Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции" - 03.05.2024 Украина.ру
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Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции"
Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции" - 03.05.2024 Украина.ру
Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 мая в своем телеграм-канале прокомментировал готовящуюся в Швейцарии "мирную конференцию" и рассказал о ее пользе для РФ
2024-05-03T12:52
2024-05-03T12:52
новости
россия
швейцария
украина
совбез
владимир зеленский
дмитрий медведев
конференция
мир
саммит
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"Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского. &lt;...&gt; Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта", - написал Медведев.Он добавил, что ко всему прочему конференция позволит Вооруженным силам России без оглядки на чужие "мирные инициативы" продолжать "зачистку малороссийской территории от неонацистов".В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашено порядка 160 государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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новости, россия, швейцария, украина, совбез, владимир зеленский, дмитрий медведев, конференция, мир, саммит
Новости, Россия, Швейцария, Украина, Совбез, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, конференция, мир, саммит

Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции"

12:52 03.05.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 мая в своем телеграм-канале прокомментировал готовящуюся в Швейцарии "мирную конференцию" и рассказал о ее пользе для РФ
"Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского. <...> Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта", - написал Медведев.
Он добавил, что ко всему прочему конференция позволит Вооруженным силам России без оглядки на чужие "мирные инициативы" продолжать "зачистку малороссийской территории от неонацистов".

"Спасибо, страна сыра и часов!" - с иронией отметил он.

В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашено порядка 160 государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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НовостиРоссияШвейцарияУкраинаСовбезВладимир ЗеленскийДмитрий Медведевконференциямирсаммит
 
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12:52Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции"
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