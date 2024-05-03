https://ukraina.ru/20240503/1054880398.html
Как ВСУ пытаются форсировать Днепр и захватить Крым и где будет прорыв обороны – полковник Киселёв
Как ВСУ пытаются форсировать Днепр и захватить Крым и где будет прорыв обороны – полковник Киселёв - 03.05.2024 Украина.ру
Как ВСУ пытаются форсировать Днепр и захватить Крым и где будет прорыв обороны – полковник Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, какие успехи у наших военных на фронте, какие вооружения и военная... Украина.ру, 03.05.2024
2024-05-03T16:02
2024-05-03T16:02
2024-05-03T16:02
видео
киселев
вооруженные силы украины
вс рф
новые регионы
лнр
днр
запорожское направление
часов яр
военная техника
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, какие успехи у наших военных на фронте, какие вооружения и военная техника создают наибольшие проблемы противнику и чего ожидать в ближайшие месяцы специальной военной операции. 00:25 – О локальных прорывах ВС РФ на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях; 07:11 – о боях за Часов Яр, украинских беспилотниках и трудностях со снабжением; 13:42 – о российских тяжёлых вооружениях и военной технике; 16:25 – о том, что происходит на Херсонском направлении и в Крыму; 22:51 – о прогнозе по ситуации на фронте в ближайшие месяцы.
лнр
днр
запорожское направление
часов яр
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крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, киселев, вооруженные силы украины, вс рф, новые регионы, лнр, днр, запорожское направление, часов яр, военная техника, военная помощь, херсонское направление, крым, видео
Видео, Киселев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Новые регионы, ЛНР, ДНР, Запорожское направление, Часов Яр, военная техника, военная помощь, Херсонское направление, Крым