https://ukraina.ru/20240307/1053754117.html

Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУ

Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру

Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУ

У Украины заканчивается мобилизационный резерв, что уже видно невооруженным глазом. Новобранцы, нахватанные на улицах в ходе насильственной мобилизации, даже внешне нередко производят впечатление кое-как обмундированного сброда. И разговоры западных политиков об отправке войск на Украину отчасти являются следствием такого положения дел.

2024-03-07T05:40

2024-03-07T05:40

2024-03-07T05:40

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"Зеленский и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать чёткий план по призыву или набору "многих тысяч новых солдат", крайне необходимых ВСУ", - сообщала на днях американская Washington Post, отмечая также панику среди мужчин мобилизационного возраста.Украинские командиры всё чаще жалуются на полную апатию военнослужащих. Исключение составляют лишь некоторые неонацистские части, которые еще сохраняют боеспособность. Неонацизм на Украине и на Западе не случайно не замечали и подпитывали десять лет.На днях украинский журналист и военнослужащий Станислав Асеев рассказал в интервью "Радио свобода"*, каким контингентом сейчас пополняют воинские части ТЦК (военкоматами). В частности он описал ситуацию в двух учебных частях территориальной обороны, дислоцированных возле линии боевого столкновения в Донбассе.По его словам, даже помещения напоминали нечто среднее между туберкулезным диспансером и СИЗО. Вокруг там были плесень, грибок, сырость и полно больных, которым при температуре 39 выдают детские витаминки. Командиры части абсолютно не интересуются, что в них происходят, поэтому военнослужащие большую часть времени собирают мусор или заготавливают дрова. В другом учебном центре, по его словам, всем заправляют бывшие заключенные с большим сроком отсидки. Правда он отметил, что к больным там относились лучше.Асеев утверждает, что мотивированных военнослужащих в таких частях практически нет, поэтому в условиях боя даже "новая западная техника бросается, а личный состав – разбегается". Униформа, которую выдают в учебных центрах, говорит военнослужащий, зачастую не по размеру, рвется и приходит в негодность очень быстро, поэтому советует украинцам приезжать в часть со своей формой и обувью.Контингент, набранный ТЦК, он описывает достаточно прямолинейно. "Падающие эпилептики, "мурчащие" бывшие зеки, СОЧники (несколько случаев оставление частей за первые две недели) – и много случайных людей без всякого отношения ни к одной бригаде, которые ждут "покупателей"", – рассказывает Асеев. Большинству этих людей, по его словам, далеко за сорок лет.Он считает, что в ВСУ "идеологическая составляющая не просто на нуле, а перевалила в минус".По его мнению, большинство новобранцев были откровенно случайными в армии людьми: некоторые с судимостями, тяжелыми заболеваниями, без мотивации и образования. В процессе обучения были приступы эпилепсии, которые с курсантами случались прямо на улице, а уже в больнице у двух новобранцев нашли гепатит при первом же анализе крови.Случаи насильственной мобилизации больных эпилепсией на Украине – это уже не новость. Нередко они заканчиваются трагически через несколько дней. Только в конце февраля в городе Бучач Тернопольской области случился стихийный бунт из-за смерти прямо в помещении ТЦК похищенного мужчины. У него начался эпилептический припадок, но помощи ему никто не оказал. Сестра умершего говорит, что он дважды лежал в больнице из-за эпилепсии, о чем есть подтверждающие документы.В один из учебных центров ВСУ, далее рассказывает Асеев, привезли больного бездомного с гниющими ногами. "Вдобавок к нам еще и привезли бездомного: в ТЦК ему предложили "зиму в тепле", помыли, купили в секондхенде какие-то шмотки и забросили к нам в лес. Единственное, о чем военкомы забыли вспомнить, — это его ноги, которые буквально гнили и сочились", – вспоминает украинский военный. Из учебной части этого бездомного вскоре забрали в больницу, но через день вернули обратно, снова с пометкой "годен".Примечательно, что буквально на днях украинский Центр противодействия дезинформации при Офисе Зеленского заявлял о "фейках", якобы распространяемых российской пропагандой о мобилизации бездомных. Однако украинские военнослужащие сами подтверждают этот факт в интервью, как западным, так и украинским СМИ.Асеев также утверждает, что мобилизуют на 70% жителей сел, а не крупных городов. "И еще один факт: люди больше не хотят воевать. Можно отрицать это, снимать для руководства патриотические сюжеты о потёмкинских деревнях вместо реальных "учебок", вспоминать Бучу, Ирпень, обстрелы. Но даже в среду днем во время воздушной тревоги в рестораны Киева нужно занимать очередь, чтобы попасть в зал. И контингент, который оказывается в "учебке", лишь отражение этой реальности. Это те, кому не повезло попасть за столичные столы", - говорит военный.ВСУ, по его мнению, держится исключительно на таких "вышколенных" военнослужащих, как Третья штурмовая бригада (неонацистский "Азов"**) и "Карпатская сечь", но их немного, а становится всё меньше. Однако по факту все прочие, включая мобилизованных больных, бездомных и крестьян находятся у них в заложниках.*Организация, признанная в РФ иноагентом**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240123/1052843375.html

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