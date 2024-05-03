https://ukraina.ru/20240503/1054875717.html

Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный Судан

Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный Судан - 03.05.2024 Украина.ру

Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный Судан

Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона это попытка привлечь к себе внимание, обозначить свою особую решимость. Это игра на уровне пиара, а не на уровне стратегии.

2024-05-03T16:00

2024-05-03T16:00

2024-05-03T16:00

интервью

украина

франция

россия

эммануэль макрон

кэмерон

папа римский

нато

украина.ру

мид

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев.Российские военнослужащие вошли на авиабазу США в стлице Нигера Ниамее, расположенной рядом с международным аэропортом имени Амани Диори. На ее территории еще остаются американские военнослужащие. Ранее США согласились вывести из Нигера свой воинский контингент, который насчитывает более 1000 человек.- Иван Дмитриевич, как присутствие российских военных обострит наши отношения с Вашингтоном?- Вряд ли это накаляет отношения с США, они и так достигли дна. Присутствие наших военных там показывает американцам, что им придется покинуть базу, что мы в целом поддерживаем действующее правительство Нигера в его суверенном решении избавиться от американского присутствия в стране.- Можно ли считать этот военный демарш ответом на недавнее решение Конгресса США одобрить законопроект о военной помощи киевскому режиму?- Россия в странах Глобального Юга пытается показать, что она более надежный партнер по отношению к странам Африки и Латинской Америки и старается улучшить свою репутацию , поскольку много лет глобальные СМИ эту репутацию очерняли и выставляли в очень невыгодном свете. Поэтому здесь речь идет, скорее, о репутационном воздействии, а не о том, чтобы в пику Конгрессу разместить наших военных на авиабазе.- Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки войск на Украину. Найдут ли его слова реальное воплощение?- Макрон, есть такое замечательное выражение, хромая утка. На втором сроке его президентства его именно так все и воспринимают. Именно поэтому он может говорить все, что угодно, любые тезисы никак не ударят по его политическому будущему, потому что его у него нет. Я бы воспринимал все эти заявления как попытку привлечь к себе внимание: я такой воинственный, напористый, принципиальный. Попытки показать эти грани Макрона как политика ─ это все, что можно увидеть в этом заявлении.Французские войска банально не готовы к тому типу конфликта, который идет на Украине. Они никак не смогут изменить ситуацию в конфликте, опыта боев в котором они не имеют.- Все же Макрон справедливо отмечает, что ещё на саммите НАТО летом 2022 года все исключили поставку ВСУ танков, дальнобойных ракет и самолётов, а сегодня Запад передаёт всё это Украине. Тенденция угрожающая, возможно, страны Запада дойдут до того, чтобы отправить своих военных.- Вряд ли это будет Франция. Все-таки во Франции сохранились трезвые головы, там есть уровень стратегического понимания проблемы. Это будет одна из последних стран, которая что-то отправит на Украину из своих контингентов. В НАТО есть такие страны как Польша, которые могут намного скорее это сделать, чем все остальные. Исходя из того, что им надо отличиться, показать, что они западнее, чем Запад, святее, чем Папа Римский, более принципиальны, чем весь Евросоюз вместе взятый. Я бы не делал ставку на Францию как на потенциального участника конфликта напрямую.- А Румыния?- Вполне возможно, особенно с учетом попыток активно интегрировать Молдавию. Румыния вполне может отправить небольшой контингент. Ее правительство стремится отличиться перед западными столицами. Здесь с поляками они очень похожи, в отличие от венгров и словаков, нынешнее руководство которых придерживается других позиций.- Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов вглубь России. Можно ли считать это фактическим casus belli?- Я бы не говорил о casus belli, потому что курок будут нажимать условные украинцы, пусть и в присутствии западных инструкторов. Заявление Кэмерона я бы рассматривал в той же логике, что и заявления Макрона. Тори находятся внизу рейтинговых таблиц, и у них нет шансов победить на следующих парламентских выборах. Вчера прошли муниципальные выборы, которые они с треском проиграли, утратив несколько сотен муниципалитетов, отдав их лейбористам и Партии реформ.Поэтому заявление Кэмерона ─ это попытка привлечь к себе внимание, обозначить свою особую решимость. Это игра на уровне пиара, а не на уровне стратегии.- Так или иначе, отвечать за агрессивность западных лидеров придется украинцам.- Безусловно, пиарятся на ней все, конфликт разжигает Запад, а страдает исключительно Украина. Огромное количество погибших, инфраструктура разрушена, потеряны годы суверенного развития, им очень тяжело будет восстановиться.- Да и будет ли что восстанавливать.- Это большой вопрос. Не исключено, что они останутся в варианте Боснии и Герцеговины. Затерянное в прошлом государство, которое никак не может понять, что делать дальше.- А с какой из беднейших стран Африки вы сравнили бы будущую Украину?- Южный Судан. Они, как и Украина, получили независимость, первое время радовались, потом оказалось, что надо что-то делать, суверенно развиваться. Пытались искать внешних партнеров, сначала нашли американцев, потом китайцев, а потом у них начался вооруженный конфликт. В этом смысле они очень похожи с Украиной. В Южном Судане это в ускоренном режиме произошло, а украинцам понадобилось 30 лет.

https://ukraina.ru/20240503/1054874840.html

https://ukraina.ru/20240502/1054851637.html

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, франция, россия, эммануэль макрон, кэмерон, папа римский, нато, украина.ру, мид, сво, польша, судан