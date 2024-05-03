https://ukraina.ru/20240503/1054861328.html

Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки

Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки - 03.05.2024 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки

В ближайшее время у нас будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часов Яра. Мы попытаемся расчленить группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить. А если наши танки пойдут вперед, противник на месте сидеть не будет. Он будет или бежать, или отступать, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-03T06:26

2024-05-03T06:26

2024-05-03T06:26

интервью

всу

россия

крым

беспилотники

часов яр

днепр

авдеевка

ракеты

вкс

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнее время ВС РФ в ходе СВО добились ряда тактических успехов. Во-первых, под Авдеевкой был освобожден населенный пункт Семеновка. Во-вторых, наши войска вывесили флаг в центре Работино на Запорожье. В-третьих, после долгой паузы ожило Купянское направление – поступают сообщения об активизации боев за поселок Кисловка.- Виталий Викторович, расскажите, пожалуйста, об общем замысле, которое пытается реализовать наше командование?- Общий замысел командования можно разделить на три части – по группировкам, которые выбирают наиболее удобное направление для продавливания обороны ВСУ.Если говорить о Луганском оперативном направлении, то мы двигаемся в сторону Часов Яра. Мы сталкиваемся там с тем, что противнику поставляют огромное количество FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО. Тем не менее, у нас там есть определенные успехи благодаря работе наших ВКС. Наша разведка выявляет цели, а авиация наносит по ним удары.В частности, мы задействуем ФАБ-2500, ФАБ-500 и ФАБ-1500. В зависимости от того, насколько серьезный этот укрепрайон. А в целом система обороны ВСУ там очень серьезная.На Авдеевском направлении ВС РФ пытаются двигаться в сторону Константиновки и Курахово. Наше наступление будет развиваться. Я не скажу, что ВСУ убегут. Но свои позиции они будут покидать. Уже было несколько случаев, когда враг, видя наше преимущество на земле в бронетехнике и в артиллерии, просто уходил. Это означает, что нам удается прерывать им снабжение. При этом надо учитывать, что наши операторы FPV-дронов тоже не сидят на месте. Мы вылавливаем эти цели и уничтожаем.Мы по всей линии соприкосновения уже видим достаточно техники, которую бросили ВСУ. Просто пока нам трудно ее достать и привезти на выставку, которая сейчас проходит в Москве на Поклонной горе.В целом на этих двух направлениях мы слегка проломили оборону противника и пытаемся развить там успех.Что касается Работино, то там ситуация несколько сложнее. То, что мы вошли в центр села, еще ни о чем не говорит. Позиции там переходят из рук в руки. Тем более, ВСУ там владеют господствующими высотами. Но наши парни там стараются. Надеюсь, результат не заставит себя долго ждать, и через пару недель мы продвинемся дальше.Отмечу также некоторые изменения, которые касаются Херсонского направления. Если раньше ВСУ пытались зацепиться за плацдарм в Крынках, то сейчас они активизировались в районе Казачьих Лагерей. Франция и Германия передала им огромное количество средств РЭБ и РЭП, чтобы они помешали работе наших FPV-дронов.На Купянском направлении продолжаются взаимные ракетно-артиллерийские удары. Пока серьезного продвижения с нашей стороны там нет. Возможно, оно начнется после Часов Яра. Учитывая, что у нас там есть преимущество в технике, РСЗО и ствольной артиллерии. Наши ВКС там тоже работают.Я не могу сказать, что мы полностью контролируем небо, учитывая, что Украине дают много средств ПВО (в том числе ПЗРК). Но стратегически мы их превосходим в этом компоненте. И это позволяет нам продвигаться вперед на всех направлениях.- Давайте остановимся на Часов Яре. Насколько верны разговоры о нашем продвижении в микрорайоне "Канал" и о попытках форсировать сам канал "Северский Донец-Донбасс"?- Пока мы там форсировать ничего не пытаемся. Ситуация на этом направлении сложная. Кроме того, вопрос не в том, чтобы штурмовать сам этот микрорайон. Понятно, что ВСУ там окопались и используют его как один из оборонительных рубежей. Понятно, что если мы его возьмем, мы начнем бои за сам Часов Яр. Но я не знаю, надо ли нам заходить в сам этот город, учитывая, что противник бьет по нам из артиллерии, "Хаймарсов" и ракет ATACMS. С боеприпасами у врага все в порядке.Наверное, сначала нам предстоит сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых ВСУ открывают по нам огонь.Кстати, на Купянском направлении мы недавно уничтожили две установки "Хаймарс". Наши БПЛА их обнаружили, а потом туда прилетел "Искандер". Точность этого ОТРК составляет считанные метры от цели. И в случае с Часов Яром мы будем действовать точно так же. Наша разведка будет наблюдать за полем боя с воздуха и прослушивать радиоэфиры ВСУ.- Насчет Часова Яра ходят слухи, что у украинской армии этих беспилотных систем больше, чем людей, способных ими управлять. Еще поговаривают, что из-за их дронов нашим войскам приходится получать снабжение на передовой вручную, потому что за транспортом идет охота. Все действительно так плохо?- Нельзя говорить о том, что это плохо. Надо говорить о сложной боевой обстановке.Если еще полтора месяца назад мы превосходили противника по беспилотникам, то сейчас страны Запада дали Украине необходимое оборудование и комплектующие для их сборки. Запад таким образом тестирует свое вооружение (БПЛА, РЭБ, РЭР, РСЗО) в условиях реальной войны.Что касается личного состава, то Украина каждый месяц готовит 100-150 новых операторов БПЛА. Для этого привлекаются молодые люди от 18 до 20 лет, которые умеют играть в компьютер и с удовольствием пытаются реализовать свои виртуальные навыки на практике. Да, дистанция полета этих дронов у них небольшая. Да, они регулярно попадают под наши артиллерийские удары. Но дроноводов у противника все равно много.В целом Запад видит, что беспилотники – это оружие будущего. Применяя их, вы можете сберечь личный состав. И если у него есть Украина как большой полигон для испытания всех своих систем, он продолжит испытывать свою технику. Тем более, что за эти дроны будут расплачиваться не их операторы, а украинские крестьяне и рабочие, которых потом еще и призовут на военную службу.Как и ранее мы говорили, Запад желает разрушить всю территорию Украины, оставив на ней только выжженную землю и стариков.- Про наши ВКС вы уже сказали. Помимо них, мы с вами обсуждаем работу нашей артиллерии, огнеметных систем и РСЗО. Стали ли мы применять их более точно и более массово?- Наши подразделения накапливают новую технику.Что касается ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 и ТОС-3, то мы модернизируем к ним боеприпасы. Мы улучшаем точность его полета и дальность стрельбы. Если первые такие снаряды работали на дистанции максимум в 5 километров, то сегодня мы их пытаемся довести до 20 километра (как в случае с РСЗО "Град"). Наши конструктора с этим справятся. Не думаю, что это большая проблема.В основном мы применяем ТОС в тех районах, где противник не может их отследить. Мы включаем систему РЭБ, глушим украинские БПЛА, отрабатываем и уходим, чтобы сохранить эту машину. Потому что она – самый лакомый кусок для врага.ТОС наносит урон не просто какому-то отделению ВСУ. Если он выстрелит целым пакетом, он полностью уничтожит ротный опорный пункт вместе с личным составом и боекомплектом. Выжить после такого удара просто невозможно.- Вы сказали, что если раньше ВСУ пытались форсировать Днепр в районе Крынок, а теперь пытаются что-то сделать в районе Казачьих Лагерей. Почему? У нас там позиции не такие удобные для обороны?- ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в нашей обороне, зацепиться за наш берег и начать расширять этот плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы наши беспилотники не работали и не могли помешать их высадке.Враг думает, что если он захватит плацдарм, то сможет переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут бить по Крыму. В этом случае под обстрел попадет бухта в Севастополе и Керченский мост. Враг также будет выискивать колонны наших военных автомобилей.ВСУ хотели бы взорвать сам Крымский мост, ударить по мостам в Джанкое и Армянске, а потом попытается высадить на полуостров свои десанты. Если Запад говорит, что в ближайшее время хотел бы видеть такую атаку, то Украина попытается этим заняться.Выбить нас с Крыма - это стратегическая задача США. Если вы владеете Крымом, вы владеете всем Черноморско-Кавказским регионом.- Наша группировка "Днепр" сможет самостоятельно справиться с этой угрозой, чтобы нам не пришлось направлять войска в Херсонскую область с других направлений?- "Днепр", "Восток", "Юг", "Запад" - это самостоятельные группировки, способные самостоятельно вести боевые действия на направлениях, которые они считают необходимыми. У них есть приданные подразделения ВКС и вертолетчиков. Помимо этого, к "Днепру" может подкрепиться Черноморский флот со своими "Калибрами" и "Бастионами". Мы можем из любой точки акватории наносить удары по всей территории Украины.У каждой из группировок есть широчайшие возможности в части танковых и артиллерийских подразделений, а также в части беспилотников и дальнобойных ракет.А перекидывать войска из-под Купянска в Крынки – это очень долго и дорого. Логично развивать группировки на месте, обеспечивая их новейшей техникой и вооружением. Я уверен, что они смогут решить все поставленные задачи.- В следующем нашем интервью мы снова будем обсуждать тяжелую ежедневную работу наших войск или неожиданные ходы нашего командования?- В ближайшее время у нас будут прорывные действия в районе Авдеевки и в районе Часов Яра. Мы попытаемся расчленить группировку ВСУ, чтобы потом ее уничтожить. А если наши танки пойдут вперед, противник на месте сидеть не будет. Он будет или бежать, или отступать.Представители киевского режима сами говорят, что в мае – июне их ждут тяжелые времена. Они явно что-то знают и к чему-то готовятся. Другое дело, что подготовиться они ни к чему не смогут. Максимум что они могут – так это мобилизовать как можно больше людей и бросить на фронт.Да, Украине могут передать много техники. Но я не знаю, сможет ли она это все организовать и бросить в бой. Если мы прорвем фронт на одном участке, они бросят все резервы, чтобы заткнуть эту дыру. А если наши войска будут продвигаться по двум-трем направлениям, ничего они сделать не смогут.

https://ukraina.ru/20240315/1053882672.html

https://ukraina.ru/20240502/1054851369.html

https://ukraina.ru/20240429/1054762680.html

https://ukraina.ru/20240426/1054720853.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, крым, беспилотники, часов яр, днепр, авдеевка, ракеты, вкс