Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки
11:44 07.03.2024 (обновлено: 12:37 07.03.2024)
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Спустя почти месяц после того, как российская армия взяла под контроль Авдеевку, в западной прессе продолжают появляться новые детали того, как украинская армия спасалась из этого населенного пункта. Газета The New York Times (NYT) в опубликованном 6 марта материале отметила, что падение города было "жестким и стремительным"
Менее чем за неделю
Журналисты издания пообщались с военнослужащими ВСУ, которым удалось выбраться из Авдеевки живыми. По их словам, удары российской артиллерии и корректируемых бомб по позициям украинской армии были "беспощадными".
"Каждый день мы пытались отразить атаки противника. Все оборонительные сооружения были разрушены, а построить новые не было никакой возможности", – приводит газета слова 26-летнего военнослужащего 110-й механизированной бригады ВСУ.
Исход сражения за Авдеевку был предрешен после того, как Вооруженные силы России прорвали оборону украинцев в двух ключевых местах и бросили в прорыв свежие силы.
Падение города в середине февраля было "жестоким и стремительным". Все произошло менее чем за неделю, отмечает The New York Times.
Полный развал
Украинское командование, пишет издание, было предупреждено об угрозе окружения и разгрома группировки в Авдеевке за две недели, однако военнослужащим приказали держать оборону и не уходить с позиций. Это решение в конечном счете привело к большим потерям.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Некоторые подразделения "просто разваливались" под натиском российской армии, одна рота ВСУ бросила свои позиции и самовольно отошла на базу под названием "Зенит".
"Окончательное отступление было опасным, и оно очень дорого обошлось украинцам, потому что российская артиллерия постоянно обстреливала ведущие из города дороги. Многие солдаты погибли в пути", - говорится в статье.
Самые большие потери в Авдеевке ВСУ понесли в центре города после того, как по ним начала работать российская авиация. Об этом американской газете рассказал 36-летний командир 25-го отдельного батальона с позывным Шаман, который наблюдал за своими подразделениями с командного пункта.
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По его словам, во время воздушных атак некоторые бригады теряли связь с подразделениями. Одна группа заняла позицию в жилом доме, однако туда запустили планирующую бомбу, в результате чего все находившееся там украинские военные погибли.
Никакой поддержки
Главной причиной успехов россиян, по версии того же Шамана, является катастрофическая нехватка у ВСУ боеприпасов. Военнослужащий, с которым беседовали журналисты, выразил мнение, что город можно было бы удержать, если бы не дефицит артиллерийских снарядов. Их наличие позволило бы украинским вооруженным силам наносить удары по тыловым районам и путям снабжения ВС РФ, препятствуя переброске подкреплений.
The New York Times рассказала историю 48-летнего военнослужащего сил территориальной обороны Украины, который провел в Авдеевке три месяца прошлой весной. Исходя из его слов, проблемы у ВСУ были уже тогда.
"Было трудно. Никакой поддержки у нас не было», - заявил он.
В феврале его подразделение снова перебросили в Авдеевку для обороны расположенного на окраине коксохимического завода, где был оборудован штаб украинских войск.
"Голос у него дрожит, когда он рассказывает о потерях своего подразделения за время боевых действий. "У нас в подразделении было 20 человек, осталось 8". Из 86 человек в его роте в живых осталось лишь 28. Официальные цифры украинских потерь в Авдеевке неизвестны, но командиры говорят, что во время падения города погибли сотни человек", - сказано в материале.
Со временем российским подразделениям удалось достичь городских окраин на юге и севере, к концу января все было готово к полноценному заходу ВС РФ в жилые кварталы Авдеевки.
Авиабомбы и беспилотники
Ситуация стала критической, когда российская армия прорвалась с северо-востока через железную дорогу и на юге, пробравшись через подземные канализационные трубы и атаковав украинские позиции с тыла.
"Это был сигнал тревоги", - сказал корреспондентам один из украинских военных.
Отошедшие на базу "Зенит" украинцы запросили у командования разрешение на дальнейший отход, но им было отказано и поступил приказ ждать.
Утверждается, что на позиции ВСУ в Авдеевке ежедневно сбрасывалось 80-100 корректируемых авиабомб КАБ. Один самолет может за один вылет сбросить на противника до четырех 500-кг таких бомб, которые "взрываются одна за другой в быстрой последовательности, вырывая огромные воронки или сравнивая с землей многоэтажные здания из бетона".
"Когда падает КАБ, ты думаешь, не рухнет ли на тебя бетонная стена, после чего тебя уже не смогут откопать. Мы с таким сталкивались", - приводит издание еще одно свидетельство участника тех событий с украинской стороны.
Кроме авиации, украинские военные отметили и мощную работу российских дронов, которые "постоянно висели над дорогами".
Неудачное отступление
К началу февраля армии России осталось перерезать в Авдеевке две последние дороги, которые еще контролировались Украиной, угроза окружения стала почти неминуемой.
В этот момент, пишет NYT, командир разведывательного подразделения "Стугна" получил указание 9 февраля выдвинуться в Авдеевку, чтобы отбить атаки россиян, взять под контроль главную дорогу и обеспечить отход подразделений ВСУ. Эту же задачу поставили 3-й штурмовой бригаде украинской армии.
После разведки они обнаружили, что прорыв ВС РФ в этом месте был столь стремительным, что поставленная украинским командованием задача потеряла всякую актуальность.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Тринадцатого февраля главную дорогу взяла под контроль российская армия, продолжилось продвижение по лесопосадкам ко второй дороге, что означало бы захлопывание крышки котла и окружение оставшихся в городе украинских частей. Только после этого сидящим на базе "Зенит" подразделениям дали команду на отход.
Первая посланная с этой базы группа попала под огонь российской артиллерии и эвакуироваться не смогла. За ней 15 февраля ночью по полям двинулись остальные силы, разбитые на небольшие отряды. Один из собеседников The New York Times рассказал, что был в составе одного из таких отрядов. Они попали под обстрел и больше он своих сослуживцев не видел.
В шаге от хаоса
После неудачного отступления несколько десятков военнослужащих на утро собрались у разбитых зданий на окраине Авдеевки, стоял туман и беспилотников в воздухе не было. Они стали думать, что делать дальше, так как приказа покидать непосредственно город у них так и не было. В итоге решили двигаться по главной дороге.
Украинское подразделение "Стугна" на тот момент удерживало два перекрестка главного пути отхода, остатки подразделений ВСУ начали покидать город в пешем порядке и на машинах, главным образом ночью.
Последними Авдеевку за несколько часов до полного взятия города российской армией покинули бойцы 25-го отдельного батальона, находившиеся на коксохимическом заводе.
"Из всех, кто охранял весь этот завод, остался только 21 человек, — сказал высокий 36-летний солдат Стаф в плохо подогнанной каске. — Они наступали с трех сторон". "Они находились на дальности прямого выстрела, — заявил другой солдат. — Они подошли так близко, что могли бросать гранаты", - пишет NYT.
На следующий день ВС РФ овладели лесополосой и перерезали нижнюю дорогу. Газета процитировала украинского военного, который заявил, что случись это днем ранее, то был бы "полный хаос".