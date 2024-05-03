https://ukraina.ru/20240503/1054879370.html
ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу
ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу - 03.05.2024 Украина.ру
ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу
В ряды Вооруженных сил Украины могут попасть больные ВИЧ. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на указ Минобороны Украины
2024-05-03T15:46
2024-05-03T15:46
2024-05-03T15:47
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Минобороны Украины опубликовало обновленный список заболеваний, которые определяют пригодность к службе.С воинского учёта, в частности, сняли больных туберкулёзом, но только если заболевание в активной фазе с выделением бактерий и распадом лёгочной ткани. А если бактерии не выделяются, а ткань не распадается, то нужно будет снова приходить на медкомиссию через полгода.Тех же, кто излечился от туберкулёза, отправят служить в военкоматы и части обеспечения. А если у потенциального призывника наблюдаются "остаточные явления" после того, как он поборол болезнь, то он полностью пригоден к службе.Что касается вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), то непригодными считаются только те, у кого болезнь прогрессирует. Остальные будут служить в тыловых частях или военкоматах. А вот бессимптомные носители ВИЧ отправятся на фронт.Онкобольных снимут с учёта только в том случае, если они неоперабельны и имеют метастазы, или, если опухоль быстро прогрессирует.В тылу ВСУ будут служить те, кто первичную опухоль или она у них "медленно прогрессирующая". А у кого рак в стадии стойкой ремиссии – признаются полностью годными.В военкоматы могут направить людей с умственной отсталостью лёгкой степени.Что касается военнообязанных женщин, которые беременны или только родили, то их Украина также признаёт пригодными к службе, если беременность и роды прошли без осложнений.Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Помимо этого, он подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.Закон вступает в силу 4 мая.
https://ukraina.ru/20240503/1054877187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, военкомат, фронт
ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу
15:46 03.05.2024 (обновлено: 15:47 03.05.2024)
В ряды Вооруженных сил Украины могут попасть больные ВИЧ. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на указ Минобороны Украины
Минобороны Украины опубликовало обновленный список заболеваний, которые определяют пригодность к службе.
С воинского учёта, в частности, сняли больных туберкулёзом, но только если заболевание в активной фазе с выделением бактерий и распадом лёгочной ткани. А если бактерии не выделяются, а ткань не распадается, то нужно будет снова приходить на медкомиссию через полгода.
Тех же, кто излечился от туберкулёза, отправят служить в военкоматы и части обеспечения. А если у потенциального призывника наблюдаются "остаточные явления" после того, как он поборол болезнь, то он полностью пригоден к службе.
Что касается вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), то непригодными считаются только те, у кого болезнь прогрессирует. Остальные будут служить в тыловых частях или военкоматах. А вот бессимптомные носители ВИЧ отправятся на фронт.
Онкобольных снимут с учёта только в том случае, если они неоперабельны и имеют метастазы, или, если опухоль быстро прогрессирует.
В тылу ВСУ будут служить те, кто первичную опухоль или она у них "медленно прогрессирующая". А у кого рак в стадии стойкой ремиссии – признаются полностью годными.
В военкоматы могут направить людей с умственной отсталостью лёгкой степени.
Что касается военнообязанных женщин, которые беременны или только родили, то их Украина также признаёт пригодными к службе, если беременность и роды прошли без осложнений.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 апреля подписал
закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Помимо этого, он подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.Закон вступает в силу 4 мая.