https://ukraina.ru/20240503/1054879370.html

ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу

ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу - 03.05.2024 Украина.ру

ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу

В ряды Вооруженных сил Украины могут попасть больные ВИЧ. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua" со ссылкой на указ Минобороны Украины

2024-05-03T15:46

2024-05-03T15:46

2024-05-03T15:47

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Минобороны Украины опубликовало обновленный список заболеваний, которые определяют пригодность к службе.С воинского учёта, в частности, сняли больных туберкулёзом, но только если заболевание в активной фазе с выделением бактерий и распадом лёгочной ткани. А если бактерии не выделяются, а ткань не распадается, то нужно будет снова приходить на медкомиссию через полгода.Тех же, кто излечился от туберкулёза, отправят служить в военкоматы и части обеспечения. А если у потенциального призывника наблюдаются "остаточные явления" после того, как он поборол болезнь, то он полностью пригоден к службе.Что касается вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), то непригодными считаются только те, у кого болезнь прогрессирует. Остальные будут служить в тыловых частях или военкоматах. А вот бессимптомные носители ВИЧ отправятся на фронт.Онкобольных снимут с учёта только в том случае, если они неоперабельны и имеют метастазы, или, если опухоль быстро прогрессирует.В тылу ВСУ будут служить те, кто первичную опухоль или она у них "медленно прогрессирующая". А у кого рак в стадии стойкой ремиссии – признаются полностью годными.В военкоматы могут направить людей с умственной отсталостью лёгкой степени.Что касается военнообязанных женщин, которые беременны или только родили, то их Украина также признаёт пригодными к службе, если беременность и роды прошли без осложнений.Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Помимо этого, он подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.Закон вступает в силу 4 мая.

https://ukraina.ru/20240503/1054877187.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, военкомат, фронт