посланная с этой базы группа попала под огонь российской артиллерии и эвакуироваться не смогла. За ней 15 февраля ночью по полям двинулись остальные силы, разбитые на небольшие отряды. Один из собеседников The New York Times рассказал, что был в составе одного из таких отрядов. Они попали под обстрел и больше он своих сослуживцев не видел.
В шаге от хаоса
После неудачного отступления несколько десятков военнослужащих на утро собрались у разбитых зданий на окраине Авдеевки, стоял туман и беспилотников в воздухе не было. Они стали думать, что делать дальше, так как приказа покидать непосредственно город у них так и не было. В итоге решили двигаться по главной дороге.
Украинское подразделение "Стугна" на тот момент удерживало два перекрестка главного пути отхода, остатки подразделений ВСУ начали покидать город в пешем порядке и на машинах, главным образом ночью.
Последними Авдеевку за несколько часов до полного взятия города российской армией покинули бойцы 25-го отдельного батальона, находившиеся на коксохимическом заводе.
"Из всех, кто охранял весь этот завод, остался только 21 человек, — сказал высокий 36-летний солдат Стаф в плохо подогнанной каске. — Они наступали с трех сторон". "Они находились на дальности прямого выстрела, — заявил другой солдат. — Они подошли так близко, что могли бросать гранаты", - пишет NYT.
На следующий день ВС РФ овладели лесополосой и перерезали нижнюю дорогу. Газета процитировала украинского военного, который заявил, что случись это днем ранее, то был бы "полный хаос".
 
ЭксклюзивАвдеевкаВСУУкраинаРоссияВС РФСВОДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Брюссель опасается нового конфликта в Европе
12:26Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья
12:15Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи
11:44Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки
11:29Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ
10:56"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
10:48Мобилизованных в ВСУ проще сразу отвезти на фронт, учебок не хватает - Павлюк
09:58Российская система ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
09:48"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии
09:47Атаки беспилотников, Байден и Украина. Главное на Украине на утро 7 марта
09:26Польские фермеры вошли в Варшаву с танком "Абрамс". Пока соломенным
08:58Глава МИД Венгрии понадеялся, что Шольц не поддастся давлению по поставкам Taurus Киеву
08:35МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
08:26НКВД против Брестской унии, или Томос от Лаврентия
08:05Главное за ночь 7 марта
07:38"Такое лечить надо": крымские политики оценили создание украинской администрации на полуострове
07:19"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ
07:00Бешенство авиаматок или Украина против доллара
06:10Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в грекокатолическом семействе. Что происходит в Закарпатье
06:00От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране
Лента новостейМолния